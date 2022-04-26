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Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка виникла внаслідок ракетного удару, ліквідовано, - ОВА

тец

Ввечері 24 квітня війська РФ завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.

Пожежа на НПЗ була ліквідована вчора, а пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні зранку, о 8:00. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - ОВА

Автор: 

Кременчук (294) обстріл (28700) пожежа (4342) ракети (4031) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1124)


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не по теме, но неплохо
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26.04.2022 10:53 Відповісти
Можно было Кременчуг и лучше с воздуха прикрыть,тем более заводы.
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26.04.2022 10:59 Відповісти
В мене є знайомі з Кременчука кажуть шо ракети і перший раз і на Пасху летіли дуже низько, всі їх бачили і чули дуже добре. А звісно, що на низьких висотах дуже важко їх виявляти та знищувати.
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26.04.2022 11:10 Відповісти
Они всегда на одних высотах летают.
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26.04.2022 11:36 Відповісти
ДА МЫ ЮЖНЕЕ НА 25 КМ НО ДОМА ДРОЖАЛИ
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26.04.2022 12:29 Відповісти
 
 