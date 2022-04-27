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Мешканці Воронежа і Курська прокинулись від звуків вибухів та роботи ППО: "Наверное, прилетела ракетка таки". ВIДЕО

Окрім російського Бєлгорода, звуки вибухів та роботи ППО, які у Росії називають "хлопками", цієї ночі лунали і у Курську та Воронежі.

Про це інформує Цензор.НЕТ, звуки "хлопків" підтверджує губернатор Курської області Роман Старовойт

Про роботу системи ППО також повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. "Сьогодні вночі, о 02:45, багато мешканців Курська чули "хлопки". Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними, спрацювала система ППО". Окрім цього, помічник оперативного чергового у Воронежі також заявив, що було два "хлопки" в районі мікрорайону Шилово". Жителі мікрорайону Шилово розповідають у соцмережах, що близько 04:40 у небі "два рази спрацювала ППО".

Самі ж росіяни у відео, які викладають у мережу, більш красномовно говорять саме про вибухи та ракети.

"Бахнуло, ударная волна лупанула, сигнализации посрабатывали... Наверное, прилетела ракетка таки", - говорить мешканець Курська про вибухи в місті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ лунали вибухи, загорівся склад боєприпасів. ВIДЕО

вибух (4487) ракети (4032) росія (65415)


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Топ коментарі
+88
Наверное. Маленькая. Бум надеяться будут летать и побольше, и порегулярнее
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27.04.2022 08:37
+88
Накінець то , Воронєж..
Діждались таки
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27.04.2022 08:37
+74
Нє-нє, ппо не підходить.

Я хочу вибухів, пожеж і руйнувань на мордорі.
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27.04.2022 08:39
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Воронеж - це скрепно!)))) Знову ж - вулиця Лізюкова... Недарма орки напружувалися))))
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27.04.2022 10:15 Відповісти
Вот и Воронеж дождался. Я там был на конференции в 1997-м- красивый город. И оно им надо было?
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27.04.2022 10:18 Відповісти
На России снова раздались хлопки, переходящие в бурные "аплодисменты".
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27.04.2022 10:19 Відповісти
У мене бурні аплодисменти завжди із звуком від смаження картоплі асоціювались.
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27.04.2022 15:24 Відповісти
треба знищити чорноморський російський флот. ВЕСЬ знищити!
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27.04.2022 10:48 Відповісти
Нарешті віддуплилися,та почали давати ***** кацапам.
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27.04.2022 10:52 Відповісти
Не факт, але приємно...
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27.04.2022 11:58 Відповісти
Для меня мураши под ногами больше знача, чем для путина свой народ. Нагнетают обстановку для всеобщей мобилизации. Чмарю отступать некуда - позади Гаага.
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27.04.2022 11:35 Відповісти
Им не надоело самим себя бомбить?!
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27.04.2022 11:35 Відповісти
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.

В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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27.04.2022 11:49 Відповісти
А,шо случілосьь...?
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27.04.2022 11:50 Відповісти
А що це було, мабуть НЛО, ні сіло не впало по небу плило... і головне, знало, де впасти.
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27.04.2022 11:56 Відповісти
Ой шо то було
Мабуть НЛО
https://www.youtube.com/watch?v=_qPYuKRRDzU
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27.04.2022 11:57 Відповісти
Ізоляція це чудодійний інструмент який спонукає кацапів та їх улуси знищувати один одного.
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27.04.2022 12:16 Відповісти
Байрактар, и у рашистов сгорел весь навар.
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27.04.2022 12:32 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись!
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27.04.2022 12:42 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-podoliak-vybuhy-rosia-pryrodnyi-proces/31823367.html Подоляк назвав вибухи й пожежу на складі *********** у Росії «цілком природним процесом» (https://www.ukr.net/source/radio-svoboda-378.html Радіо Свобода )
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27.04.2022 12:50 Відповісти
давно пора.
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27.04.2022 12:56 Відповісти
кацапи,а там ще э така бородата тема з цукром,спробуйте.має вийти
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Ну у Бєлгород і "точка" могла завітати, Курськ.... ну теоретично, хай як не дивно - "Нептун". Але шо могло завітати у Воронєж...(?!?) Хіба шо аналагавнєтниє "камніснеба"
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27.04.2022 13:37 Відповісти
у холопов всегда хлопки
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27.04.2022 13:39 Відповісти
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27.04.2022 15:02 Відповісти
КАКИЕ ТАМ ЛЮДИ !? СТАДО !!!
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27.04.2022 15:10 Відповісти
когда до москвы дойдёт?
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27.04.2022 17:21 Відповісти
Сирегу, сирену їм, бльо, в вуха, о 4 ранку, щоб повсиралися...
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27.04.2022 23:56 Відповісти
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