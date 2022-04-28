УКР
Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова

На сільськогосподарських підприємствах міста Мелітополя в Запорізькій області набирають обертів пограбування та вивезення продуктів харчування й майна сільськогосподарського призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму.

"У Красноярському краї РФ місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новину про вивезення зерна з окупованої Херсонщини до Красноярська опублікувала, а потім видалила місцева влада

Денісова підкреслює, що спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х знову намагаються влаштувати геноцид українського народу за допомогою банального грабунку, який називають "експропріацією надлишків минулорічного та цьогорічного врожаїв".

"Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнний злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Топ коментарі
****...sypte im jadu v eti meshki - shtob oni vse tam SDOHLI - kacapskie maradery.
28.04.2022 14:02 Відповісти
Росія масово грабує... А чого ще ждати від виродків кацапсячих?
28.04.2022 14:02 Відповісти
Паленку на основе метилового спирта нужно раздать каждому гражданину, раз уже не хотят оружие давать. Шоб когда будет эвакуация населения, шоб **** в каждой хате стоял пузырь с метанолом. Война закончится за пару дней, ведь они выжирают все что горит!!!
28.04.2022 14:04 Відповісти
28.04.2022 14:02 Відповісти
Паленку на основе метилового спирта нужно раздать каждому гражданину, раз уже не хотят оружие давать. Шоб когда будет эвакуация населения, шоб **** в каждой хате стоял пузырь с метанолом. Война закончится за пару дней, ведь они выжирают все что горит!!!
28.04.2022 14:04 Відповісти
Вон эта овца с зонтиком верещук, которая отправляла гум конвои в Мариуполь и его забирали кацапы. Ну положи туда пару ящика метилового спирта. И деблокаду не нужно было бы делать. Там бывсе сдохли и ослепли нахер!!!
28.04.2022 14:06 Відповісти
А что они им дотации должны платить? Они сюда с мечом пришли. От него и погибнут. Это оккупационная орда. Тут нечему удивляться...
28.04.2022 14:02 Відповісти
28.04.2022 14:02 Відповісти
Невозможно себе представить, чтобы какая нибудь западная страна, даже при участии войне вывозила из страны продукты и отправляла их на свою территорию. Этот вопрос надо опять выносить на международный уровень.
28.04.2022 18:15 Відповісти
Орда! Іншіх слів нема.
28.04.2022 14:03 Відповісти
вони якби для цього і нападали, з добрим ранком сонечко
28.04.2022 14:04 Відповісти
Кто то розбереться наконец с Верещук и Ермаком за открытую дорогу из Крыма ???? Почему молчит подружка Ермака - Венедиктова ?
28.04.2022 14:05 Відповісти
А хто, на вашу думку, повинен з ними розбиратися?
28.04.2022 14:10 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
28.04.2022 16:04 Відповісти
московит це неук, ледацюга, насильник, мародер, вор, алкаш, трус і ху@ло
28.04.2022 14:07 Відповісти
28.04.2022 14:15 Відповісти
Вкрасти - у кацапа в крові.
28.04.2022 14:16 Відповісти
У них массово горят поля и леса. И похоже будет изза потепления все хуже.
Вот им и нужны наши черноземы.
За ними они пришли.
Города и людей уничтожают.
Поля себе.
Скоты.
28.04.2022 14:31 Відповісти
Они убивают мирное население, устраивают геноцид. А Украина сопли жует и оставляет население рф в живых. Это прямой путь к уничтожению Украины.
28.04.2022 15:43 Відповісти
чё зеля телицца? надо все мосты там и переправы ***********,усложнить логистику,шоб меньше пистили зерно и тд
показати весь коментар
Він не телиться, він працює, але якось так - і вашим і нашим
показати весь коментар
денисова как терпило -все жалуется и жалуется - ты доложи что вы сделали что-бы это пресечь?
28.04.2022 16:55 Відповісти
А ця курва ще не за гратами ? Здала своїм одноплемінникам діток, які ховались в Херсоні і далі буде продовжувати свою справу? Навіть якщо по тупості це зробила, гнати. Дуреням і зрадникам на державній посаді не місце.
28.04.2022 18:14 Відповісти
 
 