УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10358 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 608 12

"Тримають нас у напрузі", - Данілов про обстріли Чернігівщини

данілов

Обстріли біля кордону з Чернігівською областю не означають, що російські війська можуть повернутися в цей регіон, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі Радіо Свобода.

Таким чином Данілов прокоментував останні обстріли в районі прикордонного пункту на Чернігівщині.

"Вони тримають нас у напрузі. Повернутися туди (в Чернігівську область – ред.) вони вже не спроможні, у них немає на сьогодні там достатньої кількості війська для того, щоб заходити з цієї території", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли з мінометів село Сеньківка на Чернігівщині, постраждалих немає, - Держприкордонслужба

Секретар РНБО вказав на те, що наразі Росія зосередила війська на території Донецької, Луганської, Харківської областей:

"Коли їх розгромили на території Київської, Сумської, Чернігівської областей, вони там пройшли перегрупування і вони зараз перебувають всі там. Спроможності у них немає, але наносити удари, ракетні удари у них поки що є".

Також читайте: Чернігівщину обстріляли з території РФ. Ворог здійснив близько 15 пострілів із гранатомета, - Держприкордонслужба

Автор: 

Данілов Олексій (1259) обстріл (30389) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
вночі дроном повернути їм фугасік назад
показати весь коментар
28.04.2022 23:14 Відповісти
+5
отвечать надо - пасхалки от Джозефа Байдена уже приехали - отвечать надо бить по центрам источников обстрела .. мира в глазах путина не будет
показати весь коментар
28.04.2022 23:21 Відповісти
+4
Знаю людей які ходять в московський патріархат і мріють про ковбасу по 2.20. Пісець, наглухо зомбовані, переконати неможливо.
показати весь коментар
28.04.2022 23:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вночі дроном повернути їм фугасік назад
показати весь коментар
28.04.2022 23:14 Відповісти
Московский Патриархат имеет разветвленную сеть в каждой области и продолжает свою деятельность.

Духовному Фронту Украины источники в УПЦ Московского Патриархата предоставили документ, который в очередной раз свидетельствует, что так называемая УПЦ МП является частью Русской православной Церкви. В Алфавитном перечне епархий РПЦ по состоянию на 13 апреля 2021 епархии «УПЦ» МП на территории Украины относятся к Русской Православной Церкви. Аналогичный список есть и на официальном сайте РПЦ.

В частности, Винницкая епархия стоит между Виленской и Витебской епархией РПЦ. В перечне также есть Владимир-Волынская епархия, Одесская епархия, Подольская, Полтавская и десятки других епархий «УПЦ МП» на территории Украины, которые в списке стоят рядом с епархиями русской православной церкви Московского патриархата.https://infonavigator.com.ua/novosti/rpc-schitaet-eparhii-upc-mp-v-ukraine-sredi-rossijskih-eparhij-dokument/
показати весь коментар
28.04.2022 23:15 Відповісти
Знаю людей які ходять в московський патріархат і мріють про ковбасу по 2.20. Пісець, наглухо зомбовані, переконати неможливо.
показати весь коментар
28.04.2022 23:37 Відповісти
Данилов решил их разжалобить, в надежде, что они умрут от горя?
**** по ним! а не можешь - закинься и забудь.....
показати весь коментар
28.04.2022 23:21 Відповісти
отвечать надо - пасхалки от Джозефа Байдена уже приехали - отвечать надо бить по центрам источников обстрела .. мира в глазах путина не будет
показати весь коментар
28.04.2022 23:21 Відповісти
Рашисти продовжують використовувати аеродром "Барановичі" в Білорусі для повітряних ударів по Україні;
До прикордоння із Чернігівською та Сумською областями ворог ввів додаткові частини із складу "Росгвардии";
Наші воїни відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області;
На Харківському напрямку орки були вимушені відвести одну БТГр із складу повітряно-десантних військ через отримані важкі втрати в живій силі та техніці;
Водночас, рашисти розгорнули біля Бєлгорода додаткові дивізіони ОТРК "Искандер";
Також орки продовжували бити по "Азовсталі", продовжували блокаду захисників Маріуполя;
По ряду напрямків ворог намагався наступати, але зазнав закономірного провалу.
показати весь коментар
28.04.2022 23:50 Відповісти
Бляха це війна, Данілов. Це війна ! До чого оця демонстрація "стратегічного" мислення і мозгового штурму аналізу ситуації ? Обстріляли ? Дайте команду без балабольства на такий неадекватний обстріл у відповідь, щоб відбити бажання повторювати . Досить розведень і припинень вогню.
показати весь коментар
29.04.2022 00:34 Відповісти
Да, да. Как же не верить ветеринару, а по совместительству великому стратегу данилову.
Мы уже слышали прямо в конце февраля от этого самого стратега, что никто никуда не нападёт, у России нет столько войска на границе, чтобы напасть,
так что не верьте всяким фейкам от американской и британской разведок, усё будет хорошо.
показати весь коментар
29.04.2022 00:52 Відповісти
Придурок включи мозги, калцапы опять активно бьют по всем флангам вдоль границы что бы растянуть войска, тем самым ослабить их. Не дайте им повторить второй раз этот фокус с захватом юга. ВЫ УЖЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЮГА ПРОСРАЛИ, ПОДСКАЗКА БЕРЕГИТЕ ОДЕССУ
показати весь коментар
29.04.2022 06:30 Відповісти
Сколько сколько уже говорилось- посейте ужас и панику в Пограничных областях раши- что они нерпами от сирен, что бы горела инфраструктура , теракты в Москве. Победа возможна только когда псевдогосударство людоедов , которые не видели туалетной бумаги , мародёрят унитазы и трусы, будет УНИЧТОЖЕНО.
показати весь коментар
29.04.2022 08:06 Відповісти
Врешь Данилов! Орки "держат нас не в напряжении" а "держат нас за терпил". Т.к. ВЫ почему-то не отвечаете с троекратной силой на подобные обстрелы. Специально подчеркнул это "ВЫ", т.к. уверен, что ВСУ 100% бы ответили. Но есть подозрение, что "неизвестные" ******** дали команду не отвечать.
показати весь коментар
29.04.2022 08:13 Відповісти
Ще один Станіславський, не можна недооцінювать ворога
показати весь коментар
29.04.2022 08:32 Відповісти
 
 