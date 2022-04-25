У Львові проведуть дерусифікацію вулиць. ПЕРЕЛІК

У понеділок, 25 квітня, влада міста Львова оголосила перелік до перейменування вулиць, які підлягають дерусифікації.

Про це пише перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Метою є не лише деколонізація топоніміки та перейменування вулиць, названих іменами російських діячів, але й гідне пошанування українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту, громадських діячів тощо", - повідомив заступник.

Відповідно до поданих пропозицій, детальніше буде опрацьовано перелік тих вулиць, які беззаперечно підлягають перейменуванню. Адже є елементом колонізації або пропаганди.

До попереднього переліку вулиць, які були офіційно запропоновані до перейменування і які обговорюватиме робоча група на найближчому засіданні, належать такі:

вул. Абхазька

вул. Сергія Боткіна

вул. Карла Брюллова

вул. Олексія Венеціанова

вул. Михайла Врубеля

вул. Олександра Герцена

вул. Михайла Глінки

вул. Дагестанська

вул. Василя Жуковського

вул. Софії Ковалевської

вул. Петра Козланюка

вул. Володимира Комарова

вул. Володимира Короленка

вул. Коряцька

вул. Курильська

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вул. Лобачевського

вул. Лютнева

вул. Мельничука

вул. Дмитра Мендєлєєва

вул. Миколи Некрасова

вул. Орельська

вул. Івана Павлова

вул. Василя Перова

вул. Кіндрата Рилєєва

вул. Карла Россі

вул. Самарська

вул. Івана Сєченова

вул. Таманська

вул. Льва Толстого

вул. Петра Чайковського

вул. Антона Чехова

вул. Червона

вул. Чуваська

вул. Петра Шеремети

вул. Окружна

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Наступним етапом буде розгляд пропозицій щодо найменування, із залученням істориків, експертів, а також широкого кола громадськості.

Рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради.

Наступне засідання робочої групи відбудеться вже цього тижня.