Великую Костромку на Днепропетровщине оккупанты трижды обстреливали кассетными снарядами, пострадавших нет, - ОВА
Российские оккупанты сегодня трижды обстреливали кассетными снарядами Великую Костромку на Днепропетровщине.
Об этом в Telegram сообщил Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли граничащую с Херсонщиной кассетными снарядами Великую Костромку. Людей, к счастью, не зацепило.
Частично оставили село без света. Работают специалисты", – говорится в сообщении.
