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В Ізраїлі скасували парад на 9 травня

ізраїль

В Ізраїлі цього року не проводитимуть традиційний офіційний парад ветеранів 9 травня. Причина - агресія Росії проти України.

Про це заявила міністр репатріації та інтеграції Пніна Тамено-Шете, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що знає про "існуючу делікатну ситуацію" та що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основна увага буде приділена внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії було прийняте разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Читайте: Переговори Зеленського і Путіна готові провести в Єрусалимі, - посол Ізраїлю в РФ

Напередодні посольство України повідомило у Facebook, що, за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамено-Шете "міністр повідомила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цього року було вирішено утриматися від громадських заходів та ходів на 9 травня у зв'язку із російською агресією проти України".

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня Перемоги з 9 на 8 травня.

Також читайте: Ізраїль через війну в Україні зупинив передачу РФ комплексу поруч із храмом Гробу Господнього

При цьому вже надійшли заяви про низку приватних ініціатив, покликаних відзначити День перемоги. Наприклад, 7 травня група ініціативних ізраїльтян має намір провести "Автопробіг Перемоги".

Автор: 

День Перемоги (457) Ізраїль (1648) парад (390)


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Топ коментарі
+54
Браво! Парад, который стал фашистским поддерживать нельзя.
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27.04.2022 13:29
+47
Щас "вітірани" 60-річні, які "воювали", воняти будуть....
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27.04.2022 13:30
+46
9 травня це торжество відродженого фашизму.
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27.04.2022 13:31
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Браво! Парад, который стал фашистским поддерживать нельзя.
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27.04.2022 13:29 Відповісти
А він раніше не був фашистським???
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27.04.2022 13:40 Відповісти
Ну фашисти!Срочна ядрьонну бомбу по Тель-Авіву!
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27.04.2022 13:30 Відповісти
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27.04.2022 14:23 Відповісти
Kremlj sam nje brosit. Poprosit Hesbolle pritastjith jedrennij nistjak v Jerusalim.
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27.04.2022 15:10 Відповісти
Щас "вітірани" 60-річні, які "воювали", воняти будуть....
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27.04.2022 13:30 Відповісти
9 травня це торжество відродженого фашизму.
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27.04.2022 13:31 Відповісти
Ще один такий коментар, і буде повідомлено адміністрації.
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27.04.2022 13:37 Відповісти
Сам ти кончений, не бачиш що 9 травня перетворилось з помінальної дати в дату "можем повторить" ?
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27.04.2022 13:37 Відповісти
Ну да парады воен техники это так важно, без этого ну совсем никуда ). То ты конченый если думаешь, что бренчание железом это важно.
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27.04.2022 13:45 Відповісти
Eto den 8 maija traura po pogibshim, a ne teatr putina ******...
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27.04.2022 14:27 Відповісти
Німеччина капітулювала (вступив в силу акт капітуляції) 8 травня.
9 травня Сралін підписав з нацистами та фашистами акт переходу у спадок цієї ідеології
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27.04.2022 13:41 Відповісти
Echo Stalin ne mog provestji parad v Moskve 8 maja potomu, chto kapituljaciju podpisalji toljko v 11 vecerom. Tak i poluchilos 9 maja.
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27.04.2022 15:12 Відповісти
я пац сталом..Фото супер...без коментарів
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27.04.2022 13:33 Відповісти
Та є один: "А какоє тут в ньом садєгжаніє золота?"
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27.04.2022 13:39 Відповісти
Зустріч фалеристів, а що? )
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27.04.2022 13:39 Відповісти
розглядає орден кутузова 1942 року..та думає,непогано дядька зберігся
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27.04.2022 13:39 Відповісти
😁😂
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27.04.2022 15:39 Відповісти
- Изя, хде такую цацку взял? )))
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27.04.2022 15:07 Відповісти
Мля, ще одні "переможці". А ці то що святкують, Голокост?
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27.04.2022 13:34 Відповісти
Там повно вати з постсовка.
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27.04.2022 13:37 Відповісти
Дєнь пабєди. Не так і давно в них це стало державним святом. Місцева російська вата попросила зробити святом.
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27.04.2022 14:47 Відповісти
дебіле, ти знаєш скільки євреїв було в лавах армії США та Великобританії?
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27.04.2022 15:22 Відповісти
Они празднуют 8мая, как и во всем мире. А на 9-е выходят одни только совки с ностальгией по "можем повторить". Первый "парад победы" 9 мая прошел в 1965-м году, через 20 лет после окончания войны. И сразу ознаменовался показом макетов баллистических ракет, которые никогда так и не были поставлены на вооружение.
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27.04.2022 20:30 Відповісти
И кто там таки шел-защитники Ташкента?
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27.04.2022 13:35 Відповісти
Там шли борцы с фашизмом, ветераны-фронтовики.
Не их вина, что им всем уже за 90 и они мало понимают, что фронтовые награды, это одно, а советские юбилейные жестянки, совсем другое.
Поэтому и вешают на себя все, что вешается.
Я одному пытался объяснить что все эти медальки "30 лет, 40 лет, 50 лет..." им выдавала страна, которая именно в эти 30, 40, 50 лет пыталась уничтожить ту страну, в которой они сейчас проживают.
Не понимают, кипятятся, пытаются что-то мне доказать.
Это то, что есть.
А ваш комментарий про "защитников ташкента" лживый и отвратительный
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27.04.2022 13:51 Відповісти
Скільки їх лишилось справжніх ветеранів?
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27.04.2022 13:54 Відповісти
Дуже і дуже мало і останні 4-5 років ветерани участі у параді не приймали.
В основному йшло після военне покоління.
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27.04.2022 13:59 Відповісти
А можна, ще раз про причину вбивства українців руснею без розбору? Із за якої такої рдині по крові?
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27.04.2022 19:43 Відповісти
ветеранам сейчас должно быть лет под 100 (даже если в 1941 было 18 то в 2022 ему уже 99 лет)
так что думаю не так много тех...настоящих...переживших тот ад....тем более они поймут нас, переживающих аналогичное!!!
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27.04.2022 13:35 Відповісти
Тут є один момент... Учасники придушення повстанняв Угорщині в 1956 теж офіційно мали статус учасників ВОВ.
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27.04.2022 13:48 Відповісти
Точно? Чи все ж таки убд?
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27.04.2022 14:50 Відповісти
Последний призыв, который воевал- 1926года. А все медали, кроме " За отвагу" и " За боевые заслуги " в армии называли " за труху"
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27.04.2022 14:14 Відповісти
Если в 1945 18, то 95
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27.04.2022 14:57 Відповісти
Мой покойный папа в 1943 год, после освобождения г.Сумы, в 18 лет пошел воевать.
И провоевал на передовой до конца войны. В июле этого года папе было бы 97 лет...
А брату отца было бы 100 лет...😨
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27.04.2022 15:46 Відповісти
Вітінари на палках ідуть за рускім кораблем.
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27.04.2022 13:35 Відповісти
СРУск пабедАбесие иди вслед за СРУск военным корабем.
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27.04.2022 13:39 Відповісти
Слава Богу, и это правильно , москали которые у нас могут пострадать . Вы не поверите ,но это факт , вчера вечером стоял ,возле окна , прохожий на улице ,вдруг кричит Слава Украине, и пол улицы ответило Героям Слава . Так ,что у нас все нормально
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27.04.2022 13:39 Відповісти
Страшно навіть подумати, що в вас буде далі...
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27.04.2022 13:45 Відповісти
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27.04.2022 15:48 Відповісти
Если бы они еще узнали кто Холокост организовал руками гитлеровцев, то такой секты как Хабад, на земле уже не было б.
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27.04.2022 13:43 Відповісти
Савєцкая армія - це один в один теперішня російська армія, так само, як і так звана царська.
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27.04.2022 13:43 Відповісти
Щиро Дякуємо! Пишаюсь, що перша моя вчителька була єврейкою, як і 50% інших вчителів нашої школи.
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27.04.2022 13:45 Відповісти
і правильно! Коли Україна переможе тоді можна і паради проводити. Навіть в ізраїлі.
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27.04.2022 13:47 Відповісти
в сибіру в лагерях був не гірший холокост -для всіх не глядя обрізаний чи ні ..
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27.04.2022 13:47 Відповісти
Все одно ж вилізе якась обезбашена русня з триколорами і сєрп&молотами і буде щось втирати про фошиздів
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27.04.2022 13:50 Відповісти
Лише відморожені уїбани святкують перемогу Колими над Бухенвальдом.
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27.04.2022 13:58 Відповісти
С Бухенвальдом тоже не все однозначно: он продолжал "работать" до 1950 года.
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27.04.2022 15:13 Відповісти
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27.04.2022 14:06 Відповісти
президент рф - ***** - знову відмовився від урочистого прийому ветеранів 9 травня



9 травня урочистий прийом, на якому воно традиційно зустрічався із ветеранам і виголошував тост, не проводитиметься.

Цей прийом востаннє проводився ще 9 травня 2019 року. Наступні два святкування Дня перемоги відбулися без зустрічі преза рф з ветеранами.

російські говноЗМІ підтвердили цю інформацію, посилаючись на пресслужбу кремля.

«Прийом на 9 травня не планується», - коротко пояснили представники президента росії.
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27.04.2022 14:08 Відповісти
боброедка щас выдаст "сьёстры, вы серьёзно?" )))
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27.04.2022 14:20 Відповісти
На всякий случай напоминаю - война началась в сентябре 1939.
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27.04.2022 14:23 Відповісти
Eto eshtjo mnogimi nevosprinimaetsa avtomatiheski
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27.04.2022 14:40 Відповісти
I dohrena tjeh kotorija ne ponimajet chto "veljikaja otjechectvennaja" i vtoraja mirovaja voini - odno i tozhe.
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27.04.2022 15:16 Відповісти
Таки так - дружні країни просто взяли і поділили між собою Польшу ...
І увесь світ це просто стерпів
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27.04.2022 15:34 Відповісти
а почали ту війну німецька германія та савєцкій саюз нападом на Полску
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27.04.2022 18:32 Відповісти
Ярослав Мельниченко , тут , спорный вопрос , но есть события которые подтверждены документально , : Сралин приказал, рассказывать Евреев которые бежали из Польши в Совок по приграничным переходам, он же готовил переселение Евреев , как татар и чеченцев , но не срослось , здох вовремя . До войны в Совке поднял волну антисемитизма, ну и вишенка расхерачил с помощью Кудри пол Киева ,что стало поводом для массовых расстрелов . Кстати почему улицу Кудри до сих пор не переименовали
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27.04.2022 14:24 Відповісти
Расстреливать
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27.04.2022 14:25 Відповісти
Перші 20 років після війни не святкували, а потім раптом вирішили зробити скрєпу.
І викреслили згадки про американців і британців.
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27.04.2022 14:57 Відповісти
Нема що святкувати. Сталін разом з Гітлером як союзники розв'язали 2 Світову. Потім шото пішло не так і один подєльнік "киданув" другого.
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27.04.2022 15:21 Відповісти
Тепер Ізраїль - цивілізована країна.
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27.04.2022 16:00 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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27.04.2022 16:41 Відповісти
"Діди" Німеччину грабували, а внуки тягали унітази з України....Ото в кацапів "пріємственность пакаленій"
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27.04.2022 17:11 Відповісти
Всё равно, найдутся долбоёбы, нести чужого деда на палке.
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27.04.2022 17:23 Відповісти
та пабєда була для України окупацією. Тепер це стало ясно всім
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27.04.2022 18:34 Відповісти
 
 