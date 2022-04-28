Російські хакери з початку війни 240 разів атакували Україну, - Microsoft

Компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

Про це йдеться в її звіті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

Головним висновком фахівців Microsoft є те, що російські хакерські атаки часто збігаються в часі з бойовими діями окремих підрозділів проти конкретних установ чи об’єктів.

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора у коментарі CNN навів приклад кібератаки проти центрів теле- й радіомовлення в різних областях, які збігалися в часі з ракетними ударами. Зокрема так сталося 1 березня, коли росіяни здійснили ракетний удар по телецентру на Дорогожичах у Києві, після чого російські хакери спробували зламати ефір всеукраїнського телемарафону.

У Microsoft згадали про організовану кібератаку росіян у перші тижні війни, коли з ладу вивели інфраструктуру десятки тисяч Інтернет-провайдерів у різних регіонах України, залишивши на кілька годин без доступу до мережі десятки тисяч користувачів.

Також російські хакери спробували зірвати роботу однієї електростанції в Україні, яка би позбавила електропостачання близько 2 мільйонів людей, проте їм не вдалося.

Американські високопосадовці зауважили, що російські хакери досі не здійснили широкомасштабну атаку, яка би зірвала значущі сектори економіки чи канали комунікації військового керівництва, хоча розвідка мала дані про підготовку таких планів.

У CNN підтвердили, що фахівці з Білого дому, міністерства внутрішньої безпеки США та інших агенцій допомагають українській владі давати відсіч російським хакерам та відстежувати їхню агресивну діяльність у цифровій інфраструктурі.