Начальник Генштаба армии РФ Герасимов прибыл в Изюм, - СМИ
Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал военный журналист Андрей Цпалиенко.
Он отметил: "Валерий Герасимов, начальник Генштаба российской армии лично прибыл в район Изюма. Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, встает вопрос, а что он там делает: приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?".
