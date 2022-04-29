Ізраїль закликає своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я

Ізраїльський дипломат, експосол у Києва Йоель Ліон оприлюднив інформацію МВС Ізраїля про те, щоб громадяни цієї країни якмога швидше покинули територію невизнаного Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ліон написав у твіттері.

У повідомленні зазначається: "У світлі погіршення ситуації з безпекою в Придністров'ї та з огляду на те, що можливості Міністерства закордонних справ надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я.

Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час".

