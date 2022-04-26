За 26 квітня збито 1 російський літак, 1 гелікоптер, 2 крилаті ракети та 2 безпілотники, - Повітряні Сили

Протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей: 1 літак (Су-25); 1 вертоліт (Ка-52); 2 крилаті ракети; 3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України.

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!"

Читайте також: За 25 квітня збито 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники, - Командування Повітряних Сил. ВIДЕО