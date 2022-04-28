Палата представителей США 220 голосами поддержала открытие для Украины ленд-лиза
Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт Палаты представителей США, передает Цензор.НЕТ.
Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что изменит этот закон для Украины.
"В тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств "для защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.
После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий.
Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией", - говорится в сообщении.
Оце крику-вереску буде.
Американці, тільки давайте бігом: не розводьте ті всі церемонії адміністративні.
Пэлоси опытная тётка, и не внесёт важный законопроект в зал без уверенности, что для его принятия есть голоса.
Ну, как-то так.
"Палата розпочинає до години обговорення S. 3522 - Закон про ленд-ліз 2022 року про захист демократії в Україні."
як незнаєте англійської, користуйтесь гугл транлейтом)))
(жартую, бо радію, що таки прийняли взагалі)