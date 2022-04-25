Відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною, - Данілов
Розслідування злочину підписання так званих Харківських угод, передбачене рішенням Ради нацбезпеки і оборони, чекає на своє виконання.
Про це сказав секретаря РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Ті органи, які мали займатись цим питання, незважаючи на те, що було рішення РНБО, не виконали його до цього часу. Щобільше, ті негідники, які брали у цьому безпосередню участь, і надалі продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки не горить під ногами. Але хочу передати їм вітання і сказати, що вона обов’язково буде під вами горіти", - заявив він.
Тобто, запевнив Данілов, відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною.
Він запропонував представникам ОПЗЖ "спокійно взяти і покласти свої мандати". Данілов додав, що тим, хто допомагав рф, треба якомога швидше купити квитки та відправитися до Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Старими зрадами хочуть відволікти увагу та "замилити очі" від сьогоденних зрад?
І це тільки те, що потрапило до СМІ.
А на справді, її у багато разів більше.
І ніякого реагування ні СБУ, ні поліції, ні прокуратури, ні набу, ні .... нікого!
Ви, зеїбаньки - розумово-відсталі, вам нереально щось пояснити.
Незабудьте Кучму, Ахметова и прочую мерзость.
04.11.2021
"Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював «Харківські угоди»: «Схеми» опублікували докази"
https://www.youtube.com/watch?v=JQKceALv2VM
Билеты им купить захотел. Только на последний путь билета они достойны.
Я конечно не специалист в юридических вопросах, но за политическую деятельность нельзя привдечь к ответственности.
Следуя его логике нужно зелю наказать за игнорирование обороноспособности страны на посту главнокомандующего.
Проигнорировал, ослабил, закрыл, разминировал. Агент или недоумок? Повод привлечь к ответственности всех клоунов во власти не хуже чем харьковские угоды...
А за БАБЛО БЕЗДАРНО ЗАКАТАНОЕ В АСФАЛЬТ, хотя вокруг буквально все неравнодушные кричали, что ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ и нужно срочно ВООРУЖАТЬ АРМИЮ кто ответит!?
А за БЕСПЕЧНОСТЬ и БЕЗОТВЕТВЕНОСТЬ (обещаные шашлыки) накануне войны и заявления "Ребята, давайте жить дружно (с заглядыванием в шоколаный глаз *****)" вместо ДЕМОНТСТРАЦИИ СИЛЫ И МОЩИ врагу (чтоб избежать ненужного кровопролития и тупой войны), за это ЗЕ будет отвечать!??
БЫЛО:
А НУЖНО: