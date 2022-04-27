Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО
Защитники Украины сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошее утро для нас, не очень - для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на полянке. Никого не зацепило", - говорится в сообщении.
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це калібр
а це х-55