Израиль призывает своих граждан как можно быстрее покинуть Приднестровье

Израильский дипломат, экс-посол в Киеве Йоэль Лион обнародовал информацию МВД Израиля о том, чтобы граждане этой страны как можно скорее покинули территорию непризнанного Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лион написал в твиттере.

В сообщении отмечается: "В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Приднестровье и учитывая, что возможности Министерства иностранных дел оказывать помощь проживающим гражданам Израиля ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье.

Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время".

+16
таки шо там роблять громадяни Ізраєлю в невизнаній республіці?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:42 Ответить
+15
Ппц, невже вони і ТАМ Є?!!
показать весь комментарий
29.04.2022 00:43 Ответить
+10
У евреев везде свой гешефт
показать весь комментарий
29.04.2022 00:43 Ответить
таки шо там роблять громадяни Ізраєлю в невизнаній республіці?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:42 Ответить
два алкотуриста с прошлого года там потерялись.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:52 Ответить
Говорят будто в Южной Корее

90 процентов - евреи,

Но, скорее всего их там не большинство.

Фифти-фифти всего их скорее
показать весь комментарий
29.04.2022 09:30 Ответить
У евреев везде свой гешефт
показать весь комментарий
29.04.2022 00:43 Ответить
Ппц, невже вони і ТАМ Є?!!
показать весь комментарий
29.04.2022 00:43 Ответить
Я таки вас умоляю!
показать весь комментарий
29.04.2022 00:51 Ответить
Якщо розтрощенному ****** Маріуполі могла загинути бубуся 93 років , яка пережила Голокост , то Тираспіль поки йще не ******** !

Старі вони як малі . Вони сердцем прикипають до мисць де усе життя пройшло у навіть діти й унуки не переконують ...
Колись у Терасполі було до 10 тисяч євреїв . Але молодь втікла звіти йще в 91-му ... Я особисто знаю кількох , хто втік від ПНР йще софкоїда Смірнова .
показать весь комментарий
29.04.2022 01:02 Ответить
Де їх тільки немає...
показать весь комментарий
29.04.2022 09:39 Ответить
Ну от і все . Історія клоаки добігає кінця 😎👍
показать весь комментарий
29.04.2022 00:50 Ответить
Болгария тоже.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:51 Ответить
Со стороны Румынии к границе с Молдовой подошла американская бригада с бронетехникой.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:53 Ответить
І що? В Румунії мають повне право ходити ті бригади. Це посилення східного флангу називається
показать весь комментарий
29.04.2022 00:57 Ответить
Це не посилення східного флангу.Таким не посилюють,це конкретнэ перекидання військ.Там 2 сценарії ,перший захід через Молдову на пмроркостан якщо буде двіжуха це таке собі рішення і другий через нашу територію буде прикриття.І ми цє дозволимо.Почалася велика гра.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:33 Ответить
Если это не фейк,то очень правильно и вовремя.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:04 Ответить
Який дурень там жив з ізраїльтян?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:55 Ответить
Який, який... Придністровський.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:58 Ответить
Контрабанда, в том числе и наркотой.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:02 Ответить
Рашики будут Кишинеу захватывать.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:28 Ответить
🔴⚫ А также кацапню свою заберите. Пусть СРУсский мир у Стены Плача строят. 🔴⚫
показать весь комментарий
29.04.2022 02:10 Ответить
Заваруха начинается.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:14 Ответить
Евреям уже пора задуматься, а не повернули ли они совсем недавно не туда?

У них во власти находятся такие же фашисты, от рук которых гибли их бабушки и дедушки.

Тот же Китай можно понять, у них внутренняя экономика находится на уровне внешней, им просто всё равно, что там происходит за пределами страны, недвижимость не дорожает - значит партия всё делает правильно.

Но тут огромная еврейская нация, от лица которой говорят скользкие личности, которые пытаются усидеть на двух стульях. И если русский фашизм это уже факт, то пособничество этому строю, может обернуться для всей другой нации очень серьёзными репутационными потерями.

С такой позицией, к концу года, евреев могут записать в фашистов и предателей своей же нации. В страшное время мы живём.
показать весь комментарий
29.04.2022 04:33 Ответить
І Молдови хай покидають, бо там теж війна буде, какцапи будуть бомбити молдаван!
показать весь комментарий
29.04.2022 07:18 Ответить
Когда потешными парашными войсками руководят такие долбойобы, всё возможно.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:31 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 07:38 Ответить
Во времена Лебедя у них хоть рубашки ещё были, а теперь они перешли на майки с пиджаками. Представляю себе, как засаливается воротник
показать весь комментарий
29.04.2022 09:42 Ответить
советую присматриваться к жидам. Если где-то, что-то намечается и начинаю бежать жиды то будьте уверенны действительно будет. Нет я не антисемит, но палки в колеса ставить не нужно было и целовать пукину опу, поэтому такое и отношение.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:27 Ответить
"Неначе с*ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко . Целуйте опу пукину дальше и ждите вашего мошиаха, может это он и есть.

показать весь комментарий
29.04.2022 09:36 Ответить
А по существу есть что возразить? В чём он не прав?
показать весь комментарий
29.04.2022 09:43 Ответить
И еще не хотел конечно отвечать но все же. Один мой прадед был контужен и попал в плен и вернулся домой аж после 45-го. А другой прадед дошел до Берлина и был убит уже после 9 мая по пути домой какими-то остатками гитлерюгентов и тд. похоронен в Австрии. А где твое предки были? А я тебе скажу прятались где то в погребе у украинской семьи. А потом когда вам страну возобновили США и Британцы потикали на землю обетованную. И казалось бы вот вы как никто все понимаете и должны поддерживать Украину. Но пока поддерживаете только яйки пукина
показать весь комментарий
29.04.2022 09:54 Ответить
"Неначе с*ки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко
показать весь комментарий
29.04.2022 09:35 Ответить
Простите, а чего граждане Израиля потеряли в Приднестровье?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:42 Ответить
 
 