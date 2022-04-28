Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова
На сільськогосподарських підприємствах міста Мелітополя в Запорізькій області набирають обертів пограбування та вивезення продуктів харчування й майна сільськогосподарського призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму.
"У Красноярському краї РФ місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону", - йдеться у повідомленні.
Денісова підкреслює, що спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають "експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв".
"Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.
Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.
Вот им и нужны наши черноземы.
За ними они пришли.
Города и людей уничтожают.
Поля себе.
Скоты.