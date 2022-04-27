В Израиле отменили парад на 9 мая
В Израиле в этом году не будет проходить традиционный официальный парад ветеранов 9 мая. Причина – агрессия России против Украины.
Об этом заявила министр репатриации и интеграции Пнина Тамено-Шете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Она рассказала, что знает о "существующей щекотливой ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.
Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии было принято вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.
Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая в связи с российской агрессией против Украины".
Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.
При этом уже поступило заявление о ряде частных инициатив, призванных отметить День победы. К примеру, 7 мая группа инициативных израильтян намерена провести "Автопробег Победы".
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9 травня Сралін підписав з нацистами та фашистами акт переходу у спадок цієї ідеології
Не их вина, что им всем уже за 90 и они мало понимают, что фронтовые награды, это одно, а советские юбилейные жестянки, совсем другое.
Поэтому и вешают на себя все, что вешается.
Я одному пытался объяснить что все эти медальки "30 лет, 40 лет, 50 лет..." им выдавала страна, которая именно в эти 30, 40, 50 лет пыталась уничтожить ту страну, в которой они сейчас проживают.
Не понимают, кипятятся, пытаются что-то мне доказать.
Это то, что есть.
А ваш комментарий про "защитников ташкента" лживый и отвратительный
В основному йшло після военне покоління.
так что думаю не так много тех...настоящих...переживших тот ад....тем более они поймут нас, переживающих аналогичное!!!
И провоевал на передовой до конца войны. В июле этого года папе было бы 97 лет...
А брату отца было бы 100 лет...😨
9 травня урочистий прийом, на якому воно традиційно зустрічався із ветеранам і виголошував тост, не проводитиметься.
Цей прийом востаннє проводився ще 9 травня 2019 року. Наступні два святкування Дня перемоги відбулися без зустрічі преза рф з ветеранами.
російські говноЗМІ підтвердили цю інформацію, посилаючись на пресслужбу кремля.
«Прийом на 9 травня не планується», - коротко пояснили представники президента росії.
І увесь світ це просто стерпів
І викреслили згадки про американців і британців.