Болгария может заменить поставки газа из РФ, - вице-премьер Васильев
Болгария может заменить все свои поставки газа из России и не столкнется с нехваткой газа этой зимой.
Об этом сообщил вице-премьер Ассен Василев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступает из России.
"Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас", — заявил журналистам в Брюсселе Василев.
"Проблем с поставками не будет даже зимой", - добавил он после переговоров с чиновниками ЕС.
Василев сказал, что доллары, которые Болгария намеревалась использовать для оплаты "Газпрому" за апрельские поставки, были возвращены, и что София в настоящее время не ведет переговоров с российской компанией по урегулированию проблемы.
Уряд шукає можливі законні шляхи для зупинки російських поставок до Сербії та Угорщини, які проходять по «Турецькому потоку» через Болгарію.
Про це повідомляє болгарське видання Economic з посиланням на прем'єр-міністра країни Кирила Петкова, передає тг-канал https://t.me/ExPro_Official/2413 ExPro_Official .
«Зробимо повний перегляд енергетичних контрактів з «Газпромом» - не тільки на поставки газу, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж - це не ті відносини, які Болгарія буде терпіти», - зазначив Петков.