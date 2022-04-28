США та Росія обмінялися ув’язненими

Москва передала Вашингтону американця, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Обмін відбувся в Туреччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Тревор Рід був заарештований влітку 2019 року після того, як російська влада заявила, що він напав на офіцера, коли поліція відвезла його в поліцейську дільницю після нічної вечірки. Пізніше Рід був засуджений до дев'яти років ув'язнення, хоча його сім'я наполягала на невинуватості, а уряд США назвав його несправедливо затриманим.

Костянтин Ярошенко відбував 20-річний термін у федеральній в'язниці в Коннектикуті за змову з метою контрабанди кокаїну в США після того, як його заарештували в столиці Ліберії Монровії у 2010 році та екстрадували в США.

Росія вимагала повернення Ярошенка протягом багатьох років, одночасно відкидаючи прохання високопоставлених американських чиновників про звільнення Ріда, якому, за словами його сім'ї, наближався тисячний день ув'язнення і чиє здоров'я останнім часом погіршувалося.

Турецьке видання Daily Sabah називає обмін "найгучнішим звільненням під час керівництва Джо Байдена" та "угодою-сюрпризом" і зазначає, що вона була тим паче екстраординарною, що була укладена тоді, коли війна Росії з Україною довела відносини зі США до найнижчої точки за останні десятиліття.

