Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова

На сільськогосподарських підприємствах міста Мелітополя в Запорізькій області набирають обертів пограбування та вивезення продуктів харчування й майна сільськогосподарського призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму.

"У Красноярському краї РФ місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону", - йдеться у повідомленні.

Денісова підкреслює, що спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають "експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв".

"Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.