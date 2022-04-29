Ізраїль закликає своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я
Ізраїльський дипломат, експосол у Києва Йоель Ліон оприлюднив інформацію МВС Ізраїля про те, щоб громадяни цієї країни якмога швидше покинули територію невизнаного Придністров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліон написав у твіттері.
У повідомленні зазначається: "У світлі погіршення ситуації з безпекою в Придністров'ї та з огляду на те, що можливості Міністерства закордонних справ надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я.
Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час".
Топ коментарі
+16 Bob Fayn
показати весь коментар29.04.2022 00:42 Відповісти Посилання
+15 Small Jerboa
показати весь коментар29.04.2022 00:43 Відповісти Посилання
+10 Неопознанный объект
показати весь коментар29.04.2022 00:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
90 процентов - евреи,
Но, скорее всего их там не большинство.
Фифти-фифти всего их скорее
Старі вони як малі . Вони сердцем прикипають до мисць де усе життя пройшло у навіть діти й унуки не переконують ...
Колись у Терасполі було до 10 тисяч євреїв . Але молодь втікла звіти йще в 91-му ... Я особисто знаю кількох , хто втік від ПНР йще софкоїда Смірнова .
У них во власти находятся такие же фашисты, от рук которых гибли их бабушки и дедушки.
Тот же Китай можно понять, у них внутренняя экономика находится на уровне внешней, им просто всё равно, что там происходит за пределами страны, недвижимость не дорожает - значит партия всё делает правильно.
Но тут огромная еврейская нация, от лица которой говорят скользкие личности, которые пытаются усидеть на двух стульях. И если русский фашизм это уже факт, то пособничество этому строю, может обернуться для всей другой нации очень серьёзными репутационными потерями.
С такой позицией, к концу года, евреев могут записать в фашистов и предателей своей же нации. В страшное время мы живём.
потешнымипарашными войсками руководят такие долбойобы, всё возможно.