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Новости Война
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Пожар на Кременчугской ТЭЦ, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован, - ОВА

тец

Вечером 24 апреля войска РФ нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

Пожар на НПЗ был ликвидирован вчера, а пожар на Кременчугской ТЭЦ ликвидирован сегодня утром, в 8:00. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован, - ОВА

Кременчуг (351) обстрел (27379) пожар (5961) ракеты (3576) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1166)


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не по теме, но неплохо
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26.04.2022 10:53 Ответить
Можно было Кременчуг и лучше с воздуха прикрыть,тем более заводы.
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26.04.2022 10:59 Ответить
В мене є знайомі з Кременчука кажуть шо ракети і перший раз і на Пасху летіли дуже низько, всі їх бачили і чули дуже добре. А звісно, що на низьких висотах дуже важко їх виявляти та знищувати.
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26.04.2022 11:10 Ответить
Они всегда на одних высотах летают.
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26.04.2022 11:36 Ответить
ДА МЫ ЮЖНЕЕ НА 25 КМ НО ДОМА ДРОЖАЛИ
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26.04.2022 12:29 Ответить
 
 