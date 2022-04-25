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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне захватили Новотошковское в Луганской области

новотошківське

Новотошковское в Луганской области захвачено российскими войсками после длительного уничтожения ударами с воздуха.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошкивского", - написал он.

Гайдай отметил, что оккупнаты заняли Новотошковское после продолжительного уничтожения авиаударами.

"За другие населенные пункты громады продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрушили 7 домов и в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

оккупация (10167) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+18
Лезть вперед ето еще не значит что захватили. Чтобы все удерживать у кацапоидов нет ни людей ни техники. Поетому они окупировав территорию начинают просить о перемирии и переговорах чтобы узаконить захваченное и закрепиться.
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25.04.2022 18:17
+18
Посмотри какой пипец был вам недолюдям в Киевской, Сумской, Черниговской области. Тоже будет везде в Украине. На Брянск свой сраный посмотри
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25.04.2022 18:29
+15
Боже, береги наших хлопцев ! 🙏🇺🇦
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25.04.2022 18:18
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Звідкіля він віщає, чому це передає мер з дистанції, а не ЗСУ.
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25.04.2022 18:06 Ответить
тому ,що вже не раз казали,оперативну ситуацію на зараз військові не будуть повідомляти,все змінюється.
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25.04.2022 18:17 Ответить
глава ОДА находиться в Северодонецке - он как бы лично заинтересован в подаче честной и реальной обстановке , чтобы самому не оказаться в окружении и плену
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25.04.2022 18:31 Ответить
Вибачте, але тут була інформація, що він не знаходиться в області. Більше того,я часто контактувала, але після анонсу,Верніть владу на місце різко Гайдай обмежив вільне спілкування.
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25.04.2022 18:37 Ответить
Гайдай находится в Северодонецке.
Борется как может за гумантирку для мирняка, за эвакуацию.
два месяца без сна и еды. оброс бородой, исхудал и осунулся, два месяца под ковровыми бомбежками вывозит людей, завосит еду, восстанавливает коммуникации как может. спасает тех кого можно спасти.
он ВАМ ЛИЧНО ничего не должен.
На нем сейчас ответственность за тысячи луганчан.
И он рискует жизнью. Не ради пиара. Не чтобы кто-то его пообсуждал. Он реально смертник там.
Ваши претензии - или идиотки или провокаторши-рашистки.
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25.04.2022 19:16 Ответить
Снарядов у кацапов как у дурака фантиков. Так и будут лезть вперед, пока есть пушки и снаряды.
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25.04.2022 18:10 Ответить
Лезть вперед ето еще не значит что захватили. Чтобы все удерживать у кацапоидов нет ни людей ни техники. Поетому они окупировав территорию начинают просить о перемирии и переговорах чтобы узаконить захваченное и закрепиться.
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25.04.2022 18:17 Ответить
Та как раз и есть. И держать эти пункты будут
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25.04.2022 18:38 Ответить
А то что они землю нашу забирають єто ничего? Под угрозою группировка наших сил. Он тупой что ли?
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25.04.2022 18:13 Ответить
Типу ти розумний. Відійшли щоб зберегти життя військових. Бо там руїни залишилися.
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25.04.2022 18:15 Ответить
А ділі що. Відступили від Полтави, бо захищати нічого? Відступили від Миколаєва бо захищати нічого?
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25.04.2022 18:17 Ответить
Он не тупой. Немного сдержанней имеет смысл быть. Воюем с расией, а это не шутка.
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25.04.2022 18:18 Ответить
Погане там місце для оборони. Стріляють з трьох боків і заховатись ніде. Давно треба було відійти на пару км. Там Тошківка на горі і ліс поряд з Горіховим.
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25.04.2022 18:27 Ответить
Раз там усе знищене то і відвойовувати буде простіше .
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25.04.2022 18:15 Ответить
Ну то піздуй на фронт, там під ракетами посидиш пару днів і тоді підеш в атаку шоб відвойувати ніжні ***********, бо це ж ***** наша зємля...

****, шо за кацапська логіка? Генштаб знає шо робить, якшо треба відйти то відходимо. І далі будемо відоходиити за сіверскьий Донецб і до великої агломерації Сєвєродонецка, тому що в нас задача не нижні пізлупинці не дати окупувати, а армію знищити. І Якшо орки під час "асфабаждєнія" нижніх ************* положили 500 чоловік і 20 танків - то значить ми все робимо правилльно.
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25.04.2022 18:41 Ответить
Так то воно так. Але важко грати в гру на вінищення живої сили з країною, яка майже в 4 рази більше за населенням..
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25.04.2022 18:53 Ответить
и шо?
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25.04.2022 19:19 Ответить
Та не перебільшуйте....
Не так вжє й багато орків рвуться воювати в Україну за "хотелки путина", більшість їх бажають помародерити алє так шоб залишитись живими, а ось це вже - дзуськи!
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25.04.2022 19:23 Ответить
Там апосрана мардва, еси апосрецца вся по лесам хавацца будет. Так было всегда.
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25.04.2022 19:50 Ответить
да срать мы хотели на страну 4раза населения. Да хоть 40 раз. Мы бьемся за свою землю и никому ее не отдадим
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25.04.2022 20:09 Ответить
До Львова неможливо відступити та всіх евакуювати.
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25.04.2022 19:35 Ответить
Шептун объяснит и это великим замыслом пучеглазика.
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25.04.2022 18:49 Ответить
Боже, береги наших хлопцев ! 🙏🇺🇦
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25.04.2022 18:18 Ответить
иди вслед за руким караплем чмошник
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25.04.2022 18:28 Ответить
Посмотри какой пипец был вам недолюдям в Киевской, Сумской, Черниговской области. Тоже будет везде в Украине. На Брянск свой сраный посмотри
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25.04.2022 18:29 Ответить
подстилка кадыровская, ты с вашей ********* звЯЯзды.сру сбежало?
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25.04.2022 18:31 Ответить
Кончене, ти белгород свій вонючий вже потушило?
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25.04.2022 18:33 Ответить
Лячно нерусь? І за тобою прийдем.
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25.04.2022 18:38 Ответить
Ти чого тут забув, паскуда рашистська?
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25.04.2022 18:51 Ответить
У нас там что ПВО вообще нету, что село было полностью авиацией уничтожено?
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25.04.2022 18:19 Ответить
Причем тут ничего нет, там организован укреп район который не даёт им продвигаться, теперь его по видимому нет
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25.04.2022 18:21 Ответить
Від цього гайдая жодної позитивної звістки. І сповіщає якось з радістю, чи що? Якийсь він не фартовий...
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25.04.2022 18:23 Ответить
Треба Арестовича туди відправити. Дуже фартовий, ще й розвідник.
Чому він в офісі штани протирає? ....
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25.04.2022 19:31 Ответить
Там зрівняли все авіаударами кацапи лучше відійти і зберегти наших хлопців
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25.04.2022 18:25 Ответить
чомусь не можу заспамити , на 5 коментів вище
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25.04.2022 18:34 Ответить
Цензор трохи тупить, того обмилка вже мабуть разів 100 заспамили.
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25.04.2022 18:40 Ответить
Вже нема його. Один хрестик залишився
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25.04.2022 18:53 Ответить
його вже деактивовано. Через 12годин перевір, впевнишся.
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25.04.2022 18:55 Ответить
Я не згоден з тими хто каже що "треба відступати щоб зберегти життя" якщо населений пункт зруйнований орками. Це шлях в нікуди. Україна наразі повинна воювати не за будинки чи споруди, а за нашу територію, бо іншої нам ніхто не подарує. Головне щоб було де відбудовувати. Якщо зброї недостатньо - це інша справа. Але нам її поставляють і пора вже цій зброї бути на фронті, бо вона потрібна зараз, а не через тиждень. Наша влада незрозуміло чого тягне. Питання в жодному разі не до військових, а до військово-політичного командування. Зараз ми не звільняємо Херсон саме тому що всі сили кинуті на Донбас. А якщо Донбас отак, вибачте, просерати в день по кілька населених пунктів то де логіка? Щоб потім, просравши Донбас сказати що і на південь сил вже нема тому треба підписати принизливий мир з рашистами погодившись на втрату Донбасу та півдня? Он Туреччина причепилася як *** до сраки з тими переговорами. Я як громадянин не згоден з таким варіантом розвитку подій.
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25.04.2022 18:39 Ответить
Тобто краще на голому полі від авіації та артилерії помирати ніж відступати?
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25.04.2022 18:52 Ответить
Задовбали! Каждий суслик агроном. Мабуть командуваню краще знати що робити.
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25.04.2022 18:54 Ответить
Добре, я тупий. Тоді розкажіть мені, стратеги, чим відрізняється Мелітополь від Гуляй-Поля та Миколаїва? Теж відкрите поле та вороже ППО. То чому не можна було оборонятись хоча б в Мелітополі, Дніпрорудному та селах що поміж ними так само як зараз в Гуляй-Полі, Оріхово та Велика Новоселка? Ворожі кораблі били б Нептунами, катери стугнами так само це робив Азов в Маріуполі. І не було б здачі Бердянська, не було б трагедії Маріуполя. Але ж "геніальний полководець" просто тупо кинул південь і став в глуху оборону біля Запоріжжя. Я вважаю це дурістю та недалекоглядністю і ціна занадто велика. а все тому що всі сили кинули на київ - захищати дупу Боневтіка. Шкода людей. Ми ще повинні ці території якось звільняти. А вороже ППО нікуди не дінеться.
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25.04.2022 19:49 Ответить
Ого. Сколько тут паникёров и "всёпропало". Надо было вам в 2014 году на Майдан поехать, когда людей убивали. Именно в те дни. Может тогда бы были вы более смелыми. Чем сейчас тут ныть.

За это село, с тремя улицами, свинособаки воевали месяц!!! Теперь понятны темпы их "великого наступления"? И сколько их там реально на удобрения перерабатывается. Никакие "котлы" нашим военным не угрожают. Успокойтесь.

То что они могу выйти на границы Луганской и Донецкой областей, да могут. Но какой ценой они это сделают.

Каждый день мы становимся сильнее. Мобилизация. Современное оружие. Дождитесь и не нойте. Всё это будет возвращено. И, скорее всего, даже то что было забрано у нас в 2014 году. Эта просто арифметика. Так все войны начинались, и так они и заканчивались.

ИГИЛ за месяц взял половину Ирака. Год стоял под Багдадом. А потом, медленно, но его погнали и разбили.

Немцы за несколько месяцев до столицы Мордора дошли. Стояли там несколько месяцев. И их, медленно, но погнали назад.

У нас уже три области освобождены. Или вы думаете то была добрая воля бункерной крысы, выйти оттуда? Они реально выдохлись и потеряли много своих вояк и техники. + некоторые в оперативное окружение попали (не путать с "котлами").

Да сейчас они действуют более аккуратно. Возможно и под Запорожьем окажутся. Возможно. Но всё закончится тем же, чем закончилось под Киевом, Черниговом, Сумами, и вот сейчас под Харьковом.

Вот смотрю вата уже и сюда добралась. Выше коменты от какого то говноеда о том что нам, п***да. Так вот это ребятки агония ватного сообщества. В Киеве парад не провели. Украину не захватили. Новороссии тоже не видать. "Великое наступление" на Доннбасе движется со скоростью 1 км в сутки... Такие себе успехи.

И вообще. Во всём надо видеть плюс. Посмотрите на фото этой деревни. Там реально руина. А значит проще нам будет подобные н.п. освобождать. А ты мы всё время боимся шарахнуть по Донецку, абы ленина там не снесло на площади (утрирую).

Слава Украине. И слава нашим воинам. Всё будет нормально.
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25.04.2022 18:45 Ответить
може твій родич на кухні працює - нашо йому там джавелін?
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25.04.2022 19:21 Ответить
Просто жах якщо глянути на фото. О це освобожденіє так освобождєніє.
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25.04.2022 18:49 Ответить
Развалить все в пыль издалека, а потом зайти на развалины и доложить наверх, что пункт взят, задание выполнено.
Стандартная тактика рашки еще с 2014 года.
Но зная это - есть неплохие варианты как с этим бороться.
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25.04.2022 18:49 Ответить
а звільняти з окупації - коли?
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25.04.2022 18:53 Ответить
У військо не беруть тих хто хоче воювати а за совковою традицією відловлюють тих, хто не хоче.
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25.04.2022 19:57 Ответить
ким и арестович в курсе я знаю
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25.04.2022 19:09 Ответить
Рашисты понемногу продвигаются.Либо у наших ВСУ оружия недостаточно либо оно очень старое.Вон они бьют по жд узлам чтобы прервать поставки с Запада. Пока наши не начнут лупить по их территории мало что сдвинется. С каждым днем рашисты на оккупированных территориях создают линию обороны которую взять будет нелегко.
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25.04.2022 20:04 Ответить
Щойно звільнене селище Заводдя Ізюмського району Харківської області.
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25.04.2022 20:48 Ответить
 
 