Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ

Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113, мины и минометные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датское издание DR.

Три системы вооружения являются частью военной помощи в объеме 600 миллионов крон ($90 млн), которую премьер-министр Мэтте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.

Пока неизвестно, покинула датская военная помощь страну и едет ли она в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания возглавит восстановление Николаева, - премьер Фредериксен

По информации издания, с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно армия рассматривают, какие системы находящихся на складах вооружений могут быть полезны в Украине.

Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.

Смотрите также: Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку: "Мы не оставим Украину один на один". ВИДЕО

Топ комментарии
+16
Так так, дякуємо всім країнам за допомогу, але де стільки кацапів ховати...
показать весь комментарий
28.04.2022 20:37 Ответить
+12
Они для этого и устроили центр в Рамштайне, чтобы определять нужность/ненужность предоставляемого оружия и техники и обеспеченность его боеприпасами, зипами и пр. Мозговой центр оружейного тыла.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:39 Ответить
+11
esli tak bude prodolzhatsa - UA nado bude ustraivatj tendery
показать весь комментарий
28.04.2022 20:34 Ответить
На вид - как из Первой мировой войны.
показать весь комментарий
28.04.2022 20:42 Ответить
не лги. не было в Первую мировую такой техники
показать весь комментарий
28.04.2022 20:45 Ответить
М113 - бронетранспортер-легенда, тираж 100 тис. !!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 20:49 Ответить
И где легенда отличилась? Хотя зулусов пугать подходит...
показать весь комментарий
28.04.2022 21:08 Ответить
Пояснюю для дебілів: зараз будь яка техніка, а тим паче броня потрібна Україні 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
28.04.2022 21:13 Ответить
американськими буквами читати вмієш ?

https://en.wikipedia.org/wiki/M113_armored_personnel_carrier
показать весь комментарий
28.04.2022 21:17 Ответить
В'єтнам, Війна Судного дня, Ліванська війна, Ірано-Іракська війна, Буря в пустелі, Іракська війна.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:42 Ответить
на вас свиноцабаках и это испытаем...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:23 Ответить
Вань, то аналог мотолыги на которых половина ваших смертников передвигается. ..Только в гораздо лучшем состоянии))
показать весь комментарий
29.04.2022 01:07 Ответить
У вас, кацапів, усе як з першої світової, і не на вигляд, а у бою
показать весь комментарий
29.04.2022 08:50 Ответить
 
 