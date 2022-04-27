Греція допоможе Болгарії після припинення поставок газу Росією

Греція заявила, що запропонує допомогу Болгарії після того, як Росія припинила постачання газу. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії скрапленого природного газу (СПГ) для доставки через Грецький термінал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс і його Болгарський колега Кіріл Петков обговорили це питання телефоном. "Прем'єр-міністр сказав, що Греція допоможе Болгарії впоратися з новою ситуацією, викликаною російськими рішеннями з енергетики", - сказано в заяві офісу Міцотакіса.

Грецьке джерело, близьке до цього питання, повідомило, що Афіни можуть допомогти Болгарії, змінивши напрямок руху трубопроводу "Турецький потік" - механізм, який використовувався раніше. Трубопровід доставляє російський газ до Греції через Чорне море, Туреччину і Болгарію.

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Представник грецького Міністерства енергетики також повідомив, що Болгарія вже замовила деякі партії СПГ для доставки через Грецький СПГ-термінал Ревітусса в Афінах.

За словами Петкова, Міцотакіс сказав, що довгий час відкладається газопровід між двома сусідами, інтерконнектор Греція-Болгарія (IGB), повинен бути готовий до червня.

Міцотакіс скликав у середу екстрену нараду з представниками енергетичного сектора, щоб обговорити вплив рішення "Газпрому" на постачання газу до Греції.

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Греція використовує російський газ для задоволення більше 30% своїх щорічних потреб в енергії, і її наступний платіж "Газпрому" повинен бути проведений у травні за контрактом, термін дії якого закінчується у 2026 році.

Афіни ще не уточнили, як вони проводитимуть оплату, але заявили, що можуть на невизначений термін уникнути проблем із поставками газу, навіть якщо Росія зупинить потоки.

Згідно з планом на випадок непередбачених обставин, Греція заявила, що може отримати додаткові обсяги скрапленого і трубопровідного газу з Азербайджану і перевести чотири газові електростанції на дизельне пальне. Вона також збільшить видобуток вугілля у найближчі два роки як тимчасовий захід.