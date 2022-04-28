Обсудили украинских беженцев, европейскую перспективу Украины и энергетическую безопасность, - Шмыгаль провел встречу с болгарским коллегой Петковым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Республики Болгария Кирилл Петков обсудили поддержку украинских беженцев, европейскую перспективу Украины и энергетическую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства по результатам встречи Шмыгаля с болгарским коллегой.

"Украина благодарна Болгарии, что совместно с международным сообществом участвует в поддержке нашей страны. Мы высоко ценим принятие правительством Болгарии решения о направлении гуманитарной помощи в размере EUR706 тыс., а также решение о предоставлении помощи украинским беженцам в размере EUR181 тыс.", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина особенно ценит передачу защитной амуниции для наших воинов, защищающих не только Украину, но и европейские границы.

Среди прочего, премьеры Украины и Болгарии обсудили интеграцию страны в Европейский Союз.

"Оружие – это главное, что нужно Украине, чтобы сдерживать врага. Санкции – чтобы ослабить Россию и отбить желание быть агрессивной. Финансы – чтобы удержать макроэкономическую стабильность Украины. И четвертый важный вопрос для нас – принадлежность Украины к европейской семье", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, отдельно стороны затронули вопросы энергетической безопасности в Европе. Премьер Украины отметил, что после присоединения украинской энергосистемы к ENTSO-E страна способна экспортировать до 2 тыс. МВт электроэнергии в страны ЕС, в частности в Болгарию.

"Глава украинского правительства выразил благодарность за поддержку Болгарией санкционной политики Европейского Союза в отношении России. Также за личную инициативу премьер-министра Кирилла Петкова по введению отдельных санкций против агрессора, которые очень эффективно сегодня помогают Украине бороться с врагом", - говорится в сообщении.

