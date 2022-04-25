Во Львове проведут дерусификацию улиц. ПЕРЕЧЕНЬ
В понедельник, 25 апреля, власти Львова объявили перечень к переименованию улиц, подлежащих дерусификации.
Об этом пишет первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Целью является не только деколонизация топонимики и переименования улиц, названных именами российских деятелей, но и достойное уважение украинских военных, волонтеров, деятелей культуры, науки, спорта, общественных деятелей", - сообщил заместитель.
Согласно представленным предложениям, подробнее будет проработан перечень тех улиц, которые, безусловно, подлежат переименованию. Так как является элементом колонизации или пропаганды.
К предварительному перечню улиц, которые были официально предложены к переименованию и которые будет обсуждать рабочая группа на ближайшем заседании, относятся следующие:
ул. Абхазская
ул. Сергея Боткина
ул. Карла Брюллова
ул. Алексея Венецианова
ул. Михаила Врубеля
ул. Александра Герцена
ул. Михаила Глинки
ул. Дагестанская
ул. Василия Жуковского
ул. Софии Ковалевской
ул. Петра Козланюка
ул. Владимира Комарова
ул. Владимира Короленко
ул. Корякская
ул. Курильская
ул. Лобачевского
ул. Февральская
ул. Мельничука
ул. Дмитрия Менделеева
ул. Николая Некрасова
ул. Орельская
ул. Ивана Павлова
ул. Василия Перова
ул. Кондрата Рылеева
ул. Карла Росси
ул. Самарская
ул. Ивана Сеченова
ул. Таманская
ул. Льва Толстого
ул. Петра Чайковского
ул. Антона Чехова
ул. Красная
ул. Чувашская
ул. Петра Шеремета
ул. Окружная
Следующим этапом будет рассмотрение предложений по наименованию с привлечением историков, экспертов, а также широкого круга общественности.
Решение рабочей группы будет принято на рассмотрение сессии Львовского городского совета.
Наступне засідання робочої групи відбудеться вже цього тижня.
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Створив для Росії термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
Створив термоядерну бомбу, поставивши світ на грань загибелі.
Только не спешите
Есть местные названия местности //названия герои достойные люди//
А то некоторые улицы /за 30 лет уже перименовуют по третьему разу /
а декацапiзацiя...
подолання зросiйщення.
Мне пофиг на национальность, если человек ведет себя в рамках приличий, относится уважительно к другим людям, соблюдает законы той страны в которой живет и так далее. То что россияне - больны ментально и морально, это даже не обсуждается. Но кроме россиян, есть еще русские. Вот они как раз нормальные. И уж никак Менделеев не россиянин. Да, великий русский ученый. Русские, нормальные русские, дали миру много. Как и украинцы. Как и американцы, канадцы и т.д. А слово "россиянин" я надеюсь увидеть через несколько лет, разве что на табличке с клеткой в харьковском зоопарке... Дожить бы...
нiби не помiченнi в кацапсько-ординському шовiнiзмi.
потрiбно уважнiше дивитися...
І Вчених не треба було чіпати. Це світова спадщина, а не кацапська.
От Короленко - УКРАЇНЕЦЬ, народився у Житомирі, помер у Полтаві.
Зокрема, Короленко підтримував українську мову, виступав на захист її прав і свобод; виступав проти шовінізму та антисемітизму, терору й насильства, засуджував міжнаціональну ворожнечу. Будучи громадянином УНР, підтримував Центральну Раду і категорично не сприймав гетьманського та більшовистського переворотів.
Володимир Короленко захищав від переслідувань царської влади українську культуру й мову, підтримував деяких українських письменників. Дружба була між ним та Панасом Мирним, П. Грабовським, М. Коцюбинським.
Помер Короленко у голоді і злиднях, принципово відмовившись від призначеного окупаційною радянською владою Полтави продовольчого забезпечення
Я працяю на початку вул Шевченка і часто отрамую кореспонденцію адресовану на проспект Шевченка під таким саме номером. Відправник пише: Львів Шевченка 11. А в місті таких адрес дві і лист не доходить до адресата. На вулиці і на проспекті знаходится багато різних організацій. Ця плутанина теж спадок совєтів.
Не вітдавайте москалям нашу славу.
Тамань то наша Кубань.
А річка Самара на Дніпрі, то взагалі сарматське слово.