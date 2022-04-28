"Держат нас в напряжении", - Данилов об обстрелах Черниговщины

Обстрелы у границы с Черниговской областью не означают, что российские войска могут вернуться в этот регион, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Таким образом, Данилов прокомментировал последние обстрелы в районе пограничного пункта на Черниговщине.

"Они держат нас в напряжении. Вернуться туда (в Черниговскую область. – Ред.) они уже не способны, у них нет на сегодняшний день там достаточного количества войска для того, чтобы заходить с этой территории", – сказал он.

Читайте также: Рашисты обстреляли из минометов село Сеньковка на Черниговщине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

Секретарь СНБО отметил, что в настоящее время Россия сосредоточила войска на территории Донецкой, Луганской, Харьковской областей:

"Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они там прошли перегруппировку и они сейчас находятся все там. Способности у них нет, но наносить удары, ракетные удары, они пока могут".

Читайте также: Черниговщину обстреляли с территории РФ. Враг произвел около 15 выстрелов из гранатомета, - Госпогранслужба