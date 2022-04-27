В Израиле отменили парад на 9 мая

В Израиле в этом году не будет проходить традиционный официальный парад ветеранов 9 мая. Причина – агрессия России против Украины.

Об этом заявила министр репатриации и интеграции Пнина Тамено-Шете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что знает о "существующей щекотливой ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии было принято вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовятся к параду на 9 мая в Москве. ВИДЕО

Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая в связи с российской агрессией против Украины".

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске военные РФ требуют от домов культуры проведения концертов на 9 мая, – и.о. мэра Свидло

При этом уже поступило заявление о ряде частных инициатив, призванных отметить День победы. К примеру, 7 мая группа инициативных израильтян намерена провести "Автопробег Победы".