Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, - ЗМІ
Начальник Генерального штабу російської армії Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав військовий журналіст Андрій Цпалієнко.
Він зазначив: "Валерій Герасимов, начальник Генштабу російської армії, особисто прибув в район Ізюма. Таку інформацію отримали українські військові та спецслужби. І поки вони її перевіряють, повстає питання, а що він там робить: приїхав особисто керувати наступом чи зробити селфачі на фоні зроблених ним руїн?"
Топ коментарі
+93 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар28.04.2022 02:56 Відповісти Посилання
+68 НБ
показати весь коментар28.04.2022 02:59 Відповісти Посилання
+59 Олег Кущ #490032
показати весь коментар28.04.2022 03:01 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
svetozar
показати весь коментар28.04.2022 15:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Семён Семёныч #168778
показати весь коментар28.04.2022 20:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Это Просто
показати весь коментар28.04.2022 20:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Wlad Raevsky
показати весь коментар29.04.2022 04:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleh Bevza
показати весь коментар29.04.2022 15:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль