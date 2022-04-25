На Вінниччині внаслідок російських ракетних ударів загинули п'ятеро людей, 18 - поранені, - прокуратура
Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.
Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!
Смерть рашистським окупантам!