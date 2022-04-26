Ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой, - Данилов
Расследование преступления подписания так называемых Харьковских соглашений, предусмотренное решением Совета нацбезопасности и обороны, ожидает своего исполнения.
Об этом сказал секретарю СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было решение СНБО, не выполнили его до сих пор. Что больше, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, и дальше продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока не горит под ногами. Но хочу передать им привет и сказать, что она обязательно будет под вами гореть", - заявил он.
То есть, заверил Данилов, ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой.
Он предложил представителям ОПЗЖ "спокойно взять и положить свои мандаты". Данилов добавил, что тем, кто помогал России, нужно как можно скорее купить билеты и отправиться в Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Старими зрадами хочуть відволікти увагу та "замилити очі" від сьогоденних зрад?
І це тільки те, що потрапило до СМІ.
А на справді, її у багато разів більше.
І ніякого реагування ні СБУ, ні поліції, ні прокуратури, ні набу, ні .... нікого!
Ви, зеїбаньки - розумово-відсталі, вам нереально щось пояснити.
Незабудьте Кучму, Ахметова и прочую мерзость.
04.11.2021
"Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював «Харківські угоди»: «Схеми» опублікували докази"
https://www.youtube.com/watch?v=JQKceALv2VM
Билеты им купить захотел. Только на последний путь билета они достойны.
Я конечно не специалист в юридических вопросах, но за политическую деятельность нельзя привдечь к ответственности.
Следуя его логике нужно зелю наказать за игнорирование обороноспособности страны на посту главнокомандующего.
Проигнорировал, ослабил, закрыл, разминировал. Агент или недоумок? Повод привлечь к ответственности всех клоунов во власти не хуже чем харьковские угоды...
А за БАБЛО БЕЗДАРНО ЗАКАТАНОЕ В АСФАЛЬТ, хотя вокруг буквально все неравнодушные кричали, что ВОЙНА НЕ ЗА ГОРАМИ и нужно срочно ВООРУЖАТЬ АРМИЮ кто ответит!?
А за БЕСПЕЧНОСТЬ и БЕЗОТВЕТВЕНОСТЬ (обещаные шашлыки) накануне войны и заявления "Ребята, давайте жить дружно (с заглядыванием в шоколаный глаз *****)" вместо ДЕМОНТСТРАЦИИ СИЛЫ И МОЩИ врагу (чтоб избежать ненужного кровопролития и тупой войны), за это ЗЕ будет отвечать!??
БЫЛО:
А НУЖНО: