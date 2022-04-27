РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
2 008 5

Великую Костромку на Днепропетровщине оккупанты трижды обстреливали кассетными снарядами, пострадавших нет, - ОВА

обстріл,дніпропетровщина

Российские оккупанты сегодня трижды обстреливали кассетными снарядами Великую Костромку на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уже трижды за сегодня обстреляли граничащую с Херсонщиной кассетными снарядами Великую Костромку. Людей, к счастью, не зацепило.

Частично оставили село без света. Работают специалисты", – говорится в сообщении.

Смотрите: Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО

обстрел (29014) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4352)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
суки парашенские...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:00 Ответить
Вчора вечером спостерігав купол білих вогників тіпа салют падали до самої землі і повільно. На нашій тереторії. Що це незнаю.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:10 Ответить
фосфор напевно
показать весь комментарий
27.04.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 19:17 Ответить
 
 