США и Россия обменялись заключенными

Москва передала Вашингтону американца, бывшего морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко.

Обмен произошел в Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Тревор Рид был арестован летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция отвезла его в полицейский участок после ночной вечеринки. Позже Рид был приговорен к девяти годам заключения, хотя его семья настаивала на невиновности, а правительство США назвал его несправедливо задержанным.

Константин Ярошенко отбывал 20-летний срок в федеральной тюрьме в Коннектикуте за сговор с целью контрабанды кокаина в США после того, как был арестован в столице Либерии Монровии в 2010 году и экстрадирован в США.

Россия требовала возвращения Ярошенко в течение многих лет, одновременно отвергая просьбы высокопоставленных американских чиновников об уходе Рида, которому, по словам его семьи, приближался тысячный день заключения и чье здоровье в последнее время ухудшалось.

Турецкое издание Daily Sabah называет обмен "громким увольнением во время руководства Джо Байдена" и "соглашением-сюрпризом" и отмечает, что она была тем более экстраординарной, что была заключена тогда, когда война России с Украиной довела отношения с США до самой низкой точки за последние десятилетие.

