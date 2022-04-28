УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11213 відвідувачів онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
35 340 42

"Бучанські кати": хто з росіян катував і мародерив на Київщині. ВIДЕО

Прокурори Бучанської прокуратури оголосили оголосили підозри десятьом російським окупантам, які причетні до геноциду у Бучі. Зокрема, брали в полон і катували мирних жителів. Усі вони з 64-ї мотострілецької бригади.

Саме ця бригада відзначилася особливими звірствами у Бучі. Зараз, за повідомленнями української розвідки, 64-та бригада повернулася в Україну і воює на Харківщині, йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Примітно, що після того, як ці злочини стали відомими на весь світ, президент Росії Владімір Путін нагородив 64 бригаду за "героїзм" і "відвагу". Цим самим він фактично підтвердив, що геноцид та воєнні злочини в Бучі схвалювалися на найвищому рівні.

Журналісти теж долучилися до розслідування "бучанського геноциду". Зокрема, ми допомагали правоохоронцям ідентифіковувати окупантів та знаходити більше інформації про них.

Рядовий Сєргєй Пескарьов, 24 роки. Народився в Якутії, потім жив у Хабаровську. У своїх соцмережах він публікував фотографії з армії та військової служби. До речі, на фото помітні шеврони тієї самої 64-ї бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до звірств у Бучі, - Венедіктова. ФОТО

На певний час Пескарьов змінив місце роботи, і влаштувався касиром у місцевий супермаркет. Усього за кілька місяців до вторгнення, у листопаді минулого року, він публікував фотографії з-за прилавка магазину. А вже в лютому він вторгся на нашу землю, аби вбивати і калічити мирних людей.

Сержант Нікіта Акімов, 25 років. Народився і проживає в місті Комсомольськ-на-Амурє. За даними правоохоронців, Акімов особисто викрадав і катував бучанців, а також віддавав такі накази своїм підлеглим.

У 25-річного окупанта є дружина і діти - він публікує спільні фото з ними. Також ми знайшли знімки з армії, де видно шеврони 64-ї бригади.

Єфрейтор Міхаіл Кашин, 24 роки. Свій день народження Міхаіл відзначив, тікаючи разом зі своєю бригадою з Бучі: там вони залишили сотні вбитих жителів. Він родом з Удмуртії, з міста Воткінск. Судячи з соцмереж, це типовий представник середньостатистичного росіянина: улюблений фільм - Бригада, улюблена музика - гурт Любе.

Після закінчення школи Міхаіл пішов служити у 64-ту бригаду, потім там же підписав контракт. У Міхаіла є дружина і кілька сестер. Особливо цинічно, що окупант декларує своїми життєвими цінностями - доброту і чесність, а також любов до сімʼї і дітей.

Рядовий Васілій Князєв, 24 роки. Проживає в місті Йошкар-Ола. Судячи з його соцмереж, родина живе ледь не в злиднях. Одразу після закінчення школи Васілій пішов до армії. Там він публікував фотографії зі служби в 64-й бригаді, а також фото з Хабаровська, де і дислокується підрозділ.

Рядовий Грігорій Наришкін, 30 років. Він родом з Амурської області, що за 8 тисяч кілометрів від Києва. Судячи з соцмереж, займається спортом і бойовими мистецтвами. 30-річного Грігорія українські правоохоронці також підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними.

Рядовий Альберт Раднаєв, 24 роки. Так само одразу після закінчення школи пішов до російської армії. Після строкової служби підписав контракт. Батько Альберта - теж військовий, але невідомо, чи вторгся він на територію України разом з сином, чи залишився в Росії.

Єфрейтор Семен Мальцев, 26 років. Проживає у місті Комсомольськ-на-Амурі, що на іншому боці континенту. Ще у 2019 році Мальцев займався танцями і публікував анонси своїх виступів. Але в лютому Мальцев разом з іншими окупантами прийшли воювати в нашу країну.

Єфрейтор Дмітрій Сєргієнко, 27 років. Він родом з Воронезької області. У нього є дружина і малолітня донька. Чи розповідав їм 27-річний Дмітрій, що він разом з колегами-окупантами вчиняв злочини в Бучі - навряд чи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками. Вони заздалегідь знали, до кого йдуть, - мер Федорук

Молодший сержант Вячєслав Лаврєнтьєв, 29 років. Він родом із Забайкалля. Раніше Лаврєнтьєв служив рятувальником і публікував фотографії на фоні пожежної машини. Але що його змусило змінити професію рятувальника на професію воєнного злочинця - сказати складно.

На своїй сторінці Лаврєнтьєв опублікував статус: "прожить одну жизнь - спасти тисячі". Якщо те, що зробили російські злочинці в Бучі називається "спасінням життів" - то хочеться побажати їм усім такого спасіння.

Останній з підозрюваних - єфрейтор Андрєй Бізяєв, 33 роки. Родом з Хабаровського краю. Судячи з соцмереж, вже більше 10 років Бізяєв служить в армії. Разом з іншими окупантами, у лютому вторгся на територію України.

За даними офіційного слідства, саме ці росіяни катували та знущалися з мирних жителів Бучі:

"Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи як особисті речі, так і побутову техніку".

Обличчя усіх цих окупантів впізнали свідки та потерпілі, які пережили Бучанський геноцид. Тож тепер українські прокурори мають довести справи щодо цих воєнних злочинців до обвинувального вироку у суді.

Автор: 

армія рф (18477) Буча (543) воєнні злочини (1923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Основне розуміти,що у мордорі там всі такі.Віковий дегенеративний відбір зробив свою справу.І коли я чую,від деяких українців ,що є хАроші руцкіє ,то м'яко кажучи нервують з цього приводу!!
ХОРОШИЙ РУЦКІЙ =МЕРТВИЙ РУЦКІЙ!!! І БЕЗ ВАРІАНТІВ!!!
показати весь коментар
28.04.2022 15:00 Відповісти
+24
всех прикончить и не сюсюкаться и играть в демократию, они твари изнасиловали наших Украиночек, убивали наших бабулей и дедушек и закатовывали нашей парней...
показати весь коментар
28.04.2022 14:51 Відповісти
+17
не не не, сметрь - это подарок, гнить в тюрьме пожизненно - самое болезненное мучение.
показати весь коментар
28.04.2022 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всех прикончить и не сюсюкаться и играть в демократию, они твари изнасиловали наших Украиночек, убивали наших бабулей и дедушек и закатовывали нашей парней...
показати весь коментар
28.04.2022 14:51 Відповісти
не не не, сметрь - это подарок, гнить в тюрьме пожизненно - самое болезненное мучение.
показати весь коментар
28.04.2022 14:58 Відповісти
Для них должна быть специальная пожизненная тюрьма, подобная их чёрному дельфину ,где спят при свете передвигаются с мешком на голове, днём ложиться на кровать запрещено
показати весь коментар
28.04.2022 15:08 Відповісти
Наймиліше для таких садистів покарання це паля. Людина вмирає від 2-ох годин до 2-ох діб. І скільки задоволення отримає такий садист за час смерті
показати весь коментар
28.04.2022 15:15 Відповісти
Оце саме покарання дуже ********** кадирівці.Так само як раки ******* щоб їх варили живими,так само кадирівці ******* щоб їх садили на палю.Тільки от лісу у них мало,тому вони ту процедуру називають "садіть на бутилку"...Фляшок у них багато...
показати весь коментар
28.04.2022 17:32 Відповісти
Ну да, и кормить мы их будем, пока эти мрази не подохнут, неплохо, да???
показати весь коментар
28.04.2022 18:02 Відповісти
ні, знову якісь лівакі-соплєжуї вмішаються і випустять ту падлу через років 10, та ще й поряд з нами оселяться, але скорше за все, тих, кого не заб"ють в Україні, заб"ють в рашці, все ж таки вони свідки живі і це в той час як рашка намогається довести що в Бучі їх не було і нічого вони не робили.
показати весь коментар
28.04.2022 18:47 Відповісти
а тебе мабуть ще не "звільнили" раз ти бидлота хрюзкім ще пишеш, коли до вас ублюдків це дійде.
показати весь коментар
28.04.2022 22:52 Відповісти
Це останні з підозрюваних, перші сидять в бункері, кремлі, в думі і на ТБ
показати весь коментар
28.04.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:00 Відповісти
Основне розуміти,що у мордорі там всі такі.Віковий дегенеративний відбір зробив свою справу.І коли я чую,від деяких українців ,що є хАроші руцкіє ,то м'яко кажучи нервують з цього приводу!!
ХОРОШИЙ РУЦКІЙ =МЕРТВИЙ РУЦКІЙ!!! І БЕЗ ВАРІАНТІВ!!!
показати весь коментар
28.04.2022 15:00 Відповісти
підтримую, як найбільш адекватний комент на цій гілці. І для того, щоб коментів стало 10, щоб він був винесений в топ.
показати весь коментар
28.04.2022 15:19 Відповісти
Со времен Ивана Грозного-русские все такие. Тоесть садисты и насильники. нация у них такая-отбор проводился тщательно. Да,они некоторые могут быть умные ои образованные и внешне похожи на людей,но всеравно в середине каждого русского сидит садист и убийца
показати весь коментар
28.04.2022 17:33 Відповісти
Подлежат утилизации уместе с падстилками и личинками.
показати весь коментар
28.04.2022 15:01 Відповісти
Кожного разом з родинами вирізати !
показати весь коментар
28.04.2022 15:02 Відповісти
Псыхалогія тыповага расейца - гэта рабства. Свабода для іх гэта "свабода" безпакарана катаваць і прыніжаць іншых, такі рабскі сурагат, які дазваляе ім адчуваць сябе вышэй за іншых, валадарамі жыццяў. Пакуль гэты Карфаген існуе ня будзе бяспекі ў свеце.
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
Поки що роль Карфагену виконує моя Україна! Бо плешива ботоскна
тварюка разом з вашим колхозним долбаком,обстрілюють ракетами
народ України. А по відношенню до кацапів садистів треба використовувати
метод Симона Візенталя. Хай сукі трусяться до повного обсеранія!!!
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
їх тра' винищувати, а не судити
показати весь коментар
28.04.2022 15:20 Відповісти
Судить? Разве израильтяне судили террористов? Они устроили операцию Гнев Божий. Уверена, у нас есть специалисты, которые способны отправить тварей на концерт Кабздона наиболее болезненными и медленными методами, дело только за политической волей.
показати весь коментар
28.04.2022 15:27 Відповісти
наши осудят, заочно...а если и поймают кого из них, то обменяют на что-нибудь ненужное
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
Вся ця мерзота має бути знищена ,здохніть суки і вся ваша рідня ,здохни путін і всі військові злочинці ,хай зникне назавжди це терористичне нациське утворення що має назву росія.
показати весь коментар
28.04.2022 15:37 Відповісти
Цих осіб потрібно офіційно рішенням суду поставити "поза законом". Це означає що вбивство кожного з них є актом справедливості. Відтак кожен має право знищити цю погань згідно рішення суду.
показати весь коментар
28.04.2022 16:11 Відповісти
Як це ще їм обличчя не розмили? Бо всім колаборантам на Цензорі розмивають обличчя
показати весь коментар
28.04.2022 16:47 Відповісти
Зробити з їхніми сім'ями те саме,що вони накоїли в Бучі.І нехай самі і "виконують": папку,мамку,самку,лічинку.Сам не можеш- "сослуживцы"допоможуть.А потім як собак пристрелити і покласти біля їхніх парканів.Щоб вся кацапня здригнулася.
показати весь коментар
28.04.2022 17:29 Відповісти
Каждому в окно дома кинуть по гранате и пусть их жены и дети медленно умирают захлебываясь в крови. Око за око. Русские по-другому не поймут. Их семьи должны каждый день БОЯТЬСЯ
показати весь коментар
28.04.2022 17:30 Відповісти
24-25 летние ублюдки... сопляки... садисты...
пусть вам нелюди, крики и стоны жертв, их слезы и кровь каждую ночь приходят в кошмарах... только сомкнешь глаз пусть боль и ужас украинок сворачивает кровь в сгусток и долбит в голову похоронным набатом... пусть память играет на нервах и в каждой жертве ты падло увидишь свою сестру или дочь или мать, которую насилуешь упиваясь безнаказанностью... но кара близко!!
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
Рожи говорят сами за себя, ничего доброго в них нет.
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
Тоже на рожи посмотрел и в памяти фильм сволочи всплыл.
показати весь коментар
28.04.2022 18:04 Відповісти
Украина должна действовать жоще Моссада и всех их кислотой облить!
показати весь коментар
28.04.2022 17:51 Відповісти
***** військовий злочинець, які ще перемовини. А далі по списку
показати весь коментар
28.04.2022 17:56 Відповісти
Этим тварям нет никакой поблажки, пусть свою вину, искупают кровью, пусть эти сопливые нелюди захлебнуться своей же кровью.
показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
і родичі цих ********** теж
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
*****
показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
Врядли эти уроды верят в Бога, но ответить перед Ним прийдется за это и уверен другое зло, и никакой рай им не светит.
показати весь коментар
28.04.2022 18:42 Відповісти
Проклинаю, ту религию, ту культуру, которая в стране сделала не одно поколение уродов!!!
показати весь коментар
28.04.2022 18:44 Відповісти
"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения" - Лев Толстой
показати весь коментар
28.04.2022 18:53 Відповісти
поискать надобно тех ******.
привет им передать от покойных.
месть - святое дело
показати весь коментар
28.04.2022 19:01 Відповісти
ПО 10000$ ЗА ГОЛОВУ И ПОГНАЛИ УБИВАТЬ !)
показати весь коментар
28.04.2022 19:25 Відповісти
С фото на нас дивляться душевні хлопчики і молоді люди з гарними рисами обличчя.
Побажаю трохи не по християнські але, ****** всіх на пів тіла дизелем і машиним маслом і трохи підпалити, щоб горіли повільно і зняти на відео для того щоб відіслати на пошту мамам і папам в паРашу. Всі кацапи повинні знати що буде з тими хто вбиває і насилує Українців.
показати весь коментар
28.04.2022 22:04 Відповісти
Вони виродки від народження, такі в них пращури

показати весь коментар
28.04.2022 22:14 Відповісти
ну тобто разпатякавши яким чином їх вирахували автори натякнули іншим руссо-потворам свідків більше не залишати... 3,14здець як далекоглядно
!
показати весь коментар
28.04.2022 23:24 Відповісти
ВЕСЬ МИР РАЗРЕШАЕТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
показати весь коментар
29.04.2022 03:03 Відповісти
 
 