В Ізраїлі скасували парад на 9 травня

В Ізраїлі цього року не проводитимуть традиційний офіційний парад ветеранів 9 травня. Причина - агресія Росії проти України.

Про це заявила міністр репатріації та інтеграції Пніна Тамено-Шете, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що знає про "існуючу делікатну ситуацію" та що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основна увага буде приділена внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії було прийняте разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

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Напередодні посольство України повідомило у Facebook, що, за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамено-Шете "міністр повідомила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цього року було вирішено утриматися від громадських заходів та ходів на 9 травня у зв'язку із російською агресією проти України".

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня Перемоги з 9 на 8 травня.

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При цьому вже надійшли заяви про низку приватних ініціатив, покликаних відзначити День перемоги. Наприклад, 7 травня група ініціативних ізраїльтян має намір провести "Автопробіг Перемоги".