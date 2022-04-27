В Ізраїлі скасували парад на 9 травня
В Ізраїлі цього року не проводитимуть традиційний офіційний парад ветеранів 9 травня. Причина - агресія Росії проти України.
Про це заявила міністр репатріації та інтеграції Пніна Тамено-Шете, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вона розповіла, що знає про "існуючу делікатну ситуацію" та що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основна увага буде приділена внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.
Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії було прийняте разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.
Напередодні посольство України повідомило у Facebook, що, за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамено-Шете "міністр повідомила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цього року було вирішено утриматися від громадських заходів та ходів на 9 травня у зв'язку із російською агресією проти України".
Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня Перемоги з 9 на 8 травня.
При цьому вже надійшли заяви про низку приватних ініціатив, покликаних відзначити День перемоги. Наприклад, 7 травня група ініціативних ізраїльтян має намір провести "Автопробіг Перемоги".
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9 травня Сралін підписав з нацистами та фашистами акт переходу у спадок цієї ідеології
Не их вина, что им всем уже за 90 и они мало понимают, что фронтовые награды, это одно, а советские юбилейные жестянки, совсем другое.
Поэтому и вешают на себя все, что вешается.
Я одному пытался объяснить что все эти медальки "30 лет, 40 лет, 50 лет..." им выдавала страна, которая именно в эти 30, 40, 50 лет пыталась уничтожить ту страну, в которой они сейчас проживают.
Не понимают, кипятятся, пытаются что-то мне доказать.
Это то, что есть.
А ваш комментарий про "защитников ташкента" лживый и отвратительный
В основному йшло після военне покоління.
так что думаю не так много тех...настоящих...переживших тот ад....тем более они поймут нас, переживающих аналогичное!!!
И провоевал на передовой до конца войны. В июле этого года папе было бы 97 лет...
А брату отца было бы 100 лет...😨
9 травня урочистий прийом, на якому воно традиційно зустрічався із ветеранам і виголошував тост, не проводитиметься.
Цей прийом востаннє проводився ще 9 травня 2019 року. Наступні два святкування Дня перемоги відбулися без зустрічі преза рф з ветеранами.
російські говноЗМІ підтвердили цю інформацію, посилаючись на пресслужбу кремля.
«Прийом на 9 травня не планується», - коротко пояснили представники президента росії.
І увесь світ це просто стерпів
І викреслили згадки про американців і британців.