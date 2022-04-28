Начальник Генштаба армии РФ Герасимов прибыл в Изюм, - СМИ

Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал военный журналист Андрей Цпалиенко.

Он отметил: "Валерий Герасимов, начальник Генштаба российской армии лично прибыл в район Изюма. Такую информацию получили украинские военные и спецслужбы. И пока они ее проверяют, встает вопрос, а что он там делает: приехал лично управлять наступлением или сделать селфачи на фоне сделанных им руин?".

Читайте: Работник горсовета Изюма погиб в бою против российских оккупантов, - прокуратура