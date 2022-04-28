Палата представителей США окончательно проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины

Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине принят Палатой представителей США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Палаты.

"Палата приняла Закон о ленд-лизе 2022 года - Закон о защите демократии в Украине 417 голосами против 10", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мы не нападаем на Россию, мы хотим помочь Украине оградить себя от агрессии РФ, - Байден