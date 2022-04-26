Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка виникла внаслідок ракетного удару, ліквідовано, - ОВА

Ввечері 24 квітня війська РФ завдали 9 ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ.

Пожежа на НПЗ була ліквідована вчора, а пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні зранку, о 8:00. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - ОВА