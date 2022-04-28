УКР
Палата представників США остаточно проголосувала за законопроєкт про ленд-ліз для України

сша

Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні ухвалено Палатою представників США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Палати.

"Палата ухвалила Закон про ленд-ліз 2022 року – Закон про захист демократії в Україні 417 голосами проти 10", - йдеться в повідомленні.

Тепер документ має підписати президент США - у нього на це є 60 днів.

Також читайте: Постанову про розгляд закону про ленд-ліз розглянули у Палаті представників (оновлено)

допомога (8666) США (24085)
+69
417 отлично. Раша все
показати весь коментар
28.04.2022 23:31
+56
Прийняли!!! От тепер точно ***** рашистській *********! Дякую Америка!
показати весь коментар
28.04.2022 23:33
+35
Марджорі Тейлор Грін (Джорджия) - рідкісна тварь, вона вже після початку війни кричала що "НАТОнацисти поставляють зброю українськім неонацистам".

Зараз її хочуть позбавити права переобиратися на другий термін через участь у спробі перевороту 6 січня 2021, сподіваюсь позбавлять таки.
показати весь коментар
28.04.2022 23:45
Благодаря ленд-лизу - не будет у мародёра-русака из Украины сервизу.
показати весь коментар
29.04.2022 01:00
А давайте мертвечука обменяем на путина. Пусть мертвечукская жена попросит Копперфильда збацать такой трюк.
показати весь коментар
29.04.2022 01:19
Дохлого метверчука на дохлого путина
показати весь коментар
29.04.2022 03:25
браво.
показати весь коментар
29.04.2022 04:43
Дед Петро опять не выпил таблетки и утверждает что ленд-лиз его рук дело 😄.
показати весь коментар
29.04.2022 05:07
Голобородько же отказался, от помощи в фильме, поэтому наверное, далеко думает дед..😁
показати весь коментар
29.04.2022 06:01
Порошенко это украинскийлукашенко, таблетки забыл выпить
показати весь коментар
29.04.2022 06:23
Треба було тобі дібілу хоть трохи слідкувати за подіями а не бухати дивлячись зомбомарафон
показати весь коментар
29.04.2022 06:34
По защите Демократии и суверинитета было бы точнее.. Исторический документ, поздравляю украинцев с приниятием..
показати весь коментар
29.04.2022 05:59
Абрамс в донецке, сохраню такую картину на память
показати весь коментар
29.04.2022 06:06
Ще б оголосили Україну "ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ" ТО ВЗАГАЛІ БУВ БИ ПОВНИЙ ФАРШ
показати весь коментар
29.04.2022 06:48
показати весь коментар
29.04.2022 07:38
Главное, чтобы по ленд-лизу не заказывали Ферарри для чиновников МО и ужины для Офиса Слуг Народа.
показати весь коментар
29.04.2022 07:40
Поздоровляю з історичною подією
а ось факти хто працював над цим
на відміну від тих хто готувався до шашликів

https://bigkyiv.com.ua/uhvalit-zakon-pro-lend-liz-pozbavte-rosiyu-odnoosibnoyi-perevagy-u-povitri-poroshenko-rozpoviv-yak-zahid-mozhe-dopomogty-********/ https://bigkyiv.com.ua/uhvalit-zakon-pro-lend-liz-pozbavte-rosiyu-odnoosibnoyi-perevagy-u-povitri-poroshenko-rozpoviv-yak-zahid-mozhe-dopomogty-********/

показати весь коментар
29.04.2022 07:49
Z-VOZ

показати весь коментар
29.04.2022 07:52
AsenizaTOR - обіцяна зброя припадушного , для малнієносних ударав )))
показати весь коментар
29.04.2022 08:14
https://www.youtube.com/watch?v=Q6iwcCPr3aU
показати весь коментар
29.04.2022 11:38
Надеюсь, Байден подпишет, а в Америке болльше не будет негра-президента
показати весь коментар
29.04.2022 08:05
Згоден ... на то щоб на расєі ,був негром президент )))
показати весь коментар
29.04.2022 08:17
що там на мокшанських болотах - чи чути завивання?
показати весь коментар
29.04.2022 09:43
список вот этих 10 против нужно показать!
показати весь коментар
29.04.2022 09:46
показати весь коментар
29.04.2022 10:03
браво!
показати весь коментар
29.04.2022 09:54
Це перемога керівництва України!!! Тому за всієї поваги - лендліз не має абсолютно ніякого відношення до Пеці!
показати весь коментар
29.04.2022 22:59
Сторінка 2 з 2
 
 