Болгарія може замінити постачання газу з РФ, - віцепрем'єр Васильєв

Болгарія може замінити всі свої постачання газу з Росії і не зіткнеться з нестачею газу цієї зими.

Про це повідомив віцепрем'єр Ассен Васильєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, у тому числі понад 90% надходить із Росії.

"Ми можемо повністю замінити постачання російського газу постачанням газу з Південного газового коридору, а також постачанням ЗПГ до Греції та Туреччини, і цей план реалізується прямо зараз", - заявив журналістам у Брюсселі Васильєв.

"Проблем із поставками не буде навіть узимку", — додав він після переговорів із високопосадовцями ЄС.

Васильєв сказав, що долари, які Болгарія мала намір використати для оплати "Газпрому" за квітневі поставки, було повернено, і що Софія наразі не веде переговорів із російською компанією щодо врегулювання проблеми.

Також читайте: Обговорили українських біженців, європейську перспективу України та енергетичну безпеку, - Шмигаль провів зустріч з болгарським колегою Петковим

Болгарія має намір провести ревізію усіх контрактів з російським «Газпромом» після припинення поставок газу до країни.

Уряд шукає можливі законні шляхи для зупинки російських поставок до Сербії та Угорщини, які проходять по «Турецькому потоку» через Болгарію.

Про це повідомляє болгарське видання Economic з посиланням на прем'єр-міністра країни Кирила Петкова, передає тг-канал https://t.me/ExPro_Official/2413 ExPro_Official .

«Зробимо повний перегляд енергетичних контрактів з «Газпромом» - не тільки на поставки газу, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж - це не ті відносини, які Болгарія буде терпіти», - зазначив Петков.
28.04.2022 22:37 Відповісти
офуенно-решительное действие! кацапы даже лояльных болгар достали! сволочная нация....
28.04.2022 22:42 Відповісти
вот тоже хорошая......
28.04.2022 22:39 Відповісти
скоро на параші фуфиріки будут не рукавами портків (руки там же ж з жопи ростуть) занюхувать, а собствєнним газом ))
28.04.2022 22:41 Відповісти
Быстро болгарам пояснили почем в Одессе рубероид.
28.04.2022 23:05 Відповісти
 
 