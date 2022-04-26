На Донеччині за добу поліція задокументувала 18 російських обстрілів – загинули діти

Окупанти вбили 4 мирних жителів, з них двоє - діти віком 9 і 14 років. Поранено 11 осіб. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів.

Про це йдеться у звіті за добу Національної поліції у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ

Ворог вдарив по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новогродівка, Торецьк, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Ямпіль, Красногорівка та Новокалинове Очеретинської громади, Солодке, Времівка, Шахтар. Російські окупаційні сили обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

У Лимані жертвами росіян стали 9-річна дівчинка та 14-річний хлопець. Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична та комунальна інфраструктура, адмінбудівлі.

Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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