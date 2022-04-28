РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9673 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
35 505 156

Палата представителей США 220 голосами поддержала открытие для Украины ленд-лиза

сша,конгрес

Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Палаты представителей США, передает Цензор.НЕТ.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что изменит этот закон для Украины.

"В тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств "для защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий.

Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ

помощь (8061) США (27726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
русні ***** адназначна
показать весь комментарий
28.04.2022 21:58 Ответить
+49
То, шо уже продали или передали - то окремо. Ленд-лиз это другая история.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:01 Ответить
+29
Ну шо,братушки. Готовьте вазелин
показать весь комментарий
28.04.2022 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.youtube.com/watch?v=9BRUcSJs-XE
показать весь комментарий
28.04.2022 22:18 Ответить
Проголосували за розгляд. Наразі розглядають. Ще хвилин 20 дебатуватимуть
показать весь комментарий
28.04.2022 22:24 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
28.04.2022 22:07 Ответить
Такий історичний момент США не проїбуть, щоб чужими руками поховати *********...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:08 Ответить
Один конгресмен так прямо і казав: нам просто поперло - з нас тільки бабло, а українці порвуть каців сами. Супер акція, дайте два.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:20 Ответить
Лучшие новости за месяц
показать весь комментарий
28.04.2022 22:08 Ответить
уууууууууу нарешті!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:09 Ответить
Москалів тіпатиме пропасниця.
Оце крику-вереску буде.

Американці, тільки давайте бігом: не розводьте ті всі церемонії адміністративні.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:09 Ответить
дайте мне обнять этого Байдена!
показать весь комментарий
28.04.2022 22:09 Ответить
Зер гуд.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:12 Ответить
я не розумію чи був утверджений чи ні?? Те що проголосувало 220 то зрозуміло алеж в палаті 435 представників.? Тут не кажуть що все гаразд тут кажуть що 220 проголосувало.. Хтось знає що це означає?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:13 Ответить
Проголосували лише процедуру розгляду. Зараз ще ідуть дебати, за закон ще не голосували
показать весь комментарий
28.04.2022 22:17 Ответить
у вас прапорець штатівський, от і розкажіть нам)
показать весь комментарий
28.04.2022 22:24 Ответить
Зате "умніца" встигла вякнути, що республіканці проти допомоги Україні.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:48 Ответить
Ой які зараз будуть сполохи пуканів за перебриком.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:15 Ответить
Тепер вірно скористатися цією допомогою
показать весь комментарий
28.04.2022 22:17 Ответить
А де можна глянуть поіменний список, хто як голосував?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:18 Ответить
Друзі, важливо - Палата представників ще НЕ проголосувала за ленд-ліз. Проголосували за те, щоб поставити на розгляд. Голоси будуть приблизно за годину, зараз продовжуються дебати.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:18 Ответить
Строго говоря, говоря, голосовали за открытие дебатов по законопроекту (можно обойтись и без них, если проголосуют за таковое).
Пэлоси опытная тётка, и не внесёт важный законопроект в зал без уверенности, что для его принятия есть голоса.
Ну, как-то так.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:57 Ответить
так приятно
показать весь комментарий
28.04.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 22:24 Ответить
кажется загорятся ватные пердаки
показать весь комментарий
28.04.2022 22:26 Ответить
Томогавк уже пакують я впевнений
показать весь комментарий
28.04.2022 22:27 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 22:36 Ответить
Помню такие силуэты ещё в совдеповских пропагандистских фильмах...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:47 Ответить
На жаль, ні.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:59 Ответить
Опять Дерьмак поднасрал, выдал фейк. Очевидно на зарплате в Кремле гаденыш.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:28 Ответить
От вже перекладачі хрінові)
"Палата розпочинає до години обговорення S. 3522 - Закон про ленд-ліз 2022 року про захист демократії в Україні."
як незнаєте англійської, користуйтесь гугл транлейтом)))
показать весь комментарий
28.04.2022 22:30 Ответить
Байденко запросил у Конгресса USA военную и другой всякой помощи Украине на сумму 50 ярдов,каже известный блогер Юрий Швей...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:31 Ответить
Швец, а не швей
показать весь комментарий
29.04.2022 05:53 Ответить
А хто пригадає людину, яка першою заговорила та запропонувала ідею цього ленд-лізу у нас в країні, га?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:31 Ответить
Пів України про це мріяли
показать весь комментарий
28.04.2022 22:37 Ответить
Порох
показать весь комментарий
28.04.2022 22:58 Ответить
Росіянам тепер ліпше пожвавіше втікати.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:42 Ответить
Разве что, в кетай. Вся территория парашки теперь будет под прицелом. А кетаю дармоеды не сильно и нужны...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:51 Ответить
Русня, че с **алом?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:42 Ответить
Дадуть Northrop Grumman B-2 Spirit ?!

показать весь комментарий
28.04.2022 22:44 Ответить
Ні. Підготовка пілотів займе п'ять років мінімум. Ви готові сидіти під ракетами п'ять років?
показать весь комментарий
28.04.2022 22:45 Ответить
А ми пілотам американцям по скороченій процедурі паспорт України дамо...
показать весь комментарий
28.04.2022 22:49 Ответить
Ну, теоретично цей ленд-ліз не обмежений п'ятьма роками --- The act would exempt the Administration from certain provisions of law that govern the loan or lease of military equipment to foreign countries, such as the five-year limit on the duration of the loan --- тож можна встигнути і пілотів навчити

(жартую, бо радію, що таки прийняли взагалі)
показать весь комментарий
28.04.2022 23:38 Ответить
Ще навіть не голосували а вам уже Трамп у капці на**ав
показать весь комментарий
28.04.2022 22:46 Ответить
Є такий мій сайт Самий сок,,,,у Ютьюбі... років тому я казав...крейсер Москва буде потоплений,,,,як у воду дивився....
показать весь комментарий
28.04.2022 22:45 Ответить
Скоро над Севастополем і москвою...


показать весь комментарий
28.04.2022 22:46 Ответить
Ехх, красота яка, слинки течуть.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:46 Ответить
https://livestream.com/fednet/house Дебати, поки всі за. Розказують жахи з України і аргументують чому підтримувати.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:51 Ответить
Голосування тільки розпочалося
показать весь комментарий
28.04.2022 22:52 Ответить
Закон о ЛендЛизе еще не принят. Голосование будет в 11 по Киеву. Пока проголосовали только за то чтобы приступить к обсуждению.
показать весь комментарий
28.04.2022 22:57 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 23:02 Ответить
Ще до прийняття ЛЛ байден підписав закон про гроші олігархів. Звертаються в дохід держави і спрямовуються на допомогу. А там ще є біля 100 ярдів грошей НБ рузге. Вистачить на ЛЛ. і на все інше. Але цікаво подивитись на реакцію фронтмена рузге в ОПі - Єлдака, перший спішить повідомити "вкрай приємну подію" всю Україну, це щоб його не запідозрили в смертних гріхах в Україні, що бореться.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:09 Ответить
400 голосів.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:19 Ответить
??? Голосування ще йде.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:21 Ответить
Історичний момент! За - 417, проти - 10 (всі республіканці). Вітаю.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:26 Ответить
Че то мало голосов, кто можеть обяснить там 95 процентов за должно же быть из 435 конгрессменов
показать весь комментарий
29.04.2022 05:55 Ответить
Боже, храни Америку.))
показать весь комментарий
29.04.2022 20:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 