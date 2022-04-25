У Львові проведуть дерусифікацію вулиць. ПЕРЕЛІК
У понеділок, 25 квітня, влада міста Львова оголосила перелік до перейменування вулиць, які підлягають дерусифікації.
Про це пише перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ.
"Метою є не лише деколонізація топоніміки та перейменування вулиць, названих іменами російських діячів, але й гідне пошанування українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту, громадських діячів тощо", - повідомив заступник.
Відповідно до поданих пропозицій, детальніше буде опрацьовано перелік тих вулиць, які беззаперечно підлягають перейменуванню. Адже є елементом колонізації або пропаганди.
До попереднього переліку вулиць, які були офіційно запропоновані до перейменування і які обговорюватиме робоча група на найближчому засіданні, належать такі:
вул. Абхазька
вул. Сергія Боткіна
вул. Карла Брюллова
вул. Олексія Венеціанова
вул. Михайла Врубеля
вул. Олександра Герцена
вул. Михайла Глінки
вул. Дагестанська
вул. Василя Жуковського
вул. Софії Ковалевської
вул. Петра Козланюка
вул. Володимира Комарова
вул. Володимира Короленка
вул. Коряцька
вул. Курильська
вул. Лобачевського
вул. Лютнева
вул. Мельничука
вул. Дмитра Мендєлєєва
вул. Миколи Некрасова
вул. Орельська
вул. Івана Павлова
вул. Василя Перова
вул. Кіндрата Рилєєва
вул. Карла Россі
вул. Самарська
вул. Івана Сєченова
вул. Таманська
вул. Льва Толстого
вул. Петра Чайковського
вул. Антона Чехова
вул. Червона
вул. Чуваська
вул. Петра Шеремети
вул. Окружна
Наступним етапом буде розгляд пропозицій щодо найменування, із залученням істориків, експертів, а також широкого кола громадськості.
Рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради.
Наступне засідання робочої групи відбудеться вже цього тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Створив для Росії термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
Створив термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
Только не спешите
Есть местные названия местности //названия герои достойные люди//
А то некоторые улицы /за 30 лет уже перименовуют по третьему разу /
а декацапiзацiя...
подолання зросiйщення.
Мне пофиг на национальность, если человек ведет себя в рамках приличий, относится уважительно к другим людям, соблюдает законы той страны в которой живет и так далее. То что россияне - больны ментально и морально, это даже не обсуждается. Но кроме россиян, есть еще русские. Вот они как раз нормальные. И уж никак Менделеев не россиянин. Да, великий русский ученый. Русские, нормальные русские, дали миру много. Как и украинцы. Как и американцы, канадцы и т.д. А слово "россиянин" я надеюсь увидеть через несколько лет, разве что на табличке с клеткой в харьковском зоопарке... Дожить бы...
нiби не помiченнi в кацапсько-ординському шовiнiзмi.
потрiбно уважнiше дивитися...
І Вчених не треба було чіпати. Це світова спадщина, а не кацапська.
От Короленко - УКРАЇНЕЦЬ, народився у Житомирі, помер у Полтаві.
Зокрема, Короленко підтримував українську мову, виступав на захист її прав і свобод; виступав проти шовінізму та антисемітизму, терору й насильства, засуджував міжнаціональну ворожнечу. Будучи громадянином УНР, підтримував Центральну Раду і категорично не сприймав гетьманського та більшовистського переворотів.
Володимир Короленко захищав від переслідувань царської влади українську культуру й мову, підтримував деяких українських письменників. Дружба була між ним та Панасом Мирним, П. Грабовським, М. Коцюбинським.
Помер Короленко у голоді і злиднях, принципово відмовившись від призначеного окупаційною радянською владою Полтави продовольчого забезпечення
Я працяю на початку вул Шевченка і часто отрамую кореспонденцію адресовану на проспект Шевченка під таким саме номером. Відправник пише: Львів Шевченка 11. А в місті таких адрес дві і лист не доходить до адресата. На вулиці і на проспекті знаходится багато різних організацій. Ця плутанина теж спадок совєтів.
Не вітдавайте москалям нашу славу.
Тамань то наша Кубань.
А річка Самара на Дніпрі, то взагалі сарматське слово.