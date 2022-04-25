Відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною, - Данілов

Розслідування злочину підписання так званих Харківських угод, передбачене рішенням Ради нацбезпеки і оборони, чекає на своє виконання.

Про це сказав секретаря РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ті органи, які мали займатись цим питання, незважаючи на те, що було рішення РНБО, не виконали його до цього часу. Щобільше, ті негідники, які брали у цьому безпосередню участь, і надалі продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки не горить під ногами. Але хочу передати їм вітання і сказати, що вона обов’язково буде під вами горіти", - заявив він.

Тобто, запевнив Данілов, відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною.

Він запропонував представникам ОПЗЖ "спокійно взяти і покласти свої мандати". Данілов додав, що тим, хто допомагав рф, треба якомога швидше купити квитки та відправитися до Москви.

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