Россияне захватили Новотошковское в Луганской области
Новотошковское в Луганской области захвачено российскими войсками после длительного уничтожения ударами с воздуха.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошкивского", - написал он.
Гайдай отметил, что оккупнаты заняли Новотошковское после продолжительного уничтожения авиаударами.
"За другие населенные пункты громады продолжаются бои, тактика у врага та же - все "ровняют с землей", - добавил он.
Топ комментарии
+18 Green sheet
показать весь комментарий25.04.2022 18:17
+18 Дмитрий Иванов #512538
показать весь комментарий25.04.2022 18:29
+15 Зая
показать весь комментарий25.04.2022 18:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Борется как может за гумантирку для мирняка, за эвакуацию.
два месяца без сна и еды. оброс бородой, исхудал и осунулся, два месяца под ковровыми бомбежками вывозит людей, завосит еду, восстанавливает коммуникации как может. спасает тех кого можно спасти.
он ВАМ ЛИЧНО ничего не должен.
На нем сейчас ответственность за тысячи луганчан.
И он рискует жизнью. Не ради пиара. Не чтобы кто-то его пообсуждал. Он реально смертник там.
Ваши претензии - или идиотки или провокаторши-рашистки.
****, шо за кацапська логіка? Генштаб знає шо робить, якшо треба відйти то відходимо. І далі будемо відоходиити за сіверскьий Донецб і до великої агломерації Сєвєродонецка, тому що в нас задача не нижні пізлупинці не дати окупувати, а армію знищити. І Якшо орки під час "асфабаждєнія" нижніх ************* положили 500 чоловік і 20 танків - то значить ми все робимо правилльно.
Не так вжє й багато орків рвуться воювати в Україну за "хотелки путина", більшість їх бажають помародерити алє так шоб залишитись живими, а ось це вже - дзуськи!
Чому він в офісі штани протирає? ....
За это село, с тремя улицами, свинособаки воевали месяц!!! Теперь понятны темпы их "великого наступления"? И сколько их там реально на удобрения перерабатывается. Никакие "котлы" нашим военным не угрожают. Успокойтесь.
То что они могу выйти на границы Луганской и Донецкой областей, да могут. Но какой ценой они это сделают.
Каждый день мы становимся сильнее. Мобилизация. Современное оружие. Дождитесь и не нойте. Всё это будет возвращено. И, скорее всего, даже то что было забрано у нас в 2014 году. Эта просто арифметика. Так все войны начинались, и так они и заканчивались.
ИГИЛ за месяц взял половину Ирака. Год стоял под Багдадом. А потом, медленно, но его погнали и разбили.
Немцы за несколько месяцев до столицы Мордора дошли. Стояли там несколько месяцев. И их, медленно, но погнали назад.
У нас уже три области освобождены. Или вы думаете то была добрая воля бункерной крысы, выйти оттуда? Они реально выдохлись и потеряли много своих вояк и техники. + некоторые в оперативное окружение попали (не путать с "котлами").
Да сейчас они действуют более аккуратно. Возможно и под Запорожьем окажутся. Возможно. Но всё закончится тем же, чем закончилось под Киевом, Черниговом, Сумами, и вот сейчас под Харьковом.
Вот смотрю вата уже и сюда добралась. Выше коменты от какого то говноеда о том что нам, п***да. Так вот это ребятки агония ватного сообщества. В Киеве парад не провели. Украину не захватили. Новороссии тоже не видать. "Великое наступление" на Доннбасе движется со скоростью 1 км в сутки... Такие себе успехи.
И вообще. Во всём надо видеть плюс. Посмотрите на фото этой деревни. Там реально руина. А значит проще нам будет подобные н.п. освобождать. А ты мы всё время боимся шарахнуть по Донецку, абы ленина там не снесло на площади (утрирую).
Слава Украине. И слава нашим воинам. Всё будет нормально.
Стандартная тактика рашки еще с 2014 года.
Но зная это - есть неплохие варианты как с этим бороться.