Новости Агрессия России против Украины Война
Начальник Генштаба армии РФ Герасимов прибыл в Изюм, - СМИ

Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал военный журналист Андрей Цпалиенко.

Он отметил: "Валерий Герасимов, начальник Генштаба российской армии лично прибыл в район Изюма. Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, встает вопрос, а что он там делает: приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?".

Читайте: Работник горсовета Изюма погиб в бою против российских оккупантов, - прокуратура

Топ комментарии
+93
Если правда, то нет цели приоритетнее этой. Законней не бывает
28.04.2022 02:56 Ответить
+68
... тихше, тихше... може пощастить знищити? Буде дванадцятим - фартове число.
28.04.2022 02:59 Ответить
+59
Не прибув, а відправили із словами: "Якщо не зробиш, підеш в атаку лічно" (з варіаціями)
28.04.2022 03:01 Ответить
вот бы мочкануть его в это время!
28.04.2022 15:24 Ответить
Морда лица просто обезображена интеллектом
28.04.2022 20:23 Ответить
свежее мясо прибыло
28.04.2022 20:46 Ответить
рожа душегуба.
29.04.2022 04:31 Ответить
Не треба його чіпати. Важко переоцінити особистий вклад герасіма в нашу перемогу - безглуздя в розвідці рф, радянські каски, паперові бронежилети, пусті баки бронетехніки з яїчним активним захистом. Мабуть він особисто буде керувати утилізацією "другою армією світу". Слава нації !!!
29.04.2022 15:56 Ответить
