Постанову про розгляд закону про ленд-ліз розглянули у Палаті представників (оновлено)

сша,конгрес

Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні було розглянуто Палатою представників США.

Про це у Twitter повідомляє акаунт Палати представників США, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що змінює цей закон для України.

"В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.

Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією", - йдеться в повідомленні.

+65
русні ***** адназначна
28.04.2022 21:58 Відповісти
+49
То, шо уже продали или передали - то окремо. Ленд-лиз это другая история.
28.04.2022 22:01 Відповісти
+29
Ну шо,братушки. Готовьте вазелин
28.04.2022 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9BRUcSJs-XE
28.04.2022 22:18 Відповісти
Проголосували за розгляд. Наразі розглядають. Ще хвилин 20 дебатуватимуть
28.04.2022 22:24 Відповісти
https://imgbb.com/
28.04.2022 22:07 Відповісти
Такий історичний момент США не проїбуть, щоб чужими руками поховати *********...
28.04.2022 22:08 Відповісти
Один конгресмен так прямо і казав: нам просто поперло - з нас тільки бабло, а українці порвуть каців сами. Супер акція, дайте два.
28.04.2022 23:20 Відповісти
Лучшие новости за месяц
28.04.2022 22:08 Відповісти
уууууууууу нарешті!
28.04.2022 22:09 Відповісти
Москалів тіпатиме пропасниця.
Оце крику-вереску буде.

Американці, тільки давайте бігом: не розводьте ті всі церемонії адміністративні.
28.04.2022 22:09 Відповісти
дайте мне обнять этого Байдена!
28.04.2022 22:09 Відповісти
Зер гуд.
28.04.2022 22:12 Відповісти
я не розумію чи був утверджений чи ні?? Те що проголосувало 220 то зрозуміло алеж в палаті 435 представників.? Тут не кажуть що все гаразд тут кажуть що 220 проголосувало.. Хтось знає що це означає?
28.04.2022 22:13 Відповісти
Проголосували лише процедуру розгляду. Зараз ще ідуть дебати, за закон ще не голосували
28.04.2022 22:17 Відповісти
у вас прапорець штатівський, от і розкажіть нам)
28.04.2022 22:24 Відповісти
Зате "умніца" встигла вякнути, що республіканці проти допомоги Україні.
28.04.2022 23:48 Відповісти
Ой які зараз будуть сполохи пуканів за перебриком.
28.04.2022 22:15 Відповісти
Тепер вірно скористатися цією допомогою
28.04.2022 22:17 Відповісти
А де можна глянуть поіменний список, хто як голосував?
28.04.2022 22:18 Відповісти
Друзі, важливо - Палата представників ще НЕ проголосувала за ленд-ліз. Проголосували за те, щоб поставити на розгляд. Голоси будуть приблизно за годину, зараз продовжуються дебати.
28.04.2022 22:18 Відповісти
Строго говоря, говоря, голосовали за открытие дебатов по законопроекту (можно обойтись и без них, если проголосуют за таковое).
Пэлоси опытная тётка, и не внесёт важный законопроект в зал без уверенности, что для его принятия есть голоса.
Ну, как-то так.
28.04.2022 22:57 Відповісти
так приятно
показати весь коментар
28.04.2022 22:24 Відповісти
кажется загорятся ватные пердаки
28.04.2022 22:26 Відповісти
Томогавк уже пакують я впевнений
28.04.2022 22:27 Відповісти
28.04.2022 22:36 Відповісти
Помню такие силуэты ещё в совдеповских пропагандистских фильмах...
28.04.2022 22:47 Відповісти
На жаль, ні.
28.04.2022 22:59 Відповісти
Опять Дерьмак поднасрал, выдал фейк. Очевидно на зарплате в Кремле гаденыш.
28.04.2022 22:28 Відповісти
От вже перекладачі хрінові)
"Палата розпочинає до години обговорення S. 3522 - Закон про ленд-ліз 2022 року про захист демократії в Україні."
як незнаєте англійської, користуйтесь гугл транлейтом)))
28.04.2022 22:30 Відповісти
Байденко запросил у Конгресса USA военную и другой всякой помощи Украине на сумму 50 ярдов,каже известный блогер Юрий Швей...
28.04.2022 22:31 Відповісти
Швец, а не швей
29.04.2022 05:53 Відповісти
А хто пригадає людину, яка першою заговорила та запропонувала ідею цього ленд-лізу у нас в країні, га?
28.04.2022 22:31 Відповісти
Пів України про це мріяли
28.04.2022 22:37 Відповісти
Порох
28.04.2022 22:58 Відповісти
Росіянам тепер ліпше пожвавіше втікати.
28.04.2022 22:42 Відповісти
Разве что, в кетай. Вся территория парашки теперь будет под прицелом. А кетаю дармоеды не сильно и нужны...
28.04.2022 22:51 Відповісти
Русня, че с **алом?
28.04.2022 22:42 Відповісти
Дадуть Northrop Grumman B-2 Spirit ?!

28.04.2022 22:44 Відповісти
Ні. Підготовка пілотів займе п'ять років мінімум. Ви готові сидіти під ракетами п'ять років?
28.04.2022 22:45 Відповісти
А ми пілотам американцям по скороченій процедурі паспорт України дамо...
28.04.2022 22:49 Відповісти
Ну, теоретично цей ленд-ліз не обмежений п'ятьма роками --- The act would exempt the Administration from certain provisions of law that govern the loan or lease of military equipment to foreign countries, such as the five-year limit on the duration of the loan --- тож можна встигнути і пілотів навчити

(жартую, бо радію, що таки прийняли взагалі)
28.04.2022 23:38 Відповісти
Ще навіть не голосували а вам уже Трамп у капці на**ав
28.04.2022 22:46 Відповісти
Є такий мій сайт Самий сок,,,,у Ютьюбі... років тому я казав...крейсер Москва буде потоплений,,,,як у воду дивився....
28.04.2022 22:45 Відповісти
Скоро над Севастополем і москвою...


28.04.2022 22:46 Відповісти
Ехх, красота яка, слинки течуть.
28.04.2022 23:46 Відповісти
https://livestream.com/fednet/house Дебати, поки всі за. Розказують жахи з України і аргументують чому підтримувати.
28.04.2022 22:51 Відповісти
Голосування тільки розпочалося
28.04.2022 22:52 Відповісти
Закон о ЛендЛизе еще не принят. Голосование будет в 11 по Киеву. Пока проголосовали только за то чтобы приступить к обсуждению.
28.04.2022 22:57 Відповісти
28.04.2022 23:02 Відповісти
Ще до прийняття ЛЛ байден підписав закон про гроші олігархів. Звертаються в дохід держави і спрямовуються на допомогу. А там ще є біля 100 ярдів грошей НБ рузге. Вистачить на ЛЛ. і на все інше. Але цікаво подивитись на реакцію фронтмена рузге в ОПі - Єлдака, перший спішить повідомити "вкрай приємну подію" всю Україну, це щоб його не запідозрили в смертних гріхах в Україні, що бореться.
28.04.2022 23:09 Відповісти
400 голосів.
28.04.2022 23:19 Відповісти
??? Голосування ще йде.
28.04.2022 23:21 Відповісти
Історичний момент! За - 417, проти - 10 (всі республіканці). Вітаю.
28.04.2022 23:26 Відповісти
Че то мало голосов, кто можеть обяснить там 95 процентов за должно же быть из 435 конгрессменов
29.04.2022 05:55 Відповісти
Боже, храни Америку.))
29.04.2022 20:35 Відповісти
