Наразі час і контекст зустрічі Зеленського та Путіна не визначено, - Подоляк
Час зустрічі президентів України та РФ, а також її контекст наразі не визначені.
Про це йдеться у коментарі радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи інформацію турецької сторони про можливу невдовзі зустріч президентів України та РФ, Подоляк написав: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені".
"З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, тривають консультації лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Щойно конкретика з'явиться, зробимо це спеціальне повідомлення", - написав також він.
Будь ласка, зачекайте...
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Подоляк не сказав, що зустрічі не буде.
Фуйло висуває вимоги.
Крим і Донбас повність расійский. Замість Херсонщини ХНР. Вода в Крим. Сухопутній коридор з парашії в Крим. Далі. Цапська мова друга державна в Україні. Ніяких НАТО. ЄС і сам відпаде. Зняття з парашників санкцій.
Такі вимоги будуть 100 %. І навіть більше.
З плюсів для нас це можливо дешевий газ, кілька копійчин на відбудову і трансляція на росіькому тв кількох сріальчиків типу сватів.
Питаю лише в притомних людей.
Нахіба нам ця зустріч ????
Таке враження що ти вмовляєш українців капітулювати
Може ти засланий казачок?
А ну но скажи "паляниця"
чоколядне око путєна не готове для зазирання
Яка війна завершилась перемовинами ?
Приклади давайте. Голохвастов, блін...
Десь посередині не вийде.
Саме тому вони підписали дуже не вигідні для себе договір (майже капітуляцію) яка позбавила їх своїх територій.
То це ти такого хочеш для України? Капітуляції?
Реаліст, вчи історію...
Як раз на таких і розраховував *****, коли хотів взяти країну за три дні
"когда Подоляк и Арахамия вообще говорят об этом, употребляют эти слова (нейтральный статус) и тд; и вообще допускают эти вопросы к обсуждению - так не должно быть, и это неправильно. Если зе-власть обсуждает вопрос НАТО в Стамбуле, значит она признает российскую причину войны. А это неправильно.
На предложение России обсуждать статус Украины на переговорах в Стамбуле (любой статус - член НАТО, не член НАТО, ЕС и тд) наши переговорщики должны отвечать сразу, прямо и просто - статус Украины - исключительно дело Украины, то есть, народа, то есть - внутренне дело. И с Россией этот вопрос не должен обсуждаться и не может обсуждаться. Точка. И действительно: Это же не о выводе войск, не о коридорах, не о Донбассе, Крыме (которые оккупированы) и тд. Это можно обсуждать. А внутренние дела - нет. "
Може - хтось комусь "дєнєх должен"?
Путин во время выступления в Совете законодателей РФ, пишет https://www.interfax.ru/russia/838274 Интерфакс
Прямая речь: "Хочу вновь подчеркнуть, все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны".