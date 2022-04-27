Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО
Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Welle
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+6 Джохар Перильдович Мафусаилов
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+5 Solsky Wasyl
показати весь коментар27.04.2022 12:00
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це калібр
а це х-55