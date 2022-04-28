20 961 125
Палата представників США остаточно проголосувала за законопроєкт про ленд-ліз для України
Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні ухвалено Палатою представників США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Палати.
"Палата ухвалила Закон про ленд-ліз 2022 року – Закон про захист демократії в Україні 417 голосами проти 10", - йдеться в повідомленні.
Тепер документ має підписати президент США - у нього на це є 60 днів.
