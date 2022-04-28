УКР
Данія передасть Україні модернізовані бронетранспортери M113, - ЗМІ

бтр

Данія відправляє в Україну бронетранспортери типу М113, міни і мінометні снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данське видання DR.

Три системи озброєння є частиною військової допомоги у розмірі 600 мільйонів крон ($90 млн), яку прем'єр-міністр Метте Фредеріксен пообіцяла Україні минулого тижня під час візиту до Києва.

Поки невідомо, чи покинула данська військова допомога країну і чи прямує вона в Україну.

Читайте також: Данія очолить відновлення Миколаєва,- прем'єр Фредеріксен

За інформацією видання, від моменту візиту прем'єр-міністра Збройні сили та особливо армія розглядають, які системи озброєнь, що перебувають на складах, можуть бути корисними в Україні.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

За даними сайту Збройних сил Данії, машини мають, крім іншого, потужніші двигуни, нове обладнання та потужнішу броню.

Дивіться також: Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам". ВIДЕО

Данія (815) зброя (7687) допомога (8665)
esli tak bude prodolzhatsa - UA nado bude ustraivatj tendery
показати весь коментар
28.04.2022 20:34 Відповісти
Так так, дякуємо всім країнам за допомогу, але де стільки кацапів ховати...
показати весь коментар
28.04.2022 20:37 Відповісти
Они для этого и устроили центр в Рамштайне, чтобы определять нужность/ненужность предоставляемого оружия и техники и обеспеченность его боеприпасами, зипами и пр. Мозговой центр оружейного тыла.
показати весь коментар
28.04.2022 20:39 Відповісти
На вид - как из Первой мировой войны.
показати весь коментар
28.04.2022 20:42 Відповісти
не лги. не было в Первую мировую такой техники
показати весь коментар
28.04.2022 20:45 Відповісти
М113 - бронетранспортер-легенда, тираж 100 тис. !!!!
показати весь коментар
28.04.2022 20:49 Відповісти
И где легенда отличилась? Хотя зулусов пугать подходит...
показати весь коментар
28.04.2022 21:08 Відповісти
Пояснюю для дебілів: зараз будь яка техніка, а тим паче броня потрібна Україні 🤦🤦🤦
показати весь коментар
28.04.2022 21:13 Відповісти
американськими буквами читати вмієш ?

https://en.wikipedia.org/wiki/M113_armored_personnel_carrier
показати весь коментар
28.04.2022 21:17 Відповісти
В'єтнам, Війна Судного дня, Ліванська війна, Ірано-Іракська війна, Буря в пустелі, Іракська війна.
показати весь коментар
28.04.2022 21:42 Відповісти
на вас свиноцабаках и это испытаем...
показати весь коментар
28.04.2022 22:23 Відповісти
Вань, то аналог мотолыги на которых половина ваших смертников передвигается. ..Только в гораздо лучшем состоянии))
показати весь коментар
29.04.2022 01:07 Відповісти
У вас, кацапів, усе як з першої світової, і не на вигляд, а у бою
показати весь коментар
29.04.2022 08:50 Відповісти
 
 