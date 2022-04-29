Російський рубль на окупованій частині Херсонщини "не приживеться", - Данілов
Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у ефірі Радіо Свобода.
Він прокоментував так званий "референдум", який Росія готує на окупованій частині Херсонської області.
"Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення. Це звичайний рашизм, який на сьогодні "квітне", на превеликий жаль, на території РФ… Я більш ніж впевнений, що навіть якщо відбудуться якісь дії там, вони точно не можуть тягнути ні на який референдум, тому що Росія немає ніякого відношення до наших територій", – сказав Данілов.
Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.
"Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу", – заявив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти думай, щоб швидше території звільнити....
Намного целесообразнее было бы заявление: Мы НЕ ДАДИМ прижиться рублю, т.к. освободим наши территории!
Бо це рівень місцевого прокурора : відкрив слідчий файл , зареестрував справу ...
Нема теми для оброговренння , тим більш на рівні радбезу воюючої держави .
Кожна продавчиня в Херсоні сама вирішить , чи варто їй приймати ці папірці , якщо вона кожен день чує канонаду української арти десь так в 20 км від міста . Й ця канонада с часом стає все близчою й близчою .
Навіть якщо вона й була до 24 лютого "какая разніца" ... Ось навіщо "какой разніце" туалетний папір з Московії ?!
Не треба нам,скотиняка(с) ні короткого,ні якого другого ЧАСУ. Херсонці борюця,а тільки ПИ**ИШ!!!