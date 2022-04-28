РУС
"Держат нас в напряжении", - Данилов об обстрелах Черниговщины

данілов

Обстрелы у границы с Черниговской областью не означают, что российские войска могут вернуться в этот регион, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Таким образом, Данилов прокомментировал последние обстрелы в районе пограничного пункта на Черниговщине.

"Они держат нас в напряжении. Вернуться туда (в Черниговскую область. – Ред.) они уже не способны, у них нет на сегодняшний день там достаточного количества войска для того, чтобы заходить с этой территории", – сказал он.

Читайте также: Рашисты обстреляли из минометов село Сеньковка на Черниговщине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

Секретарь СНБО отметил, что в настоящее время Россия сосредоточила войска на территории Донецкой, Луганской, Харьковской областей:

"Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они там прошли перегруппировку и они сейчас находятся все там. Способности у них нет, но наносить удары, ракетные удары, они пока могут".

Читайте также: Черниговщину обстреляли с территории РФ. Враг произвел около 15 выстрелов из гранатомета, - Госпогранслужба

Автор: 

Данилов Алексей (1066) обстрел (29065) Черниговщина (1486)
Топ комментарии
+6
вночі дроном повернути їм фугасік назад
28.04.2022 23:14 Ответить
+5
отвечать надо - пасхалки от Джозефа Байдена уже приехали - отвечать надо бить по центрам источников обстрела .. мира в глазах путина не будет
28.04.2022 23:21 Ответить
+4
Знаю людей які ходять в московський патріархат і мріють про ковбасу по 2.20. Пісець, наглухо зомбовані, переконати неможливо.
28.04.2022 23:37 Ответить
Московский Патриархат имеет разветвленную сеть в каждой области и продолжает свою деятельность.

Духовному Фронту Украины источники в УПЦ Московского Патриархата предоставили документ, который в очередной раз свидетельствует, что так называемая УПЦ МП является частью Русской православной Церкви. В Алфавитном перечне епархий РПЦ по состоянию на 13 апреля 2021 епархии «УПЦ» МП на территории Украины относятся к Русской Православной Церкви. Аналогичный список есть и на официальном сайте РПЦ.

В частности, Винницкая епархия стоит между Виленской и Витебской епархией РПЦ. В перечне также есть Владимир-Волынская епархия, Одесская епархия, Подольская, Полтавская и десятки других епархий «УПЦ МП» на территории Украины, которые в списке стоят рядом с епархиями русской православной церкви Московского патриархата.https://infonavigator.com.ua/novosti/rpc-schitaet-eparhii-upc-mp-v-ukraine-sredi-rossijskih-eparhij-dokument/
28.04.2022 23:15 Ответить
Знаю людей які ходять в московський патріархат і мріють про ковбасу по 2.20. Пісець, наглухо зомбовані, переконати неможливо.
Данилов решил их разжалобить, в надежде, что они умрут от горя?
**** по ним! а не можешь - закинься и забудь.....
28.04.2022 23:21 Ответить
Рашисти продовжують використовувати аеродром "Барановичі" в Білорусі для повітряних ударів по Україні;
До прикордоння із Чернігівською та Сумською областями ворог ввів додаткові частини із складу "Росгвардии";
Наші воїни відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області;
На Харківському напрямку орки були вимушені відвести одну БТГр із складу повітряно-десантних військ через отримані важкі втрати в живій силі та техніці;
Водночас, рашисти розгорнули біля Бєлгорода додаткові дивізіони ОТРК "Искандер";
Також орки продовжували бити по "Азовсталі", продовжували блокаду захисників Маріуполя;
По ряду напрямків ворог намагався наступати, але зазнав закономірного провалу.
28.04.2022 23:50 Ответить
Бляха це війна, Данілов. Це війна ! До чого оця демонстрація "стратегічного" мислення і мозгового штурму аналізу ситуації ? Обстріляли ? Дайте команду без балабольства на такий неадекватний обстріл у відповідь, щоб відбити бажання повторювати . Досить розведень і припинень вогню.
29.04.2022 00:34 Ответить
Да, да. Как же не верить ветеринару, а по совместительству великому стратегу данилову.
Мы уже слышали прямо в конце февраля от этого самого стратега, что никто никуда не нападёт, у России нет столько войска на границе, чтобы напасть,
так что не верьте всяким фейкам от американской и британской разведок, усё будет хорошо.
29.04.2022 00:52 Ответить
Придурок включи мозги, калцапы опять активно бьют по всем флангам вдоль границы что бы растянуть войска, тем самым ослабить их. Не дайте им повторить второй раз этот фокус с захватом юга. ВЫ УЖЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЮГА ПРОСРАЛИ, ПОДСКАЗКА БЕРЕГИТЕ ОДЕССУ
29.04.2022 06:30 Ответить
Сколько сколько уже говорилось- посейте ужас и панику в Пограничных областях раши- что они нерпами от сирен, что бы горела инфраструктура , теракты в Москве. Победа возможна только когда псевдогосударство людоедов , которые не видели туалетной бумаги , мародёрят унитазы и трусы, будет УНИЧТОЖЕНО.
29.04.2022 08:06 Ответить
Врешь Данилов! Орки "держат нас не в напряжении" а "держат нас за терпил". Т.к. ВЫ почему-то не отвечаете с троекратной силой на подобные обстрелы. Специально подчеркнул это "ВЫ", т.к. уверен, что ВСУ 100% бы ответили. Но есть подозрение, что "неизвестные" ******** дали команду не отвечать.
29.04.2022 08:13 Ответить
Ще один Станіславський, не можна недооцінювать ворога
