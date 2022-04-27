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Новини Війна
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Велику Костромку на Дніпропетровщині окупанти тричі обстрілювали касетними снарядами, постраждалих немає, - ОВА

обстріл,дніпропетровщина

Російські окупанти сьогодні тричі обстрілювали касетними снарядами Велику Костромку на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною. Людей, на щастя, не зачепило.

Частково залишили село без світла. Працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28725) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3783)


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суки парашенские...
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27.04.2022 19:00 Відповісти
Вчора вечером спостерігав купол білих вогників тіпа салют падали до самої землі і повільно. На нашій тереторії. Що це незнаю.
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27.04.2022 19:10 Відповісти
фосфор напевно
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27.04.2022 19:12 Відповісти
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27.04.2022 19:17 Відповісти
 
 