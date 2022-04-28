РУС
Рашисты обстреляли из минометов село Сеньковка на Черниговщине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

держприкордонслужба,дпсу

Враг продолжает обстрелы Черниговского направления со стороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

В сообщении отмечается: "Да, сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 прилетов) и АСГ (10 прилетов).

К счастью, пострадавших от коварных действий захватчиков нет.

Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговщины было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета.

Призываем всех местных жителей быть сознательными и не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности! Не забывайте: война не завершена".

Читайте также: Черниговщину обстреляли с территории РФ. Враг произвел около 15 выстрелов из гранатомета, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6761) обстрел (29050) Черниговщина (1486)
Пацанами,віком десь по 10-12 років ми вічно в дворі сиділи з страшаками.Слухали "як жити" й так далі.Про кожного потім обговорювали))якось зайшла мов про одного,й чомусь більшість думала,що раз качок то дав би ***** іншому ,котрий не був качком,а просто жилавий та відважний.Наші уявлення про першого розвіяв один ,такий як ми.Йому якось вдалося бути присутнім на бійці між цими двома "авторитетами"))Й він сказав ,що бійка не була бійкою,бо качок лиш відбивався та блокував,в той час як другий мав за мету лиш натовкти тому пику,незважаючи на м'язи першого.Так і українська війна виглядає,так дають здачі,так мужньо,так несподівано результативно,але відчуваається якась нерішучість.Чи то мудріші нашим так радять ,чи так треба,я диванний про це сказати не можу.Якось так.
28.04.2022 21:45 Ответить
Насправді - дійсно "якось так" ))
Мы обороняемся, поэтому потери в личном составе войск у нас раз в пять меньше, а может в шесть, может и в семь ... Во сколько раз - это сейчас знают только те, кому положено знать. Противника мы убиваем на дистанции, и эта дистанция с каждой неделей и месяцем будет только увеличиваться. И армия у кацапов не "накачанная". Она просто длинная. У них еще много разных дремучих калмыков, тувинцев и прочих удмуртов, которые хотят стать русскими в украинском черноземе. Поэтому у наших ВСУ это просто методичная рутинная работа. Нерешительности нет. Есть холодный расчет и заранее подготовленные сценарии. Главно дело, что бы не вмешивались разные ермаки и прочие зеленские со соими отведениями и разминированиями, иначе это снова будет стоить нам десятки тысяч жертв, которых можно было избежать, как это было с пандемией, как это было с захватом юга страны ... ****** у них начнет происходить уже летом. А наступать мы начнём тогда, когда они начнут отступать. Нам дорогА жизнь каждого бойца.
28.04.2022 22:12 Ответить
Значить по горящим нефтебазам и складам боеприпасов на российской территории, прилегающей к нашей границе...

Удары по вражьим ландшафтам, несомненно, дело богоугодное... ибо посеявший ветер, *****, таки должен пожать бурю...

НО... в данном случае, уважаемые читатели... мы имеем дело с банальным заметанием следов. Поясню...

- Именно в тех местах, где нынче так ярко "палає", стада российских "АсвАбадителей" в период, предшествующий 24.02.2022 г. достаточно активно типа готовились к вторжению. Боевое слаживание, стрельбы, заезды и приезды, тренировки и т.д., вообщем перемещения бронетехнии массовое. Потому, именно туда массово завозилось как топливо (разнообразных марок и типов), так и боеприпасы, запасные части и другие предметы материально-технического снабжения... якобы.

- Склады и базы, а так же прочие объекты логистики, вроде как должны были ломиться... Что, естественно, вызывало у самих российских военных определённого рода ажиотаж. Причём, даже у дядей с большими звёздами и полосатыми штанами... Ибо, шёл поток, скажем так... с "весьма слабым контролем". Естественно, часть его, причём достаточно солидная, явно утекла не туда куда направлялась изначально... И судя по всему, крали все кто мог дотянуться... и армейские и причастные гражданские. Особенно актуальным было топливо, на втором месте - продовольствие и запчасти.

- После того, как "чекисты путинского выбора" уразумели себе, что одной из главных причин позорного ****** "под Киевом, Черниговом и Сумами" стали именно "трудности со снабжением", а так же низкий уровень практических навыков владения боевой техникой кое-как подготовленного личного состава, у кое-кого в высоких чекистких кабинетах, скажем так, зародились весьма нехорошие мыслишки в отношении тех самых "ажитированных" в период подготовки широкомасштабного вторжения армейских дядей с большими звёздами и полосатыми штанами.

- После доклада чекистов "на верх" этих самых их мыслишек, сверху раздался начальствующий рык - ***, вскрыть, найти, посчитать и примерно наказать...

- Естественно, армейские дяди в полосатых штанах, заляпанные от пяток до ушей спизженными десятками, а то и сотнями тонн солярки и бензина (местами уже проданными) не стали дожидаться приезда этих "счетоводов с Лубянки"... и тут же поспешили организовать "зловещее нападение бИндероФцев". Благо, вот они тут рядом, за границей... опять таки, пиндосы им всякой разной стреляющей фигни навезли, вроде бы...

- Сказано - сделано... и вспыхнули наливные станции, терминалы и склады. И даже кое-где "ПВО отработало...". Война, *****, всё спишет... Оно ведь как, российскому генералу, особенно из службы тыла.... своя жопа намного дороже, нежели какой-то там топливный склад, с полупьяными учётчиками или стратегический нефтепровод... И всего-то надо, попросить кореша в таких же лампасах, с которым делился и который по бумагам отмечал "левые учения", которые якобы в действительности прошли и на которых якобы сожгли солярку... парочку ракет.

В общем... курить им ещё и не перекурить...
Машовец.
28.04.2022 21:54 Ответить
 
 