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Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА. ФОТО

Защитники Украины сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошее утро для нас, не очень - для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на полянке. Никого не зацепило", - говорится в сообщении.

Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА 01
Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА 02
Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета, - ОВА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ракета сбита на Днепропетровщине из ПЗРК "Игла". ВИДЕО

армия РФ (19400) ракеты (3577) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4004)


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Топ комментарии
+8
Про цей міст на цензорі вже дві чи три новини було, зрадорозганяч
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27.04.2022 12:15
+6
Вважаю доцільним поновити продаж горілки і інших напоїв в пляшках з тонкого скла. Бо шампанські пляшки для коктейля Молотова непридатні. Скло занадто товсте.
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27.04.2022 12:02
+5
Супер! Молодці.
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27.04.2022 12:00
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Недавно было слышно, как она летела)
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27.04.2022 12:00 Ответить
схоже на крилату ракету "калібр"
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27.04.2022 12:00 Ответить
Похожа на х55
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27.04.2022 12:07 Ответить
можливо це вона,їх багато ще є у ворога,бо колись наше керівництво їм передало 575шт.
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27.04.2022 12:47 Ответить

це калібр

а це х-55
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27.04.2022 12:51 Ответить
за кермом тієї "залізяки" не ху...йло сидів?
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27.04.2022 13:19 Ответить
Супер! Молодці.
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27.04.2022 12:00 Ответить
Вважаю доцільним поновити продаж горілки і інших напоїв в пляшках з тонкого скла. Бо шампанські пляшки для коктейля Молотова непридатні. Скло занадто товсте.
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27.04.2022 12:02 Ответить
Про цей міст на цензорі вже дві чи три новини було, зрадорозганяч
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27.04.2022 12:15 Ответить
Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено) Джерело:
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27.04.2022 12:34 Ответить
похмелися.
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27.04.2022 12:35 Ответить
Вот так бы почаще.
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27.04.2022 12:12 Ответить
красивое )))
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27.04.2022 12:46 Ответить
Можливо Х-31П
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27.04.2022 13:37 Ответить
 
 