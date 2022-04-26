Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка виникла внаслідок ракетного удару, ліквідовано, - ОВА
Ввечері 24 квітня війська РФ завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.
Пожежа на НПЗ була ліквідована вчора, а пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні зранку, о 8:00. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
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Nik Home #491151
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