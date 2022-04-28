"Держат нас в напряжении", - Данилов об обстрелах Черниговщины
Обстрелы у границы с Черниговской областью не означают, что российские войска могут вернуться в этот регион, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.
Таким образом, Данилов прокомментировал последние обстрелы в районе пограничного пункта на Черниговщине.
"Они держат нас в напряжении. Вернуться туда (в Черниговскую область. – Ред.) они уже не способны, у них нет на сегодняшний день там достаточного количества войска для того, чтобы заходить с этой территории", – сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что в настоящее время Россия сосредоточила войска на территории Донецкой, Луганской, Харьковской областей:
"Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они там прошли перегруппировку и они сейчас находятся все там. Способности у них нет, но наносить удары, ракетные удары, они пока могут".
Духовному Фронту Украины источники в УПЦ Московского Патриархата предоставили документ, который в очередной раз свидетельствует, что так называемая УПЦ МП является частью Русской православной Церкви. В Алфавитном перечне епархий РПЦ по состоянию на 13 апреля 2021 епархии «УПЦ» МП на территории Украины относятся к Русской Православной Церкви. Аналогичный список есть и на официальном сайте РПЦ.
В частности, Винницкая епархия стоит между Виленской и Витебской епархией РПЦ. В перечне также есть Владимир-Волынская епархия, Одесская епархия, Подольская, Полтавская и десятки других епархий «УПЦ МП» на территории Украины, которые в списке стоят рядом с епархиями русской православной церкви Московского патриархата.https://infonavigator.com.ua/novosti/rpc-schitaet-eparhii-upc-mp-v-ukraine-sredi-rossijskih-eparhij-dokument/
**** по ним! а не можешь - закинься и забудь.....
До прикордоння із Чернігівською та Сумською областями ворог ввів додаткові частини із складу "Росгвардии";
Наші воїни відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області;
На Харківському напрямку орки були вимушені відвести одну БТГр із складу повітряно-десантних військ через отримані важкі втрати в живій силі та техніці;
Водночас, рашисти розгорнули біля Бєлгорода додаткові дивізіони ОТРК "Искандер";
Також орки продовжували бити по "Азовсталі", продовжували блокаду захисників Маріуполя;
По ряду напрямків ворог намагався наступати, але зазнав закономірного провалу.
Мы уже слышали прямо в конце февраля от этого самого стратега, что никто никуда не нападёт, у России нет столько войска на границе, чтобы напасть,
так что не верьте всяким фейкам от американской и британской разведок, усё будет хорошо.