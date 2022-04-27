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Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - йдеться у повідомленні.

Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА 01
Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА 02
Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА 03

Також читайте: Ворожу ракету збито на Дніпропетровщині із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) ракети (4032) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3782)


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Топ коментарі
+8
Про цей міст на цензорі вже дві чи три новини було, зрадорозганяч
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27.04.2022 12:15
+6
Вважаю доцільним поновити продаж горілки і інших напоїв в пляшках з тонкого скла. Бо шампанські пляшки для коктейля Молотова непридатні. Скло занадто товсте.
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27.04.2022 12:02
+5
Супер! Молодці.
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27.04.2022 12:00
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Недавно было слышно, как она летела)
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27.04.2022 12:00 Відповісти
схоже на крилату ракету "калібр"
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27.04.2022 12:00 Відповісти
Похожа на х55
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27.04.2022 12:07 Відповісти
можливо це вона,їх багато ще є у ворога,бо колись наше керівництво їм передало 575шт.
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27.04.2022 12:47 Відповісти

це калібр

а це х-55
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27.04.2022 12:51 Відповісти
за кермом тієї "залізяки" не ху...йло сидів?
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27.04.2022 13:19 Відповісти
Супер! Молодці.
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27.04.2022 12:00 Відповісти
Вважаю доцільним поновити продаж горілки і інших напоїв в пляшках з тонкого скла. Бо шампанські пляшки для коктейля Молотова непридатні. Скло занадто товсте.
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27.04.2022 12:02 Відповісти
Про цей міст на цензорі вже дві чи три новини було, зрадорозганяч
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27.04.2022 12:15 Відповісти
Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено) Джерело:
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27.04.2022 12:34 Відповісти
похмелися.
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27.04.2022 12:35 Відповісти
Вот так бы почаще.
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27.04.2022 12:12 Відповісти
красивое )))
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27.04.2022 12:46 Відповісти
Можливо Х-31П
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27.04.2022 13:37 Відповісти
 
 