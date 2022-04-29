УКР
Новини
Ізраїль закликає своїх громадян якнайшвидше покинути Придністров'я

ізраїль

Ізраїльський дипломат, експосол у Києва Йоель Ліон оприлюднив інформацію МВС Ізраїля про те, щоб громадяни цієї країни якмога швидше покинули територію невизнаного Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це Ліон написав у твіттері.

У повідомленні зазначається: "У світлі погіршення ситуації з безпекою в Придністров'ї та з огляду на те, що можливості Міністерства закордонних справ надавати допомогу громадянам Ізраїлю, які там проживають, обмежені, громадян Ізраїлю закликають якомога швидше покинути Придністров’я.

Крім того, МЗС закликає громадян Ізраїлю, які планують прибути до Придністров’я найближчим часом, скасувати свою поїздку на цей час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїльтян, які мешкають в Україні, просять заповнити анкету "у світлі ситуації, що склалася"

Ізраїль (1818) Придністров’я (480) Ліон Йоель (15)
+16
таки шо там роблять громадяни Ізраєлю в невизнаній республіці?
29.04.2022 00:42 Відповісти
29.04.2022 00:42 Відповісти
+15
Ппц, невже вони і ТАМ Є?!!
29.04.2022 00:43 Відповісти
29.04.2022 00:43 Відповісти
+10
У евреев везде свой гешефт
29.04.2022 00:43 Відповісти
29.04.2022 00:43 Відповісти
таки шо там роблять громадяни Ізраєлю в невизнаній республіці?
29.04.2022 00:42 Відповісти
29.04.2022 00:42 Відповісти
два алкотуриста с прошлого года там потерялись.
29.04.2022 00:52 Відповісти
29.04.2022 00:52 Відповісти
Говорят будто в Южной Корее

90 процентов - евреи,

Но, скорее всего их там не большинство.

Фифти-фифти всего их скорее
29.04.2022 09:30 Відповісти
29.04.2022 09:30 Відповісти
У евреев везде свой гешефт
29.04.2022 00:43 Відповісти
29.04.2022 00:43 Відповісти
Ппц, невже вони і ТАМ Є?!!
29.04.2022 00:43 Відповісти
29.04.2022 00:43 Відповісти
Я таки вас умоляю!
29.04.2022 00:51 Відповісти
29.04.2022 00:51 Відповісти
Якщо розтрощенному ****** Маріуполі могла загинути бубуся 93 років , яка пережила Голокост , то Тираспіль поки йще не ******** !

Старі вони як малі . Вони сердцем прикипають до мисць де усе життя пройшло у навіть діти й унуки не переконують ...
Колись у Терасполі було до 10 тисяч євреїв . Але молодь втікла звіти йще в 91-му ... Я особисто знаю кількох , хто втік від ПНР йще софкоїда Смірнова .
29.04.2022 01:02 Відповісти
29.04.2022 01:02 Відповісти
Де їх тільки немає...
29.04.2022 09:39 Відповісти
29.04.2022 09:39 Відповісти
Ну от і все . Історія клоаки добігає кінця 😎👍
29.04.2022 00:50 Відповісти
29.04.2022 00:50 Відповісти
Болгария тоже.
29.04.2022 00:51 Відповісти
29.04.2022 00:51 Відповісти
Со стороны Румынии к границе с Молдовой подошла американская бригада с бронетехникой.
29.04.2022 00:53 Відповісти
29.04.2022 00:53 Відповісти
І що? В Румунії мають повне право ходити ті бригади. Це посилення східного флангу називається
29.04.2022 00:57 Відповісти
29.04.2022 00:57 Відповісти
Це не посилення східного флангу.Таким не посилюють,це конкретнэ перекидання військ.Там 2 сценарії ,перший захід через Молдову на пмроркостан якщо буде двіжуха це таке собі рішення і другий через нашу територію буде прикриття.І ми цє дозволимо.Почалася велика гра.
29.04.2022 01:33 Відповісти
29.04.2022 01:33 Відповісти
Если это не фейк,то очень правильно и вовремя.
29.04.2022 12:04 Відповісти
29.04.2022 12:04 Відповісти
Який дурень там жив з ізраїльтян?
29.04.2022 00:55 Відповісти
29.04.2022 00:55 Відповісти
Який, який... Придністровський.
29.04.2022 00:58 Відповісти
29.04.2022 00:58 Відповісти
Контрабанда, в том числе и наркотой.
29.04.2022 01:02 Відповісти
29.04.2022 01:02 Відповісти
Рашики будут Кишинеу захватывать.
29.04.2022 01:28 Відповісти
29.04.2022 01:28 Відповісти
🔴⚫ А также кацапню свою заберите. Пусть СРУсский мир у Стены Плача строят. 🔴⚫
29.04.2022 02:10 Відповісти
29.04.2022 02:10 Відповісти
Заваруха начинается.
29.04.2022 02:14 Відповісти
29.04.2022 02:14 Відповісти
Евреям уже пора задуматься, а не повернули ли они совсем недавно не туда?

У них во власти находятся такие же фашисты, от рук которых гибли их бабушки и дедушки.

Тот же Китай можно понять, у них внутренняя экономика находится на уровне внешней, им просто всё равно, что там происходит за пределами страны, недвижимость не дорожает - значит партия всё делает правильно.

Но тут огромная еврейская нация, от лица которой говорят скользкие личности, которые пытаются усидеть на двух стульях. И если русский фашизм это уже факт, то пособничество этому строю, может обернуться для всей другой нации очень серьёзными репутационными потерями.

С такой позицией, к концу года, евреев могут записать в фашистов и предателей своей же нации. В страшное время мы живём.
29.04.2022 04:33 Відповісти
29.04.2022 04:33 Відповісти
І Молдови хай покидають, бо там теж війна буде, какцапи будуть бомбити молдаван!
29.04.2022 07:18 Відповісти
29.04.2022 07:18 Відповісти
Когда потешными парашными войсками руководят такие долбойобы, всё возможно.
29.04.2022 07:31 Відповісти
29.04.2022 07:31 Відповісти
29.04.2022 07:38 Відповісти
29.04.2022 07:38 Відповісти
Во времена Лебедя у них хоть рубашки ещё были, а теперь они перешли на майки с пиджаками. Представляю себе, как засаливается воротник
29.04.2022 09:42 Відповісти
29.04.2022 09:42 Відповісти
советую присматриваться к жидам. Если где-то, что-то намечается и начинаю бежать жиды то будьте уверенны действительно будет. Нет я не антисемит, но палки в колеса ставить не нужно было и целовать пукину опу, поэтому такое и отношение.
29.04.2022 09:27 Відповісти
29.04.2022 09:27 Відповісти
"Неначе с*ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко . Целуйте опу пукину дальше и ждите вашего мошиаха, может это он и есть.

29.04.2022 09:36 Відповісти
29.04.2022 09:36 Відповісти
А по существу есть что возразить? В чём он не прав?
29.04.2022 09:43 Відповісти
29.04.2022 09:43 Відповісти
И еще не хотел конечно отвечать но все же. Один мой прадед был контужен и попал в плен и вернулся домой аж после 45-го. А другой прадед дошел до Берлина и был убит уже после 9 мая по пути домой какими-то остатками гитлерюгентов и тд. похоронен в Австрии. А где твое предки были? А я тебе скажу прятались где то в погребе у украинской семьи. А потом когда вам страну возобновили США и Британцы потикали на землю обетованную. И казалось бы вот вы как никто все понимаете и должны поддерживать Украину. Но пока поддерживаете только яйки пукина
29.04.2022 09:54 Відповісти
29.04.2022 09:54 Відповісти
"Неначе с*ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко
29.04.2022 09:35 Відповісти
29.04.2022 09:35 Відповісти
Простите, а чего граждане Израиля потеряли в Приднестровье?
29.04.2022 11:42 Відповісти
29.04.2022 11:42 Відповісти
 
 