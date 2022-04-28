Постанову про розгляд закону про ленд-ліз розглянули у Палаті представників (оновлено)

Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні було розглянуто Палатою представників США.

Про це у Twitter повідомляє акаунт Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що змінює цей закон для України.

"В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.



Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.



Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.



Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією", - йдеться в повідомленні.

