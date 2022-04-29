Израиль призывает своих граждан как можно быстрее покинуть Приднестровье

Израильский дипломат, экс-посол в Киеве Йоэль Лион обнародовал информацию МВД Израиля о том, чтобы граждане этой страны как можно скорее покинули территорию непризнанного Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лион написал в твиттере.

В сообщении отмечается: "В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Приднестровье и учитывая, что возможности Министерства иностранных дел оказывать помощь проживающим гражданам Израиля ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье.

Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время".

