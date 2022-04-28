РУС
США и Россия обменялись заключенными

Москва передала Вашингтону американца, бывшего морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко.

Обмен произошел в Турции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Тревор Рид был арестован летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция отвезла его в полицейский участок после ночной вечеринки. Позже Рид был приговорен к девяти годам заключения, хотя его семья настаивала на невиновности, а правительство США назвал его несправедливо задержанным.

Константин Ярошенко отбывал 20-летний срок в федеральной тюрьме в Коннектикуте за сговор с целью контрабанды кокаина в США после того, как был арестован в столице Либерии Монровии в 2010 году и экстрадирован в США.

Читайте: Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет, - Песков

Россия требовала возвращения Ярошенко в течение многих лет, одновременно отвергая просьбы высокопоставленных американских чиновников об уходе Рида, которому, по словам его семьи, приближался тысячный день заключения и чье здоровье в последнее время ухудшалось.

Турецкое издание Daily Sabah называет обмен "громким увольнением во время руководства Джо Байдена" и "соглашением-сюрпризом" и отмечает, что она была тем более экстраординарной, что была заключена тогда, когда война России с Украиной довела отношения с США до самой низкой точки за последние десятилетие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден готовит новое заявление по поводу Украины (обновлено)

обмен (1489) россия (96899) США (27716) заключенные (516)
+10
Могли б повідловлювати самих біснявих рашистів, що з колорадками, що цілими табунами по Європам гастролюють, та обміняти на зелений корідор хлопцям з Маріуполя.
28.04.2022 07:43 Ответить
+7
На росії закінчуються льотчики? Тепер зеків садитимуть за штурвал😂🤔
28.04.2022 07:46 Ответить
+4
Сюрприз. Цікаво було б дізнатися, що привело до цієї угоди.
28.04.2022 08:10 Ответить
дочек ***** выдать украинским властям, тех шо живут в Швейцарии. Мы б их к бтру привязали как в Безумном Максе
28.04.2022 11:30 Ответить
... в качестве камикадзе.
28.04.2022 11:44 Ответить
Согласен. Очень интересное совпадение.
28.04.2022 08:15 Ответить
Скидається на те, що літун цей не простий. Про звичайного контрабандиста давно забули б, щось він знає, і ху-ло вирішив витягувати, поки той не втратив надію і не заговорив. Наприклад, про кокаїн. За збігом, недавно в Естонії перехопили 3,5 тонн кокаїну на 500млн. євро. замість бананів, які прямували до раші.
28.04.2022 08:23 Ответить
Походу цього касапа ледве витягли з клітки. Воно трималося руками та зубами і мичало що краще в тюрязі чим в парашестані
28.04.2022 08:48 Ответить
Пуйло подает сигналы американцам .... Типа готов сотрудничать.
28.04.2022 08:49 Ответить
А кореш Сечина - Бут, до сих пор парится в американской тюрьме. Всего лет 15 осталось сидеть
28.04.2022 08:51 Ответить
Обменяли хулигана на ублюдка наркомана...
Всё правильно - нормального гражданина освободили, а ублюдка наркоторговца - в родную говень.
28.04.2022 09:21 Ответить
 
 