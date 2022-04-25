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Новини Війна
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На Вінниччині внаслідок російських ракетних ударів загинули п'ятеро людей, 18 - поранені, - прокуратура

козятин

Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється.

Автор: 

Вінницька область (1018) крилаті ракети (1073) обстріл (28687) жертви (1801)


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Жах.
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25.04.2022 16:12 Відповісти
От потвори смердючі.
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25.04.2022 16:27 Відповісти
Падло кремлівське
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25.04.2022 16:27 Відповісти
Твари немытые.
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25.04.2022 16:37 Відповісти
рабы немытые
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25.04.2022 17:12 Відповісти

Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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25.04.2022 17:45 Відповісти
суки рашистські!
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25.04.2022 18:33 Відповісти
Коли здохне путін ,а разом з ним варварська росія ,ця імперія зла.
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25.04.2022 18:55 Відповісти
 
 