Рашисты обстреляли из минометов село Сеньковка на Черниговщине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

Враг продолжает обстрелы Черниговского направления со стороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

В сообщении отмечается: "Да, сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 прилетов) и АСГ (10 прилетов).

К счастью, пострадавших от коварных действий захватчиков нет.

Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны России по приграничным населенным пунктам Черниговщины было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета.

Призываем всех местных жителей быть сознательными и не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности! Не забывайте: война не завершена".

