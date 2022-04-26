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Новини Війна в Україні
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авіація (880) безпілотник (910) крилаті ракети (218) літак (1418) вертоліт (462) Повітряні сили (145)

За 26 квітня збито 1 російський літак, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 2 безпілотники, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 1 вертоліт (Ка-52); 2 крилаті ракети; 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!"

Читайте також: За 25 квітня збито 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники, - Командування Повітряних Сил. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Слава ЗСУ! 💙💛💪👍
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26.04.2022 23:35
+10
по сегодняшним итогам в завтрашней сводке ГШ выдающееся количество артсистем должно быть.
Думаю, что-то подъехало интересное, и в процессе практического освоения.
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26.04.2022 23:35
+8
Петро Порошенко: "путінська росія має бути зруйнована!

Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
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26.04.2022 23:39
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Слава ЗСУ! 💙💛💪👍
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26.04.2022 23:35 Відповісти
по сегодняшним итогам в завтрашней сводке ГШ выдающееся количество артсистем должно быть.
Думаю, что-то подъехало интересное, и в процессе практического освоения.
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26.04.2022 23:35 Відповісти
Да Натовская арта скорее всего дальнобойные и намного точнее нашей и кацапской. Также ходят слухи о РСЗО от американских друзей, которая уже тоже используется
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26.04.2022 23:50 Відповісти
ну, стволы - это такое... можно и из Д-20 крыть, и "мстой".... Тут скорее вопрос целеуказания. Уж больно резко потери кацапской арты выросли - в три, а то ив четыре раза больше обычного. Либо интенсивность боевых действий резко выросла (ну, не в три раза же), либо вступают в действие какие-то новые факторы. Будем посмотреть. Может просто мои желаемые ожидания ...
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27.04.2022 00:45 Відповісти
Был дезориентирован этой новостью - https://censor.net/ua/news/3337061/vprodovj_26_kvitnya_na_donbasi_vidbyto_9_atak_voroga_znyscheno_9_tankiv_11_artsystem_14_odynyts_bronovanoyi
аоказалось как обычно плюс пять.
Зато похоже пару колонн накрыли хорошо, судя по цифрам
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27.04.2022 11:53 Відповісти
у кого есть калькулятор? самолет -30 млн. вертушка 25млн. ракеты по 100 тыс. беспилотники орлан10 100тыс. что орки жрать будут?
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26.04.2022 23:37 Відповісти
Камыш....
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26.04.2022 23:49 Відповісти
На жаль у них ще достатньо, і тим більше кожен день получать за газ і нафт
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27.04.2022 00:04 Відповісти
СУ-25 достался от совка и не стоит ничего, кроме обслуживания. КА52=16 лямов. Беспилотники орлан максимум десятку за штуку без управляющего модуля, хотя наши при препарации заземлённого говорили, что там максимум на трёшку составляющих...
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27.04.2022 00:15 Відповісти
Про орлан за 100 тыс $ ржу... ну разве что из бюджета МО рашки Шойгу закупал... там комплектующие из али экспресс, такие планеры я на кружке авиатехники в 10 лет делали...
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27.04.2022 00:37 Відповісти
Кстати, можно просто проверить по цене. Камера - 500, движок -500 максимум, контрольная электроника - тоже несколько сотен на всё про всё.

Из чего сделан орлан можно посмотреть здесь:
https://informnapalm.org/en/russian-drone-orlan-10-consists-of-parts-produced-in-the-usa-and-other-countries-photo-evidence/

Цены на электронику: тут https://www.digipart.com/ tl;dr: цены в пределах 30 евро за чип, некоторые, типа компаса, стоят сейчас вообще как грязь.

В общем, я думал, что с трёшкой ребята занизили цену. Перепроверил - не. В этой трёшке половина - за рукожопость научно-исследовательскую работу.
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27.04.2022 00:49 Відповісти
репу и брюкву. В репе содержатся витамины А,С, Е, РР, в брюкве полно антиоксидантов. На севере леммингов будут ловить, а на юге тушканчиков.
В общем - жить можно.
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27.04.2022 00:52 Відповісти
нехай *** сосуть у п"яної обизяни, бо твереза не дасть.
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27.04.2022 07:31 Відповісти
Петро Порошенко: "путінська росія має бути зруйнована!

Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
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26.04.2022 23:39 Відповісти
 
 