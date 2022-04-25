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Відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною, - Данілов

данілов

Розслідування злочину підписання так званих Харківських угод, передбачене рішенням Ради нацбезпеки і оборони, чекає на своє виконання.

Про це сказав секретаря РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Ті органи, які мали займатись цим питання, незважаючи на те, що було рішення РНБО, не виконали його до цього часу. Щобільше, ті негідники, які брали у цьому безпосередню участь, і надалі продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки не горить під ногами. Але хочу передати їм вітання і сказати, що вона обов’язково буде під вами горіти", - заявив він.

Тобто, запевнив Данілов, відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною.

Він запропонував представникам ОПЗЖ "спокійно взяти і покласти свої мандати". Данілов додав, що тим, хто допомагав рф, треба якомога швидше купити квитки та відправитися до Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський збрехав про непричетність Демченка до "харківських угод", - журналістка Толстякова

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Харківські угоди (69)


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Топ коментарі
+40
Зрозуміло:
Старими зрадами хочуть відволікти увагу та "замилити очі" від сьогоденних зрад?
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25.04.2022 23:33
+38
Серйозно?
04.11.2021

"Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював «Харківські угоди»: «Схеми» опублікували докази"
https://www.youtube.com/watch?v=JQKceALv2VM

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25.04.2022 23:38
+30
Данілову слід почати зі свого заступника Демченка. 😊
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26.04.2022 00:06
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Зрозуміло:
Старими зрадами хочуть відволікти увагу та "замилити очі" від сьогоденних зрад?
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25.04.2022 23:33 Відповісти
А по поводу сегодняшних зрад конкретика будет? или так-поорать?
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25.04.2022 23:48 Відповісти
Та цієї "конкретики" вже на десять енциклопедій вистачить!
І це тільки те, що потрапило до СМІ.
А на справді, її у багато разів більше.
І ніякого реагування ні СБУ, ні поліції, ні прокуратури, ні набу, ні .... нікого!
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26.04.2022 00:07 Відповісти


Ви, зеїбаньки - розумово-відсталі, вам нереально щось пояснити.
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26.04.2022 02:13 Відповісти
Будет. " Вагнергейт" . Шо там у нас с вагнеровцами?
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25.04.2022 23:58 Відповісти
так,саме так
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26.04.2022 00:18 Відповісти
Данілов, души ту опзжопну наволоч... ми підтримуємо.
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25.04.2022 23:33 Відповісти
Данілову слід почати зі свого заступника Демченка. 😊
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26.04.2022 00:06 Відповісти
главное в этом деле не выйти на самого себя
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26.04.2022 09:58 Відповісти
Шо? демченко уже в бегах??
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25.04.2022 23:34 Відповісти
поэтому Демченко такой ответстственный пост дали?
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25.04.2022 23:35 Відповісти
неужели Зе "ветерана" демченко сольет?))
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25.04.2022 23:36 Відповісти
Наконец то. Это то что нужно для торжества справедливости.
Незабудьте Кучму, Ахметова и прочую мерзость.
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25.04.2022 23:37 Відповісти
Не забудьте про Вовочку Литвина.
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25.04.2022 23:37 Відповісти
Серйозно?
04.11.2021

"Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював «Харківські угоди»: «Схеми» опублікували докази"
https://www.youtube.com/watch?v=JQKceALv2VM

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25.04.2022 23:38 Відповісти
де гниди Литвини? обидвi.


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25.04.2022 23:43 Відповісти
в ОП-е кроты тоннель прямо в Кремль вырыли, а он про ***** никому не нужные Харьковские угоды чешет.... )) квартал, одним словом......
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25.04.2022 23:44 Відповісти
Кацапы и вата уважают только силу. Если бы на Майдане весь Беркут просто распяли по-настоящему на месте, изрезали безнопилами на куски и показали это видео всем, то ни один сепар и коллаборант бы не вякнул, они бы побежали по домам. Но нет, решили перед Европой выглядеть красиво, ну и те, кто дрожал в страхе, приняли это за слабость и пошли восстанавливать силы. Тоже самое в Москве Ельцин сделал, когда получил шанс создать порядочную Россию, но после провала путча он не расправился с КГБшниками под корень, а ведь те ссались в штаны от страха на лубянке в прямом смысле этого слова перед физической казнью на улице, а просто всех отпустил, даже никого не посадил. Потом его траванули пару раз, скинули и добили, захватив власть, ведь все эти олигархи очень жестко с кгб были связаны еще в 90-ых.

Билеты им купить захотел. Только на последний путь билета они достойны.
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25.04.2022 23:45 Відповісти
а нащо їх розпинати, розрізати!? Якийсь ви збаченець. Можна просто тихенько втопити в Дніпрі.
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26.04.2022 00:20 Відповісти
Сивому проституту-зраднику Лиивину і всій його шайці,давно пора в тюремну камеру опущених.
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25.04.2022 23:53 Відповісти
Слова і дії у данілова розходяться у різні сторони.
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26.04.2022 00:03 Відповісти
Мне кажется он идиот, свадебный генерал.
Я конечно не специалист в юридических вопросах, но за политическую деятельность нельзя привдечь к ответственности.
Следуя его логике нужно зелю наказать за игнорирование обороноспособности страны на посту главнокомандующего.
Проигнорировал, ослабил, закрыл, разминировал. Агент или недоумок? Повод привлечь к ответственности всех клоунов во власти не хуже чем харьковские угоды...
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26.04.2022 00:19 Відповісти
Альо...Які квитки?До якої москви?...Чому в Україні хронічно і систематично не бажають карати злочинців? Може тому,що "ворон-ворону око не виклює?"
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26.04.2022 00:24 Відповісти
Що за фігня? Що з цим чуваком? Це не секретар РНБО це якась політична повія, яка займається всім чим завгодно, крім своїх прямих обов'язків. Хто відповість за відсутність оборонних рубежів на наших кордонах з рашою і Білоруссю до початку вторгнення окупантів? Ви ж з осені знали, данілов сам казав, що чорне почав носити тоді. Чому не була зроблена Українська лінія Манергейма, чому не вберегли мирне населення прикордонних районів?
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26.04.2022 00:28 Відповісти
Та це птах-секретут. Ще не До-До, але наближується. Хоча до позаштатного експерта йому ще дзьобати та дзьобати, але там підполковничий рот вже нічого їстивного не залишив.
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26.04.2022 03:30 Відповісти
В ОПУ іноді починається словесний понос. Там в ОПУ повно *********, які мають до цих угод діло.
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26.04.2022 00:35 Відповісти
В якому сенсі купувати квитка і їхати до москви? А як же допити і посадки?
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26.04.2022 01:05 Відповісти
А відповідальність за прорив рашистів з Криму та відмова верешучки евакуювати населення за кілька днів до нападу буде невідворотною
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26.04.2022 03:27 Відповісти
Слово Данілова гроша ломаного не вартує.
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26.04.2022 04:03 Відповісти
Данілову треба бути обережніше- такі на себе можна вийти!
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26.04.2022 05:41 Відповісти
Данилов, тут ты прав и в тоже время скажи, а будет ответственность за разминрование Чонгара, замораживание ракетных програм, невыполнение оборонзаказа и подрыв обороноспособности страны в течении 3 лет?
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26.04.2022 05:55 Відповісти
А за некомпетентность и неподготовленность к войне на протяжении 3 лет - відповідальність буде також невідворотною!
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26.04.2022 06:11 Відповісти
Я щось не доганяю,що починається:наїзд на Бутусова--зрадника до буцигарні,зеленобобіки підключились на повну катушку, Смешко і Гордон--агенти ФСБ!!!! ЗРАДНИКИ,були задіяні в спецоперації ФСБ по знищенню ВЛИКОГО ЗЕ і захоплення влади, Юрій Швець--співробітник ФСБ,вмісті з Гордоном пропихали наративи ФСБ!!! ,я так розумію,що не сьогодні-завтра,вийдуть свідчення Медведчука,що Порох ГОЛОВНИЙ АГЕНТ КРЕМЛЯ!!!!!!! Щось мене це дуже напрягає я вже мовчу про Бурбу,як зрадника,але нічого не чую про злив спецоперацій(як мінімум 7),про те хто дав команду про розмінування мостів на Херсонщині,перешийку з Криму,про шашлики ,про повну ЗДАЧУ Херсонщини,як ********** вони волати--БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ, про голосування фінансування оборонки.........!! Натомість є покази всіляких екс-чиновників,що Порох і К. звертали оборонні закази по ракетах і всіляка єрунда. Це не до добра.
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26.04.2022 08:19 Відповісти
А за МИНСКИЕ (две) КАПИТУЛЯЦИИ какая ответственость будет?
А за БАБЛО БЕЗДАРНО ЗАКАТАНОЕ В АСФАЛЬТ, хотя вокруг буквально все неравнодушные кричали, что ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ и нужно срочно ВООРУЖАТЬ АРМИЮ кто ответит!?
А за БЕСПЕЧНОСТЬ и БЕЗОТВЕТВЕНОСТЬ (обещаные шашлыки) накануне войны и заявления "Ребята, давайте жить дружно (с заглядыванием в шоколаный глаз *****)" вместо ДЕМОНТСТРАЦИИ СИЛЫ И МОЩИ врагу (чтоб избежать ненужного кровопролития и тупой войны), за это ЗЕ будет отвечать!??

БЫЛО:


А НУЖНО:

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26.04.2022 09:00 Відповісти
Невідворотна безвідповідальність...
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26.04.2022 09:18 Відповісти
що він,плять,несе?
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26.04.2022 09:27 Відповісти
Сейчас самое время просто похерить эти соглашения. Это будет воспринято общественностью нормально.
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26.04.2022 09:44 Відповісти
Начнем разбор со слива ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ !!!!
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26.04.2022 09:58 Відповісти
 
 