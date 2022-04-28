Начальник Генштабу армії РФ Герасимов прибув до Ізюму, - ЗМІ

Начальник Генерального штабу російської армії Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав військовий журналіст Андрій Цпалієнко.

Він зазначив: "Валерій Герасимов, начальник Генштабу російської армії, особисто прибув в район Ізюма. Таку інформацію отримали українські військові та спецслужби. І поки вони її перевіряють, повстає питання, а що він там робить: приїхав особисто керувати наступом чи зробити селфачі на фоні зроблених ним руїн?"

