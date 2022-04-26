Затримано трьох ймовірних коригувальників ворожого вогню на Вінниччині, - СБУ
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Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетні до коригування ракетного обстрілу або інформування російських окупантів про результати ударів біля Жмеринки та Козятина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє облуправління СБУ
У повідомленні зазначається: "Вчора (25 квітня) внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви та поранені. Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії".
У понеділок, 26 квітня, 5 людей загинули та ще 18 отримали порання у результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині.
Згідно з повідомленням СБУ, служба веде посилену роботу поблизу місць завдання росіянами ракетних ударів. "Наразі вже затримано трьох людей, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогові про результати обстрілу", - інформують в СБУ.
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- Ой, бяда!
Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:
- Я знаю. Тримай їх! Москалі. Кацапури. Коригувальники... Я їх бачив, у Жмеринці та Козятині, вони мітки ставили!
Торопливо спешились с БТРа хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки некий Иван Петухов:
- Я не москаль. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я из посконных местных-та буду!.. Ась? Чё сказать-та? Поленница! Полениться! Полуница! Нет! Не надо!!! Пощадите!..
Хватили с ним рядом ещё двоих, один молчал и извивался в руках, второй грозился какими-то казаками и чеченцами...
Потом в переулке сверкнуло и трахнуло, и Иван Петухов, трижды отрекшийся, жизнью заплатил за свою любовь к русскому миру и за русскоязычную челюсть. Он лег навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. Третьего, продолжавшего истерично призывать некоего "дона Рамзана", отволокли к ближайшей доске объявлений, откуда вскоре послышались нечеловеческие вопли и стук молотка.
(с) М. Булгаков
(ну так... практично Булгаков, так би мовити... )
Називайте їх навідниками, якщо хтось вважає, що для нанесення ракетного удару потрібне вказання цілі людиною.