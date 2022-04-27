Велику Костромку на Дніпропетровщині окупанти тричі обстрілювали касетними снарядами, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупанти сьогодні тричі обстрілювали касетними снарядами Велику Костромку на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило.



Частково залишили село без світла. Працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

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