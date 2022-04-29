Израиль призывает своих граждан как можно быстрее покинуть Приднестровье
Израильский дипломат, экс-посол в Киеве Йоэль Лион обнародовал информацию МВД Израиля о том, чтобы граждане этой страны как можно скорее покинули территорию непризнанного Приднестровья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лион написал в твиттере.
В сообщении отмечается: "В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Приднестровье и учитывая, что возможности Министерства иностранных дел оказывать помощь проживающим гражданам Израиля ограничены, граждан Израиля призывают как можно скорее покинуть Приднестровье.
Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, которые планируют прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить свою поездку в настоящее время".
90 процентов - евреи,
Но, скорее всего их там не большинство.
Фифти-фифти всего их скорее
Старі вони як малі . Вони сердцем прикипають до мисць де усе життя пройшло у навіть діти й унуки не переконують ...
Колись у Терасполі було до 10 тисяч євреїв . Але молодь втікла звіти йще в 91-му ... Я особисто знаю кількох , хто втік від ПНР йще софкоїда Смірнова .
У них во власти находятся такие же фашисты, от рук которых гибли их бабушки и дедушки.
Тот же Китай можно понять, у них внутренняя экономика находится на уровне внешней, им просто всё равно, что там происходит за пределами страны, недвижимость не дорожает - значит партия всё делает правильно.
Но тут огромная еврейская нация, от лица которой говорят скользкие личности, которые пытаются усидеть на двух стульях. И если русский фашизм это уже факт, то пособничество этому строю, может обернуться для всей другой нации очень серьёзными репутационными потерями.
С такой позицией, к концу года, евреев могут записать в фашистов и предателей своей же нации. В страшное время мы живём.
потешнымипарашными войсками руководят такие долбойобы, всё возможно.