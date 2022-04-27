Мешканці Воронежа і Курська прокинулись від звуків вибухів та роботи ППО: "Наверное, прилетела ракетка таки". ВIДЕО

Окрім російського Бєлгорода, звуки вибухів та роботи ППО, які у Росії називають "хлопками", цієї ночі лунали і у Курську та Воронежі.

Про це інформує Цензор.НЕТ, звуки "хлопків" підтверджує губернатор Курської області Роман Старовойт

Про роботу системи ППО також повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. "Сьогодні вночі, о 02:45, багато мешканців Курська чули "хлопки". Деталі інциденту уточнюються. За попередніми даними, спрацювала система ППО". Окрім цього, помічник оперативного чергового у Воронежі також заявив, що було два "хлопки" в районі мікрорайону Шилово". Жителі мікрорайону Шилово розповідають у соцмережах, що близько 04:40 у небі "два рази спрацювала ППО".

Самі ж росіяни у відео, які викладають у мережу, більш красномовно говорять саме про вибухи та ракети.

"Бахнуло, ударная волна лупанула, сигнализации посрабатывали... Наверное, прилетела ракетка таки", - говорить мешканець Курська про вибухи в місті.

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