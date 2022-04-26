Затримано трьох ймовірних коригувальників ворожого вогню на Вінниччині, - СБУ

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетні до коригування ракетного обстрілу або інформування російських окупантів про результати ударів біля Жмеринки та Козятина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє облуправління СБУ

У повідомленні зазначається: "Вчора (25 квітня) внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви та поранені. Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії".

У понеділок, 26 квітня, 5 людей загинули та ще 18 отримали порання у результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині.

Згідно з повідомленням СБУ, служба веде посилену роботу поблизу місць завдання росіянами ракетних ударів. "Наразі вже затримано трьох людей, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогові про результати обстрілу", - інформують в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА