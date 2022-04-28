УКР
Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, - ЗМІ

Начальник Генерального штабу російської армії Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав військовий журналіст Андрій Цпалієнко.

Він зазначив: "Валерій Герасимов, начальник Генштабу російської армії, особисто прибув в район Ізюма. Таку інформацію отримали українські військові та спецслужби. І поки вони її перевіряють, повстає питання, а що він там робить: приїхав особисто керувати наступом чи зробити селфачі на фоні зроблених ним руїн?"

Топ коментарі
+93
Если правда, то нет цели приоритетнее этой. Законней не бывает
показати весь коментар
28.04.2022 02:56 Відповісти
+68
... тихше, тихше... може пощастить знищити? Буде дванадцятим - фартове число.
показати весь коментар
28.04.2022 02:59 Відповісти
+59
Не прибув, а відправили із словами: "Якщо не зробиш, підеш в атаку лічно" (з варіаціями)
показати весь коментар
28.04.2022 03:01 Відповісти
вот бы мочкануть его в это время!
показати весь коментар
28.04.2022 15:24 Відповісти
Морда лица просто обезображена интеллектом
показати весь коментар
28.04.2022 20:23 Відповісти
свежее мясо прибыло
показати весь коментар
28.04.2022 20:46 Відповісти
рожа душегуба.
показати весь коментар
29.04.2022 04:31 Відповісти
Не треба його чіпати. Важко переоцінити особистий вклад герасіма в нашу перемогу - безглуздя в розвідці рф, радянські каски, паперові бронежилети, пусті баки бронетехніки з яїчним активним захистом. Мабуть він особисто буде керувати утилізацією "другою армією світу". Слава нації !!!
показати весь коментар
29.04.2022 15:56 Відповісти
