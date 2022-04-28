УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10482 відвідувача онлайн
Новини
14 344 12

США та Росія обмінялися ув’язненими

ярошенко,рід

Москва передала Вашингтону американця, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Обмін відбувся в Туреччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Тревор Рід був заарештований влітку 2019 року після того, як російська влада заявила, що він напав на офіцера, коли поліція відвезла його в поліцейську дільницю після нічної вечірки. Пізніше Рід був засуджений до дев'яти років ув'язнення, хоча його сім'я наполягала на невинуватості, а уряд США назвав його несправедливо затриманим.

Костянтин Ярошенко відбував 20-річний термін у федеральній в'язниці в Коннектикуті за змову з метою контрабанди кокаїну в США після того, як його заарештували в столиці Ліберії Монровії у 2010 році та екстрадували в США.

Читайте: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться, - Пєсков

Росія вимагала повернення Ярошенка протягом багатьох років, одночасно відкидаючи прохання високопоставлених американських чиновників про звільнення Ріда, якому, за словами його сім'ї, наближався тисячний день ув'язнення і чиє здоров'я останнім часом погіршувалося.

Турецьке видання Daily Sabah називає обмін "найгучнішим звільненням під час керівництва Джо Байдена" та "угодою-сюрпризом" і зазначає, що вона була тим паче екстраординарною, що була укладена тоді, коли війна Росії з Україною довела відносини зі США до найнижчої точки за останні десятиліття.

Також читайте: Байден готує нову заяву щодо України

Автор: 

обмін (1271) росія (67226) США (24058) в’язні (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Могли б повідловлювати самих біснявих рашистів, що з колорадками, що цілими табунами по Європам гастролюють, та обміняти на зелений корідор хлопцям з Маріуполя.
показати весь коментар
28.04.2022 07:43 Відповісти
+7
На росії закінчуються льотчики? Тепер зеків садитимуть за штурвал😂🤔
показати весь коментар
28.04.2022 07:46 Відповісти
+4
Сюрприз. Цікаво було б дізнатися, що привело до цієї угоди.
показати весь коментар
28.04.2022 08:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б повідловлювати самих біснявих рашистів, що з колорадками, що цілими табунами по Європам гастролюють, та обміняти на зелений корідор хлопцям з Маріуполя.
показати весь коментар
28.04.2022 07:43 Відповісти
дочек ***** выдать украинским властям, тех шо живут в Швейцарии. Мы б их к бтру привязали как в Безумном Максе
показати весь коментар
28.04.2022 11:30 Відповісти
На росії закінчуються льотчики? Тепер зеків садитимуть за штурвал😂🤔
показати весь коментар
28.04.2022 07:46 Відповісти
... в качестве камикадзе.
показати весь коментар
28.04.2022 11:44 Відповісти
Сюрприз. Цікаво було б дізнатися, що привело до цієї угоди.
показати весь коментар
28.04.2022 08:10 Відповісти
Согласен. Очень интересное совпадение.
показати весь коментар
28.04.2022 08:15 Відповісти
Скидається на те, що літун цей не простий. Про звичайного контрабандиста давно забули б, щось він знає, і ху-ло вирішив витягувати, поки той не втратив надію і не заговорив. Наприклад, про кокаїн. За збігом, недавно в Естонії перехопили 3,5 тонн кокаїну на 500млн. євро. замість бананів, які прямували до раші.
показати весь коментар
28.04.2022 08:23 Відповісти
Походу цього касапа ледве витягли з клітки. Воно трималося руками та зубами і мичало що краще в тюрязі чим в парашестані
показати весь коментар
28.04.2022 08:48 Відповісти
Пуйло подает сигналы американцам .... Типа готов сотрудничать.
показати весь коментар
28.04.2022 08:49 Відповісти
А кореш Сечина - Бут, до сих пор парится в американской тюрьме. Всего лет 15 осталось сидеть
показати весь коментар
28.04.2022 08:51 Відповісти
Обменяли хулигана на ублюдка наркомана...
Всё правильно - нормального гражданина освободили, а ублюдка наркоторговца - в родную говень.
показати весь коментар
28.04.2022 09:21 Відповісти
 
 