Палата представителей США 220 голосами поддержала открытие для Украины ленд-лиза

Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Палаты представителей США, передает Цензор.НЕТ.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что изменит этот закон для Украины.

"В тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств "для защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию из наших территорий.

Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией", - говорится в сообщении.

