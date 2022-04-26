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Вінницька область (646) СБУ (8166) коректування (3)

Затримано трьох ймовірних коригувальників ворожого вогню на Вінниччині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,сбу_лого

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетні до коригування ракетного обстрілу або інформування російських окупантів про результати ударів біля Жмеринки та Козятина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє облуправління СБУ

У повідомленні зазначається: "Вчора (25 квітня) внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви та поранені. Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії".

У понеділок, 26 квітня, 5 людей загинули та ще 18 отримали порання у результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині.

Згідно з повідомленням СБУ, служба веде посилену роботу поблизу місць завдання росіянами ракетних ударів. "Наразі вже затримано трьох людей, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогові про результати обстрілу", - інформують в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА
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Топ коментарі
+11
А в переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

- Ой, бяда!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

- Я знаю. Тримай їх! Москалі. Кацапури. Коригувальники... Я їх бачив, у Жмеринці та Козятині, вони мітки ставили!

Торопливо спешились с БТРа хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки некий Иван Петухов:

- Я не москаль. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я из посконных местных-та буду!.. Ась? Чё сказать-та? Поленница! Полениться! Полуница! Нет! Не надо!!! Пощадите!..

Хватили с ним рядом ещё двоих, один молчал и извивался в руках, второй грозился какими-то казаками и чеченцами...

Потом в переулке сверкнуло и трахнуло, и Иван Петухов, трижды отрекшийся, жизнью заплатил за свою любовь к русскому миру и за русскоязычную челюсть. Он лег навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. Третьего, продолжавшего истерично призывать некоего "дона Рамзана", отволокли к ближайшей доске объявлений, откуда вскоре послышались нечеловеческие вопли и стук молотка.

(с) М. Булгаков

(ну так... практично Булгаков, так би мовити... )
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26.04.2022 21:49
+10
У військовий стан,треба цих тварюк розстрілювати. А не кормити їх у вязниці десятиліття за кошти платників податків.
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26.04.2022 21:38
+8
если будет доказано - пожизненно плитоноски шить.
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26.04.2022 21:23
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26.04.2022 21:22 Відповісти
Правильно говорят, что глаза - зеркало души. У этого людоеда - глаза канализационной крысы, которую на каких-то скрепах вяло трахнул стерх.
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26.04.2022 21:36 Відповісти
што єто за обезьяна облезлайа?
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26.04.2022 21:40 Відповісти
...есчо и болезнайа. Скоро будет бесполезнайа.
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26.04.2022 22:11 Відповісти
если будет доказано - пожизненно плитоноски шить.
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26.04.2022 21:23 Відповісти
Цих паразитів тільки розстріляти і ніяких судів під час війни. І це потрібно зробити при великій кількості людей... , як в Китаї.
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26.04.2022 21:36 Відповісти
У військовий стан,треба цих тварюк розстрілювати. А не кормити їх у вязниці десятиліття за кошти платників податків.
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26.04.2022 21:38 Відповісти
А в переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

- Ой, бяда!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

- Я знаю. Тримай їх! Москалі. Кацапури. Коригувальники... Я їх бачив, у Жмеринці та Козятині, вони мітки ставили!

Торопливо спешились с БТРа хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки некий Иван Петухов:

- Я не москаль. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я из посконных местных-та буду!.. Ась? Чё сказать-та? Поленница! Полениться! Полуница! Нет! Не надо!!! Пощадите!..

Хватили с ним рядом ещё двоих, один молчал и извивался в руках, второй грозился какими-то казаками и чеченцами...

Потом в переулке сверкнуло и трахнуло, и Иван Петухов, трижды отрекшийся, жизнью заплатил за свою любовь к русскому миру и за русскоязычную челюсть. Он лег навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. Третьего, продолжавшего истерично призывать некоего "дона Рамзана", отволокли к ближайшей доске объявлений, откуда вскоре послышались нечеловеческие вопли и стук молотка.

(с) М. Булгаков

(ну так... практично Булгаков, так би мовити... )
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26.04.2022 21:49 Відповісти
Повешать с десяток предателей на площадях городов по законам военного времени, быстро прекратили бы корректировать.
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26.04.2022 21:50 Відповісти
прєдположитєльно? може просто зіваки прибігли дивитися і селфити? перевірити звичайно ж треба. але нашо волати на всю країну про прєдположитєльно?
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26.04.2022 21:51 Відповісти
Посадить их всех на кол (в прямом смысле)! И видео показать всем, чтобы не повадно было! 🤔
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26.04.2022 22:24 Відповісти
Нафига корректировщики ракете, которая наводится по координатам?
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26.04.2022 22:56 Відповісти
Бо у кацапів координати на мапі 1950-х років, нашкарябаній п'яним геодезистом.
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26.04.2022 23:21 Відповісти
Вінниця поза межами артилерійських засобів кацапів, отже ніяких коригувальників бути не може в принципі.
Називайте їх навідниками, якщо хтось вважає, що для нанесення ракетного удару потрібне вказання цілі людиною.
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27.04.2022 10:29 Відповісти
 
 