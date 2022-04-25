Во Львове проведут дерусификацию улиц. ПЕРЕЧЕНЬ

В понедельник, 25 апреля, власти Львова объявили перечень к переименованию улиц, подлежащих дерусификации.

Об этом пишет первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Целью является не только деколонизация топонимики и переименования улиц, названных именами российских деятелей, но и достойное уважение украинских военных, волонтеров, деятелей культуры, науки, спорта, общественных деятелей", - сообщил заместитель.

Согласно представленным предложениям, подробнее будет проработан перечень тех улиц, которые, безусловно, подлежат переименованию. Так как является элементом колонизации или пропаганды.

К предварительному перечню улиц, которые были официально предложены к переименованию и которые будет обсуждать рабочая группа на ближайшем заседании, относятся следующие:

ул. Абхазская

ул. Сергея Боткина

ул. Карла Брюллова

ул. Алексея Венецианова

ул. Михаила Врубеля

ул. Александра Герцена

ул. Михаила Глинки

ул. Дагестанская

ул. Василия Жуковского

ул. Софии Ковалевской

ул. Петра Козланюка

ул. Владимира Комарова

ул. Владимира Короленко

ул. Корякская

ул. Курильская

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ул. Лобачевского

ул. Февральская

ул. Мельничука

ул. Дмитрия Менделеева

ул. Николая Некрасова

ул. Орельская

ул. Ивана Павлова

ул. Василия Перова

ул. Кондрата Рылеева

ул. Карла Росси

ул. Самарская

ул. Ивана Сеченова

ул. Таманская

ул. Льва Толстого

ул. Петра Чайковского

ул. Антона Чехова

ул. Красная

ул. Чувашская

ул. Петра Шеремета

ул. Окружная

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Следующим этапом будет рассмотрение предложений по наименованию с привлечением историков, экспертов, а также широкого круга общественности.

Решение рабочей группы будет принято на рассмотрение сессии Львовского городского совета.

Наступне засідання робочої групи відбудеться вже цього тижня.