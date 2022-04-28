РУС
Палата представителей США окончательно проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины

сша

Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине принят Палатой представителей США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Палаты.

"Палата приняла Закон о ленд-лизе 2022 года - Закон о защите демократии в Украине 417 голосами против 10", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мы не нападаем на Россию, мы хотим помочь Украине оградить себя от агрессии РФ, - Байден

Автор: 

помощь (8062) США (27739)
Топ комментарии
+69
417 отлично. Раша все
28.04.2022 23:31 Ответить
+56
Прийняли!!! От тепер точно ***** рашистській *********! Дякую Америка!
28.04.2022 23:33 Ответить
+35
Марджорі Тейлор Грін (Джорджия) - рідкісна тварь, вона вже після початку війни кричала що "НАТОнацисти поставляють зброю українськім неонацистам".

Зараз її хочуть позбавити права переобиратися на другий термін через участь у спробі перевороту 6 січня 2021, сподіваюсь позбавлять таки.
28.04.2022 23:45 Ответить
Благодаря ленд-лизу - не будет у мародёра-русака из Украины сервизу.
29.04.2022 01:00 Ответить
А давайте мертвечука обменяем на путина. Пусть мертвечукская жена попросит Копперфильда збацать такой трюк.
29.04.2022 01:19 Ответить
Дохлого метверчука на дохлого путина
29.04.2022 03:25 Ответить
браво.
29.04.2022 04:43 Ответить
Дед Петро опять не выпил таблетки и утверждает что ленд-лиз его рук дело 😄.
29.04.2022 05:07 Ответить
Голобородько же отказался, от помощи в фильме, поэтому наверное, далеко думает дед..😁
29.04.2022 06:01 Ответить
Порошенко это украинскийлукашенко, таблетки забыл выпить
29.04.2022 06:23 Ответить
Треба було тобі дібілу хоть трохи слідкувати за подіями а не бухати дивлячись зомбомарафон
29.04.2022 06:34 Ответить
По защите Демократии и суверинитета было бы точнее.. Исторический документ, поздравляю украинцев с приниятием..
29.04.2022 05:59 Ответить
Абрамс в донецке, сохраню такую картину на память
29.04.2022 06:06 Ответить
Ще б оголосили Україну "ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ" ТО ВЗАГАЛІ БУВ БИ ПОВНИЙ ФАРШ
29.04.2022 06:48 Ответить
29.04.2022 07:38 Ответить
Главное, чтобы по ленд-лизу не заказывали Ферарри для чиновников МО и ужины для Офиса Слуг Народа.
29.04.2022 07:40 Ответить
Поздоровляю з історичною подією
а ось факти хто працював над цим
на відміну від тих хто готувався до шашликів

https://bigkyiv.com.ua/uhvalit-zakon-pro-lend-liz-pozbavte-rosiyu-odnoosibnoyi-perevagy-u-povitri-poroshenko-rozpoviv-yak-zahid-mozhe-dopomogty-********/ https://bigkyiv.com.ua/uhvalit-zakon-pro-lend-liz-pozbavte-rosiyu-odnoosibnoyi-perevagy-u-povitri-poroshenko-rozpoviv-yak-zahid-mozhe-dopomogty-********/

29.04.2022 07:49 Ответить
Z-VOZ

29.04.2022 07:52 Ответить
AsenizaTOR - обіцяна зброя припадушного , для малнієносних ударав )))
29.04.2022 08:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Q6iwcCPr3aU
29.04.2022 11:38 Ответить
Надеюсь, Байден подпишет, а в Америке болльше не будет негра-президента
29.04.2022 08:05 Ответить
Згоден ... на то щоб на расєі ,був негром президент )))
29.04.2022 08:17 Ответить
що там на мокшанських болотах - чи чути завивання?
29.04.2022 09:43 Ответить
список вот этих 10 против нужно показать!
29.04.2022 09:46 Ответить
29.04.2022 10:03 Ответить
браво!
29.04.2022 09:54 Ответить
Це перемога керівництва України!!! Тому за всієї поваги - лендліз не має абсолютно ніякого відношення до Пеці!
29.04.2022 22:59 Ответить
