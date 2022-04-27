Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО

Защитники Украины сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошее утро для нас, не очень - для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на полянке. Никого не зацепило", - говорится в сообщении.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ракета сбита на Днепропетровщине из ПЗРК "Игла". ВИДЕО