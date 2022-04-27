Наразі час і контекст зустрічі Зеленського та Путіна не визначено, - Подоляк

Час зустрічі президентів України та РФ, а також її контекст наразі не визначені.

Про це йдеться у коментарі радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи інформацію турецької сторони про можливу невдовзі зустріч президентів України та РФ, Подоляк написав: "Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені".

"З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію бойових зіткнень на сході країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь. З іншого боку, тривають консультації лише на рівні робочих підгруп, які готують позиції сторін у юридичному плані. Щойно конкретика з'явиться, зробимо це спеціальне повідомлення", - написав також він.

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