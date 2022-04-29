УКР
Російський рубль на окупованій частині Херсонщини "не приживеться", - Данілов

данилов,данілов

Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі Радіо Свобода.

Він прокоментував так званий "референдум", який Росія готує на окупованій частині Херсонської області.

"Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні "квітне", на превеликий жаль, на території РФ… Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого відношення до наших територій", – сказав Данілов.

Читайте також: "Тримають нас у напрузі", - Данілов про обстріли Чернігівщини

Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.

"Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу", – заявив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова

Данілов Олексій (1259) окупація (6822) рубль (457) Херсонська область (6117)
+15
Нужно как можно быстре освобождать от фашистов нашу землю!!!
29.04.2022 01:47 Відповісти
+9
Цн точно - він про рубль думає - секретар РНБО!
Ти думай, щоб швидше території звільнити....
29.04.2022 02:02 Відповісти
+9
Если до июня не освободится Херсонская область , страшно подумать как выживать простому люду ,(который кстати кормил помидорами и огурцами больше чем пол Украины ).
29.04.2022 02:34 Відповісти
арестович против .. а он советник самого ...
29.04.2022 03:02 Відповісти
якщо по Херсону, то його мають звільніти ті, що його здали, а точніше розмінували прохід. А вони цього не роблять, чим підтверджують про свої оманські домовленності про "сухопутний коридор".
29.04.2022 06:50 Відповісти
о чем он вообще говорит??? какой рубль???
29.04.2022 01:49 Відповісти
Такой, который оккупанты навязывают. Первый раз об этом слышишь?
29.04.2022 01:51 Відповісти
Та они могут навязывать что угодно, это их проблемы! За каким членом этот поц вещает - губль не прижевется? Таких даже разговоров быть не должно!!!
29.04.2022 02:16 Відповісти
Так какой же всё-таки: тот который по 280 за доллар, или тот, который по 80?
29.04.2022 02:17 Відповісти
будут покупать валюту у лохов по 80 а продавать уже по курсу aliexpress
29.04.2022 03:03 Відповісти
а что Зеленский приедет с командой?
29.04.2022 09:17 Відповісти
пока про рубль говорят только Даниловы, а я его никогда не видел не до оккупации не после Херсонской обл., а лучше не о нем думать, а как освобождать область где выращивалось куча продуктов, и где куча працьовитих мужиков готовых воевать за Украину.
29.04.2022 09:16 Відповісти
не о рубле нужно говорить, а о ДЕОККУПАЦИИ! рубль..., ***....
29.04.2022 10:57 Відповісти
Может тот "рубль", который "не прижился" в ОРДЛО и Крыму?

Намного целесообразнее было бы заявление: Мы НЕ ДАДИМ прижиться рублю, т.к. освободим наши территории!
29.04.2022 08:36 Відповісти
Да да. Херсонцы будут сопротивляться и перейдут на натуральный обмен. А Данилов каждый день будет заявлять что Херсон это Украина.
29.04.2022 01:51 Відповісти
Ну, когда-то оккупационные марки братух нынешних русских антифашистов тоже пару лет на Херсонщине ходили.
29.04.2022 02:02 Відповісти
Як тільки ми отримаємо важке озброєння, яке схвалили 40 країн, росіяни летітимуть з України, пердітимуть і перекидатимуться, так моя бабуся старенька говорила, і будуть вважати щасливчиками тих хто зможуть забрати ноги з України.
29.04.2022 01:51 Відповісти
Данілов по неразумінню такими репліками понизує статус своєї посади , якщо навіть хоча б подумав коментувати подібну "новину" .
Бо це рівень місцевого прокурора : відкрив слідчий файл , зареестрував справу ...

Нема теми для оброговренння , тим більш на рівні радбезу воюючої держави .

Кожна продавчиня в Херсоні сама вирішить , чи варто їй приймати ці папірці , якщо вона кожен день чує канонаду української арти десь так в 20 км від міста . Й ця канонада с часом стає все близчою й близчою .
Навіть якщо вона й була до 24 лютого "какая разніца" ... Ось навіщо "какой разніце" туалетний папір з Московії ?!
29.04.2022 02:16 Відповісти
Тот еще эксперт.
29.04.2022 02:19 Відповісти
Скоро появятся в сети "Пленки Медведчука", вот тогда будет что обсуждать...
29.04.2022 02:20 Відповісти
от гнида
29.04.2022 04:14 Відповісти
Я от живу в Херсоні, слухаю їхню херню, і просто в шоці.....Люди два місяці без роботи, здали усю Херсонщину за 1 добу, зараз майже увесь тут товар з криму, віїзжають люди під кулями, лягаємло в і встаємо під гуркіт і канонади, орки на блок постах чоловіків роздягають, а мені розказують,то про референдум, то про рубль, то про те, що ми повинні партизанити,,,,ви блін, чим займаєтесь? Де б,,дь, вільха наша, якого чорта жодної немає на озброєнні в нас, чого півтори місяці стоєте за 15 км під Херсоном і все????
29.04.2022 07:56 Відповісти
у нас много чего тут выращивают, пченицу в том числе. Лето мы продержимся и осень на своих огородах. А дальше будем ити пешком по полям, подрываться на минах с голодухи. Хотя думаю рашка завезет свои продукты, а в Киеве будут высказывать глубокую обеспокоенность.
29.04.2022 09:21 Відповісти
Ще один великий іксперд по Херсонщині. Там вже один радник Президента, здається його звуть Обдристович ,майку рвав і лудь не пошкодив свій шовковий ліфчик,, що кацапи залишать Херсон і втечуть. Направте його в Херсон, хай нам скине пару відосіков, що кацапюрів там немає.
29.04.2022 06:36 Відповісти
Твій поперєднік займався обороною і безпекою держави України бо справжній політик_патріот і не допустив би рублів в Херсові
29.04.2022 07:12 Відповісти
""Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту - псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу", - заявив секретар РНБО.""

Не треба нам,скотиняка(с) ні короткого,ні якого другого ЧАСУ. Херсонці борюця,а тільки ПИ**ИШ!!!
29.04.2022 07:52 Відповісти
А вот если без пропагандистских спичей и патриотических заклинаний то что делать нескольким сотням тысяч людей в условиях отсутствия экономики? Мужественно помирать отрицая рубли, оккупационные марки, псевдокупоны и тд и ждать те 15 лет отведенные на решения вопросов Крыма и, уже понимаю, прилегающей области?
29.04.2022 08:04 Відповісти
 
 