"Бучанські кати": хто з росіян катував і мародерив на Київщині. ВIДЕО
Прокурори Бучанської прокуратури оголосили оголосили підозри десятьом російським окупантам, які причетні до геноциду у Бучі. Зокрема, брали в полон і катували мирних жителів. Усі вони з 64-ї мотострілецької бригади.
Саме ця бригада відзначилася особливими звірствами у Бучі. Зараз, за повідомленнями української розвідки, 64-та бригада повернулася в Україну і воює на Харківщині, йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Примітно, що після того, як ці злочини стали відомими на весь світ, президент Росії Владімір Путін нагородив 64 бригаду за "героїзм" і "відвагу". Цим самим він фактично підтвердив, що геноцид та воєнні злочини в Бучі схвалювалися на найвищому рівні.
Журналісти теж долучилися до розслідування "бучанського геноциду". Зокрема, ми допомагали правоохоронцям ідентифіковувати окупантів та знаходити більше інформації про них.
Рядовий Сєргєй Пескарьов, 24 роки. Народився в Якутії, потім жив у Хабаровську. У своїх соцмережах він публікував фотографії з армії та військової служби. До речі, на фото помітні шеврони тієї самої 64-ї бригади.
На певний час Пескарьов змінив місце роботи, і влаштувався касиром у місцевий супермаркет. Усього за кілька місяців до вторгнення, у листопаді минулого року, він публікував фотографії з-за прилавка магазину. А вже в лютому він вторгся на нашу землю, аби вбивати і калічити мирних людей.
Сержант Нікіта Акімов, 25 років. Народився і проживає в місті Комсомольськ-на-Амурє. За даними правоохоронців, Акімов особисто викрадав і катував бучанців, а також віддавав такі накази своїм підлеглим.
У 25-річного окупанта є дружина і діти - він публікує спільні фото з ними. Також ми знайшли знімки з армії, де видно шеврони 64-ї бригади.
Єфрейтор Міхаіл Кашин, 24 роки. Свій день народження Міхаіл відзначив, тікаючи разом зі своєю бригадою з Бучі: там вони залишили сотні вбитих жителів. Він родом з Удмуртії, з міста Воткінск. Судячи з соцмереж, це типовий представник середньостатистичного росіянина: улюблений фільм - Бригада, улюблена музика - гурт Любе.
Після закінчення школи Міхаіл пішов служити у 64-ту бригаду, потім там же підписав контракт. У Міхаіла є дружина і кілька сестер. Особливо цинічно, що окупант декларує своїми життєвими цінностями - доброту і чесність, а також любов до сімʼї і дітей.
Рядовий Васілій Князєв, 24 роки. Проживає в місті Йошкар-Ола. Судячи з його соцмереж, родина живе ледь не в злиднях. Одразу після закінчення школи Васілій пішов до армії. Там він публікував фотографії зі служби в 64-й бригаді, а також фото з Хабаровська, де і дислокується підрозділ.
Рядовий Грігорій Наришкін, 30 років. Він родом з Амурської області, що за 8 тисяч кілометрів від Києва. Судячи з соцмереж, займається спортом і бойовими мистецтвами. 30-річного Грігорія українські правоохоронці також підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними.
Рядовий Альберт Раднаєв, 24 роки. Так само одразу після закінчення школи пішов до російської армії. Після строкової служби підписав контракт. Батько Альберта - теж військовий, але невідомо, чи вторгся він на територію України разом з сином, чи залишився в Росії.
Єфрейтор Семен Мальцев, 26 років. Проживає у місті Комсомольськ-на-Амурі, що на іншому боці континенту. Ще у 2019 році Мальцев займався танцями і публікував анонси своїх виступів. Але в лютому Мальцев разом з іншими окупантами прийшли воювати в нашу країну.
Єфрейтор Дмітрій Сєргієнко, 27 років. Він родом з Воронезької області. У нього є дружина і малолітня донька. Чи розповідав їм 27-річний Дмітрій, що він разом з колегами-окупантами вчиняв злочини в Бучі - навряд чи.
Молодший сержант Вячєслав Лаврєнтьєв, 29 років. Він родом із Забайкалля. Раніше Лаврєнтьєв служив рятувальником і публікував фотографії на фоні пожежної машини. Але що його змусило змінити професію рятувальника на професію воєнного злочинця - сказати складно.
На своїй сторінці Лаврєнтьєв опублікував статус: "прожить одну жизнь - спасти тисячі". Якщо те, що зробили російські злочинці в Бучі називається "спасінням життів" - то хочеться побажати їм усім такого спасіння.
Останній з підозрюваних - єфрейтор Андрєй Бізяєв, 33 роки. Родом з Хабаровського краю. Судячи з соцмереж, вже більше 10 років Бізяєв служить в армії. Разом з іншими окупантами, у лютому вторгся на територію України.
За даними офіційного слідства, саме ці росіяни катували та знущалися з мирних жителів Бучі:
"Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи як особисті речі, так і побутову техніку".
Обличчя усіх цих окупантів впізнали свідки та потерпілі, які пережили Бучанський геноцид. Тож тепер українські прокурори мають довести справи щодо цих воєнних злочинців до обвинувального вироку у суді.
