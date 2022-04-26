Пожар на Кременчугской ТЭЦ, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован, - ОВА
Вечером 24 апреля войска РФ нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.
Пожар на НПЗ был ликвидирован вчера, а пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня утром, в 8:00. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
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