Палата представителей США окончательно проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины
Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине принят Палатой представителей США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Палаты.
"Палата приняла Закон о ленд-лизе 2022 года - Закон о защите демократии в Украине 417 голосами против 10", - говорится в сообщении.
а ось факти хто працював над цим
на відміну від тих хто готувався до шашликів
https://bigkyiv.com.ua/uhvalit-zakon-pro-lend-liz-pozbavte-rosiyu-odnoosibnoyi-perevagy-u-povitri-poroshenko-rozpoviv-yak-zahid-mozhe-dopomogty-********/