Болгария может заменить поставки газа из РФ, - вице-премьер Васильев

Болгария может заменить все свои поставки газа из России и не столкнется с нехваткой газа этой зимой.

Об этом сообщил вице-премьер Ассен Василев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Болгария потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год, из которых более 90% поступает из России.

"Мы можем полностью заменить поставки российского газа поставками газа из Южного газового коридора, а также поставками СПГ в Грецию и Турцию, и этот план реализуется прямо сейчас", — заявил журналистам в Брюсселе Василев.

"Проблем с поставками не будет даже зимой", - добавил он после переговоров с чиновниками ЕС.

Василев сказал, что доллары, которые Болгария намеревалась использовать для оплаты "Газпрому" за апрельские поставки, были возвращены, и что София в настоящее время не ведет переговоров с российской компанией по урегулированию проблемы.

Читайте также: Обсудили украинских беженцев, европейскую перспективу Украины и энергетическую безопасность, - Шмыгаль провел встречу с болгарским коллегой Петковым