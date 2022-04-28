РУС
Россия массово грабит фермеров на временно оккупированных территориях Украины, - Денисова

На сельскохозяйственных предприятиях города Мелитополя в Запорожской области набирают обороты ограбление и вывоз продуктов питания и имущества сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

В начале недели была зафиксирована колонна фур с замаскированными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону временно оккупированного Крыма.

"В Красноярском крае РФ местные депутаты-мародеры, ссылаясь на нехватку огурцов, других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций, решили экспроприировать урожай фермеров из временно оккупированного Херсонского региона", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новость о вывозе зерна из оккупированной Херсонщины в Красноярск опубликовала, а затем удалила местная власть

Денисова подчеркивает, что наследники организаторов Голодомора 1930-х снова пытаются устроить геноцид украинского народа с помощью банального грабежа, который называют "экспроприацией излишков прошлогоднего и урожаев этого года".

"Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны и военное преступление согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченный обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Голодомор (1055) Денисова Людмила (996) фермер (189) Херсонская область (5116)
****...sypte im jadu v eti meshki - shtob oni vse tam SDOHLI - kacapskie maradery.
Росія масово грабує... А чого ще ждати від виродків кацапсячих?
Паленку на основе метилового спирта нужно раздать каждому гражданину, раз уже не хотят оружие давать. Шоб когда будет эвакуация населения, шоб **** в каждой хате стоял пузырь с метанолом. Война закончится за пару дней, ведь они выжирают все что горит!!!
Паленку на основе метилового спирта нужно раздать каждому гражданину, раз уже не хотят оружие давать. Шоб когда будет эвакуация населения, шоб **** в каждой хате стоял пузырь с метанолом. Война закончится за пару дней, ведь они выжирают все что горит!!!
Вон эта овца с зонтиком верещук, которая отправляла гум конвои в Мариуполь и его забирали кацапы. Ну положи туда пару ящика метилового спирта. И деблокаду не нужно было бы делать. Там бывсе сдохли и ослепли нахер!!!
А что они им дотации должны платить? Они сюда с мечом пришли. От него и погибнут. Это оккупационная орда. Тут нечему удивляться...
Росія масово грабує... А чого ще ждати від виродків кацапсячих?
Невозможно себе представить, чтобы какая нибудь западная страна, даже при участии войне вывозила из страны продукты и отправляла их на свою территорию. Этот вопрос надо опять выносить на международный уровень.
Орда! Іншіх слів нема.
вони якби для цього і нападали, з добрим ранком сонечко
Кто то розбереться наконец с Верещук и Ермаком за открытую дорогу из Крыма ???? Почему молчит подружка Ермака - Венедиктова ?
А хто, на вашу думку, повинен з ними розбиратися?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
московит це неук, ледацюга, насильник, мародер, вор, алкаш, трус і ху@ло
Вкрасти - у кацапа в крові.
У них массово горят поля и леса. И похоже будет изза потепления все хуже.
Вот им и нужны наши черноземы.
За ними они пришли.
Города и людей уничтожают.
Поля себе.
Скоты.
Они убивают мирное население, устраивают геноцид. А Украина сопли жует и оставляет население рф в живых. Это прямой путь к уничтожению Украины.
чё зеля телицца? надо все мосты там и переправы ***********,усложнить логистику,шоб меньше пистили зерно и тд
Він не телиться, він працює, але якось так - і вашим і нашим
денисова как терпило -все жалуется и жалуется - ты доложи что вы сделали что-бы это пресечь?
А ця курва ще не за гратами ? Здала своїм одноплемінникам діток, які ховались в Херсоні і далі буде продовжувати свою справу? Навіть якщо по тупості це зробила, гнати. Дуреням і зрадникам на державній посаді не місце.
