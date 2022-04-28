Данія передасть Україні модернізовані бронетранспортери M113, - ЗМІ

Данія відправляє в Україну бронетранспортери типу М113, міни і мінометні снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данське видання DR.

Три системи озброєння є частиною військової допомоги у розмірі 600 мільйонів крон ($90 млн), яку прем'єр-міністр Метте Фредеріксен пообіцяла Україні минулого тижня під час візиту до Києва.

Поки невідомо, чи покинула данська військова допомога країну і чи прямує вона в Україну.

За інформацією видання, від моменту візиту прем'єр-міністра Збройні сили та особливо армія розглядають, які системи озброєнь, що перебувають на складах, можуть бути корисними в Україні.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

За даними сайту Збройних сил Данії, машини мають, крім іншого, потужніші двигуни, нове обладнання та потужнішу броню.

