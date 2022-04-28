Болгарія може замінити постачання газу з РФ, - віцепрем'єр Васильєв

Болгарія може замінити всі свої постачання газу з Росії і не зіткнеться з нестачею газу цієї зими.

Про це повідомив віцепрем'єр Ассен Васильєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходить із Росії.

"Ми можемо повністю замінити постачання російського газу постачанням газу з Південного газового коридору, а також постачанням ЗПГ до Греції та Туреччини, і цей план реалізується прямо зараз", - заявив журналістам у Брюсселі Васильєв.

"Проблем із поставками не буде навіть узимку", — додав він після переговорів із високопосадовцями ЄС.

Васильєв сказав, що долари, які Болгарія мала намір використати для оплати "Газпрому" за квітневі поставки, було повернено, і що Софія наразі не веде переговорів із російською компанією щодо врегулювання проблеми.

Також читайте: Обговорили українських біженців, європейську перспективу України та енергетичну безпеку, - Шмигаль провів зустріч з болгарським колегою Петковим