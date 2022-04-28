"Тримають нас у напрузі", - Данілов про обстріли Чернігівщини
Обстріли біля кордону з Чернігівською областю не означають, що російські війська можуть повернутися в цей регіон, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі Радіо Свобода.
Таким чином Данілов прокоментував останні обстріли в районі прикордонного пункту на Чернігівщині.
"Вони тримають нас у напрузі. Повернутися туди (в Чернігівську область – ред.) вони вже не спроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості війська для того, щоб заходити з цієї території", – сказав він.
Секретар РНБО вказав на те, що наразі Росія зосередила війська на території Донецької, Луганської, Харківської областей:
"Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони там пройшли перегрупування і вони зараз перебувають всі там. Спроможності у них немає, але наносити удари, ракетні удари у них поки що є".
До прикордоння із Чернігівською та Сумською областями ворог ввів додаткові частини із складу "Росгвардии";
Наші воїни відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області;
На Харківському напрямку орки були вимушені відвести одну БТГр із складу повітряно-десантних військ через отримані важкі втрати в живій силі та техніці;
Водночас, рашисти розгорнули біля Бєлгорода додаткові дивізіони ОТРК "Искандер";
Також орки продовжували бити по "Азовсталі", продовжували блокаду захисників Маріуполя;
По ряду напрямків ворог намагався наступати, але зазнав закономірного провалу.
Мы уже слышали прямо в конце февраля от этого самого стратега, что никто никуда не нападёт, у России нет столько войска на границе, чтобы напасть,
так что не верьте всяким фейкам от американской и британской разведок, усё будет хорошо.