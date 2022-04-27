Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету, - ОВА. ФОТО

Захисники України збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарний ранок для нас, не дуже - для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - йдеться у повідомленні.







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