За 26 квітня збито 1 російський літак, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 2 безпілотники, - Повітряні Сили
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Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 1 вертоліт (Ка-52); 2 крилаті ракети; 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.
Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!"
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Думаю, что-то подъехало интересное, и в процессе практического освоения.
аоказалось как обычно плюс пять.
Зато похоже пару колонн накрыли хорошо, судя по цифрам
Из чего сделан орлан можно посмотреть здесь:
https://informnapalm.org/en/russian-drone-orlan-10-consists-of-parts-produced-in-the-usa-and-other-countries-photo-evidence/
Цены на электронику: тут https://www.digipart.com/ tl;dr: цены в пределах 30 евро за чип, некоторые, типа компаса, стоят сейчас вообще как грязь.
В общем, я думал, что с трёшкой ребята занизили цену. Перепроверил - не. В этой трёшке половина - за
рукожопостьнаучно-исследовательскую работу.
В общем - жить можно.
Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".