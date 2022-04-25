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Во Львове проведут дерусификацию улиц. ПЕРЕЧЕНЬ

львів

В понедельник, 25 апреля, власти Львова объявили перечень к переименованию улиц, подлежащих дерусификации.

Об этом пишет первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Целью является не только деколонизация топонимики и переименования улиц, названных именами российских деятелей, но и достойное уважение украинских военных, волонтеров, деятелей культуры, науки, спорта, общественных деятелей", - сообщил заместитель.

Согласно представленным предложениям, подробнее будет проработан перечень тех улиц, которые, безусловно, подлежат переименованию. Так как является элементом колонизации или пропаганды.

К предварительному перечню улиц, которые были официально предложены к переименованию и которые будет обсуждать рабочая группа на ближайшем заседании, относятся следующие:

ул. Абхазская
ул. Сергея Боткина
ул. Карла Брюллова
ул. Алексея Венецианова
ул. Михаила Врубеля
ул. Александра Герцена
ул. Михаила Глинки
ул. Дагестанская
ул. Василия Жуковского
ул. Софии Ковалевской
ул. Петра Козланюка
ул. Владимира Комарова
ул. Владимира Короленко
ул. Корякская
ул. Курильская

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с Россией

ул. Лобачевского
ул. Февральская
ул. Мельничука
ул. Дмитрия Менделеева
ул. Николая Некрасова
ул. Орельская
ул. Ивана Павлова
ул. Василия Перова
ул. Кондрата Рылеева
ул. Карла Росси
ул. Самарская
ул. Ивана Сеченова
ул. Таманская
ул. Льва Толстого
ул. Петра Чайковского
ул. Антона Чехова
ул. Красная
ул. Чувашская
ул. Петра Шеремета
ул. Окружная

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве хотят переименовать почти 3 сотни улиц и убрать 60 памятников, связанных с Россией и ее союзниками: предложения принимают до 1 мая, - Киевсовет

Следующим этапом будет рассмотрение предложений по наименованию с привлечением историков, экспертов, а также широкого круга общественности.

Решение рабочей группы будет принято на рассмотрение сессии Львовского городского совета.

Наступне засідання робочої групи відбудеться вже цього тижня.

Львов (4589) переименования (740)


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Топ комментарии
+15
не дерусифікація, бо паРаша, висiрок та продовження Орди, нiякого вiдношення до Русi не має,

а декацапiзацiя...

подолання зросiйщення.
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25.04.2022 19:57
+8
По швидкому... До чого Окружна? Чайковський та Чехов спірно, наче як і українці... Брюлов та Некрасов наче нормальні, перший Шевченкові дорогу дав, другий кацапів нормально висміював...
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25.04.2022 20:01
+6
До речі, Короленко - український письменник. Та й Чехов не зовсім кацап.
І Вчених не треба було чіпати. Це світова спадщина, а не кацапська.
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25.04.2022 20:20
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шось я там вулиці сахарова не побачив.Я сам близько не львів*янин,але особисто на тій вулиці був.
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25.04.2022 19:51 Ответить
Андрій Дмитрович Сахаров - видатний фізик-теоретик, дисидент та правозахисник.

Створив для Росії термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
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25.04.2022 20:30 Ответить
Нічого він не створив, бо його ідеї щодо термоядерної бомби були неефективні. Усе що "створили" кацапи, було вкрадено у США, коли їхню агентуру ще не розкрили
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26.04.2022 08:54 Ответить
Андрій Дмитрович Сахаров - видатний фізик теоретик, академік АН СССР, дисидент та правозахисник.

Створив термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
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25.04.2022 20:32 Ответить
Сахаров був прихильником збереження СРСР але на інших засадах! Тобто був імперцем, якому даром не впала наша Незалежність! Тому най львівськи депутати куплять окуляри, або вживають ліки від амнезії!
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25.04.2022 21:03 Ответить
Власне, максимум, що пропонував Сахаров -- конфедерація. Тобто для незалежної України там місця. не було. Щодо суспільно-політичного устрою -- конверґенція, тобто совок з поступовим вкрапленням ринкової економіки, суто лівацька ідея.
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25.04.2022 21:47 Ответить
Окружна?
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25.04.2022 19:52 Ответить
Не против
Только не спешите
Есть местные названия местности //названия герои достойные люди//
А то некоторые улицы /за 30 лет уже перименовуют по третьему разу /
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25.04.2022 19:54 Ответить
Місцевим князькам це все як мед. Скільки імітації реальної діяльності, й можна під прикриттям цього далі красти.
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25.04.2022 20:13 Ответить
не дерусифікація, бо паРаша, висiрок та продовження Орди, нiякого вiдношення до Русi не має,

а декацапiзацiя...

подолання зросiйщення.
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25.04.2022 19:57 Ответить
Браво!
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25.04.2022 20:01 Ответить
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25.04.2022 20:30 Ответить
А де татарські коріння.......... адже до ХУІІ ст основною елітою Масковії вважались татарські роди.
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25.04.2022 22:14 Ответить
тому і немає в переліку вулиці Руської.
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25.04.2022 20:28 Ответить
Некрасов нормальним був, я б залишив
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25.04.2022 20:00 Ответить
По швидкому... До чого Окружна? Чайковський та Чехов спірно, наче як і українці... Брюлов та Некрасов наче нормальні, перший Шевченкові дорогу дав, другий кацапів нормально висміював...
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25.04.2022 20:01 Ответить
Все це чудово, але для укріплення держави потрібно боротися з такими речами, як розвезення львівянами сміття по половині України. Але все це (і багато іншого) замаскувалося після 2014 року вишиванками на злодіях, а с 24 лютого - флісками "під вояка" на тих же злодіях.
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25.04.2022 20:01 Ответить
Є люди, яким за це треба завдячувати...
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25.04.2022 20:17 Ответить
Чехов, Чайковский, Менделеев, Некрасов, Герцен, Врубель, Боткин... Они ничего общего с текущей кацапней не имеют... Талантливые люди, которые делали лучше всем, независимо от национальности. Это, IMHO, уже перегибы. Великие РУССКИЕ люди, а не то отребье, которое по недоразумению заняло приличный шмат территории нашей планеты. Они не российские. Они общие.
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25.04.2022 20:05 Ответить
Герцен? Ти не помилився?
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25.04.2022 20:15 Ответить
Они русские...и пусть именами этих русских улицы в паРаше называют...
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25.04.2022 20:15 Ответить
Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек - позвоночника.

Мне пофиг на национальность, если человек ведет себя в рамках приличий, относится уважительно к другим людям, соблюдает законы той страны в которой живет и так далее. То что россияне - больны ментально и морально, это даже не обсуждается. Но кроме россиян, есть еще русские. Вот они как раз нормальные. И уж никак Менделеев не россиянин. Да, великий русский ученый. Русские, нормальные русские, дали миру много. Как и украинцы. Как и американцы, канадцы и т.д. А слово "россиянин" я надеюсь увидеть через несколько лет, разве что на табличке с клеткой в харьковском зоопарке... Дожить бы...
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25.04.2022 20:48 Ответить
Вони може і талановиті люди, але в кожному українському місті чехових, чайковських, менделєєвих, некрасових, герценів, врубелів, боткинів та інш. як багнюки. Чомусь майже нема назв вулиць талановитих людей з інших країн світу (Гейне, Баха, Бетховена, Ньютона, Далі, Босха и багатьох інших) - а тому, що це і є колоніальна политика. Можна думати, що талановитих людей крім росіян у світі не було та нема.
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25.04.2022 21:00 Ответить
Може з Курильською би не спішили?
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25.04.2022 20:11 Ответить
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25.04.2022 20:17 Ответить
Повна дурня. Ще Гоголя перейменуйте.
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25.04.2022 20:11 Ответить
Гоголя не потрiбно чiпати...Чехова, Чайковського також, бо мають українське корiння та

нiби не помiченнi в кацапсько-ординському шовiнiзмi.

потрiбно уважнiше дивитися...
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25.04.2022 20:34 Ответить
Гоголь - трагічна постать. Бо запродав свій талант і свою душу кацапщині.

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25.04.2022 20:39 Ответить
До речі, Короленко - український письменник. Та й Чехов не зовсім кацап.
І Вчених не треба було чіпати. Це світова спадщина, а не кацапська.
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25.04.2022 20:20 Ответить
Я теж не зрозумів, як туди українець Короленко потрапив, який УНР активно підтримував...
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25.04.2022 20:42 Ответить
Я думаю, що як перейменовувати, то вже всіх, а не розмірковувати - той хороший, а той поганий. Всі ці назви були засобом русифікації. Порівняйте, скільки в будь-якому місті в назвах вулиць - російські діячі, і скільки інші зарубіжні.
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25.04.2022 20:38 Ответить
Ідея хороша, але по деяким прізвищам є питання.
От Короленко - УКРАЇНЕЦЬ, народився у Житомирі, помер у Полтаві.
Зокрема, Короленко підтримував українську мову, виступав на захист її прав і свобод; виступав проти шовінізму та антисемітизму, терору й насильства, засуджував міжнаціональну ворожнечу. Будучи громадянином УНР, підтримував Центральну Раду і категорично не сприймав гетьманського та більшовистського переворотів.

Володимир Короленко захищав від переслідувань царської влади українську культуру й мову, підтримував деяких українських письменників. Дружба була між ним та Панасом Мирним, П. Грабовським, М. Коцюбинським.
Помер Короленко у голоді і злиднях, принципово відмовившись від призначеного окупаційною радянською владою Полтави продовольчого забезпечення
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25.04.2022 20:40 Ответить
У Львові існує невеличка проблема - це назва проспекту і вулиці ім'ям Тараса Шевченка.
Я працяю на початку вул Шевченка і часто отрамую кореспонденцію адресовану на проспект Шевченка під таким саме номером. Відправник пише: Львів Шевченка 11. А в місті таких адрес дві і лист не доходить до адресата. На вулиці і на проспекті знаходится багато різних організацій. Ця плутанина теж спадок совєтів.
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25.04.2022 20:42 Ответить
Дивно, сьогодні зареєстрований, де там на Шевченка працюєш? Я місцевий, завтра готовий до зустрічі???, Певно ні
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25.04.2022 21:48 Ответить
Давно пора . Вся ця кацапська гидота , у Львові абсолютно не потрібна . Сахарова забули . Цього падонка - теж на помийку . Російсько-совковому бидлу , вбивцями і мародерам - не місце на українській землі . І московську "церкву" треба терміново заборонити .Вони по вуха в людській крові , терористи прокляті .
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25.04.2022 20:54 Ответить
Сахаров, один з тих, хто ламав Совок...Нехай буде ...
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26.04.2022 00:19 Ответить
Відправте Укрштою лист за адресою: м.Львів Шевченка 11. Прийде 50/50. Бо у Львові дві адреси: Шевченка 11- це проспект і вулиця. І це теж спадок совка. Але ця незручність хвилює тідьки сотню організацій і людей які живуть або працюють під схожими адресами. Уявляю заголовок "У Львові перейменували вулицю Шевченка!!!" Все! Небо впало на землю. А те що мешканцям не зручно- то таке.
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25.04.2022 21:01 Ответить
По батьківській ліні Петро́ Іллі́ч Чайко́вськийї походив з українського роду Чайок. Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695-1767), походив з-під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA Кременчука , служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Миргородському полку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Війська Запорозького . Його син, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро , народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії ,.
Не вітдавайте москалям нашу славу.
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25.04.2022 21:16 Ответить
А можна будь-ласочка Сербську вулицю нах перейменувати? ті ж самі кацапи, вид збоку
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25.04.2022 23:35 Ответить
Вулицю НОВОДВОРСЬКОЇ Ільїнішни, потрібна Львову... Дуже розумною жінкою була, тим більше була парафіянкою КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ...Чітко висловлювалася і по Бандері, Шухевичу та боротьбі УПА
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26.04.2022 00:17 Ответить
деятели науки и искусства. пещерненько.
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26.04.2022 03:03 Ответить
Чехова я б не чіпав. Родом з українського Таганрогу, і за кордоном підписувався українцем.

Тамань то наша Кубань.

А річка Самара на Дніпрі, то взагалі сарматське слово.
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26.04.2022 08:16 Ответить
 
 