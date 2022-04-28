Россия массово грабит фермеров на временно оккупированных территориях Украины, - Денисова
На сельскохозяйственных предприятиях города Мелитополя в Запорожской области набирают обороты ограбление и вывоз продуктов питания и имущества сельскохозяйственного назначения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
В начале недели была зафиксирована колонна фур с замаскированными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма.
"В Красноярском крае РФ местные депутаты-мародеры, ссылаясь на нехватку огурцов, других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций, решили экспроприировать урожай фермеров из временно оккупированного Херсонского региона", - говорится в сообщении.
Денисова подчеркивает, что наследники организаторов Голодомора 1930-х снова пытаются устроить геноцид украинского народа с помощью банального грабежа, который называют "экспроприацией излишков прошлогоднего и урожаев этого года".
"Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны и военное преступление согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.
Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.
Вот им и нужны наши черноземы.
За ними они пришли.
Города и людей уничтожают.
Поля себе.
Скоты.