Великую Костромку на Днепропетровщине оккупанты трижды обстреливали кассетными снарядами, пострадавших нет, - ОВА

Российские оккупанты сегодня трижды обстреливали кассетными снарядами Великую Костромку на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли граничащую с Херсонщиной кассетными снарядами Великую Костромку. Людей, к счастью, не зацепило.



Частично оставили село без света. Работают специалисты", – говорится в сообщении.

