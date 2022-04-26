Ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой, - Данилов

Расследование преступления подписания так называемых Харьковских соглашений, предусмотренное решением Совета нацбезопасности и обороны, ожидает своего исполнения.

Об этом сказал секретарю СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было решение СНБО, не выполнили его до сих пор. Что больше, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, и дальше продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока не горит под ногами. Но хочу передать им привет и сказать, что она обязательно будет под вами гореть", - заявил он.

То есть, заверил Данилов, ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой.

Он предложил представителям ОПЗЖ "спокойно взять и положить свои мандаты". Данилов добавил, что тем, кто помогал России, нужно как можно скорее купить билеты и отправиться в Москву.

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