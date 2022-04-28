Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ

Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113, мины и минометные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датское издание DR.

Три системы вооружения являются частью военной помощи в объеме 600 миллионов крон ($90 млн), которую премьер-министр Мэтте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.

Пока неизвестно, покинула датская военная помощь страну и едет ли она в Украину.

По информации издания, с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно армия рассматривают, какие системы находящихся на складах вооружений могут быть полезны в Украине.

Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.

