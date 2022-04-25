Россияне захватили Новотошковское в Луганской области

Новотошковское в Луганской области захвачено российскими войсками после длительного уничтожения ударами с воздуха.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошкивского", - написал он.

Гайдай отметил, что оккупнаты заняли Новотошковское после продолжительного уничтожения авиаударами.

"За другие населенные пункты громады продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей", - добавил он.

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