45 974 72

В окупованому Донецьку горить нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі окупованого Донецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованих у мережі кадрах, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

В окупованому Донецьку горить нафтобаза 01
В окупованому Донецьку горить нафтобаза 02

Автор: 

Донецьк (954) пожежа (4405)
+80
А шо ж так , що Донецьк аж вісім років бомбили і нікуди не попали , а тут тільки три прильота, і в точку , щось не сходиться в ваших висерах москалики.
29.04.2022 08:18
+66
ХА-ХА-ХА...!!!
____________________________________________________________________________________

"СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум *** Ла".
29.04.2022 08:24
+55
29.04.2022 08:30
Тетя молодец, все рассказала и сняла видео.
29.04.2022 08:14
Нарешті українські групи в дії. Так,так не "куріть "цигарки в небезпечних зонах. ЗСУ попереджає
29.04.2022 08:14
🔴⚫ Прилет был с 4 направлений - сейчас карту покажу! После 3-х хлопков мы увидели солдат НАТО. 🔴⚫
29.04.2022 08:15
Солдати НАТО сірниками виробництва "пінський пдо" підпалили нафтобазу.
За ними прилетів Байрактар - вони погрузились всі і втекли назад по чотирьом напрямкам..
29.04.2022 08:38
29.04.2022 08:15
Ну вот и славненько. Воду им там уже ж отключили?
29.04.2022 08:17
Погана назва "кіровской", як декомунізуються так і біди пройдуть.
29.04.2022 08:18
Чепушилу на осину. Не углядел.
29.04.2022 08:19
А кто ето сдєлал? Ім говорілі, что куріть возлє лєгковоспламєнящих продуктов можєт прівєсті к пожару?
29.04.2022 08:21
. .
29.04.2022 08:23 Відповісти
29.04.2022 08:49
Альтернативний слоган для пачки:

Во тьме ночной, при свете дня
Горит какая-то *****

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
29.04.2022 09:54
29.04.2022 19:42
Ну Слава Богу и ЗСУ, а то я как-то распереживался - ни одной новости с утра о пожарах на росии- а тут даунбабве порадовала
29.04.2022 08:24
Oxxx, skoro piromanami tak stanem, i umenja takie ze chustva...
29.04.2022 09:06
29.04.2022 08:24
29.04.2022 09:03
Ім'я більше на корейське схоже. Може паспорт КНДР?
29.04.2022 09:58
А вот на китайском: 金惠拉
29.04.2022 09:11
Бавовна і задимлення
29.04.2022 08:27
Підлога міста чула цей бавовна 💥

29.04.2022 09:18
Шакшота хухеля.
29.04.2022 10:39
Захотів путін асвабадіть... і звільнив! Придністров'є піде у Молдову, Карабах у Азербайджан, Осетія і Абхазія у Грузію, та й Крим...
29.04.2022 08:29
29.04.2022 08:30
Вывсёврёти, не так было. Вот официальная сводка:

После планового облёта территории "днр" тремя опознанными летающими объектами произошли 3 хлопка в Кировском районе Донецка, после чего начались ночные республиканские учения по пожаротушению. На специально построенном макете нефтебазы был организован бутафорский пожар. Ситуация под контролем. Глава республики Пенис Душилин так прокомментировал данное происшествие, сотрясая воздух кулаком: "УУУу-уу! Никто не пострадал, ничто не пострадало, пожара не было, нефетбазы не было, но мы обязательно отомстим укро-бандеровцам!"
29.04.2022 09:01
Унитаз замедленного действия?Однако.
29.04.2022 12:00
Яки не знищення зеленими гнидами нашої агентури (арешт за незаконне володіння зброєю), що мала можливість вільно пересуватися по окупованій території, там би вже неодноразово палала б не тільки нафтобаза...
29.04.2022 08:32
*Якби
29.04.2022 10:07
А група Шведа могла б і не такі фокуси збацати, ... Но главное что избежали ескалации и напр,жения в атнашениях..
29.04.2022 08:38
Всё по плану у фюрера идет. Местные орки на 90% уже чернозем, солярка им не нужна уже, ну чтоб не везти обратно, то решили покурить.
29.04.2022 08:39
Гарно горить.
29.04.2022 08:45
Гори гори і все буде горіти що допомагає оркам вбивати українців. Тож орки,та не шановані зрадники готуйтесь до веселих подій.
29.04.2022 08:47
Я дивуюсь ворог стер з лиця землі Волноваху майже знищив Маіуполь руйнує Харків ,а де відповідь по ОРДЛО це й розсадник тероризму і сепаратизму ,вдавати "наші люди " ні не наші вони нічого не робили що б бути нашими ,навпаки.
29.04.2022 08:48
Мало того, ми ще їм і пенсії регулярно платимо.
29.04.2022 09:04
УРА-А-А-А!!!
29.04.2022 08:49
Видно окурок бросили мимо урны. Найти виновника и наградить
29.04.2022 08:50
...і перевести на іншу кацапську (бажано дуже велику) нафтобазу з підвищенням зарплатні (щоб на більш дорогі сигарети вистачало)
29.04.2022 11:26
Ночі у них "томные". Так укропы 8 лет бімбілі бімбас.
29.04.2022 08:54
Маю надію, що це полум'я дарма не горить - хочь одне москальске ЧМО там здохло в корчах...
29.04.2022 08:55
Три хлопка, два притопа, - гоп-ца-ца )))
29.04.2022 09:05
вот так обстреливали обстреливали 8 лет бимбас, и наконец попали. пора бы уже и мальчика пушилина в коричневых трусиках распять. за сбычу мечт
29.04.2022 09:07
А чому тільки сьогодні, а не раніше?
29.04.2022 09:09
протестують, касаби
29.04.2022 09:12
Похерела русня Донецк (жил там до войны, Донецк был если не вторым, то третьим городом в Украине после Киева и Львова), ватность головного мозга - это серьезный дефект, чем старше становлюсь, тем менее терпим к человеческой глупости и тупости, 99% всех проблем человечества именно по этой причине!
29.04.2022 09:14
лишнехромосомность не лечится
29.04.2022 09:58
Лечится. Есть много разных лекарственных препаратов: лапуа, хорноди, даже туламмо сгодится. Принимается пациентом минимум один раз в любое время суток. Побочных эффектов от передозировки нет. Гарантированно лечит ватность головного мозга, манкуртность и удаляет ненужные лишние хромосомы.
29.04.2022 12:53
хехе
05.07.2022 15:11
Якщо три хлопка було,то там пролітали моторола,гіві,захарченко!
У них на тому світі так підгорає все,що і на землі все запалюють!
29.04.2022 09:20
Там має усе палати, щоб нікому і знімати було!
29.04.2022 09:33
Нарешті!!!
Тепер Чонгарські мости!!
29.04.2022 09:57
Пізно. В Крим як заходити і звільняти? Краще керченський утилізувати
29.04.2022 14:50
"Нефтебаза" - это громко сказано. Емкости горят, не слишком большие. Но все равно неплохо.
29.04.2022 10:10
С почином вас курильщики.
29.04.2022 10:10
чепушила занервничал и покурил
29.04.2022 10:25
Перед пожежею кажуть, люди чули потужну бавовну.
29.04.2022 10:27
https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko

https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko
29.04.2022 10:36
29.04.2022 11:15
Если это правда, то !!!!!!!
29.04.2022 19:50
Що згорить, то не зогниє
29.04.2022 11:54
Якось так ніжно і несміливо
29.04.2022 12:04
Хорошие новости.
29.04.2022 12:06
а МОЗ попереджало, що куріння може нашкодити здоров"ю...
29.04.2022 13:05
Сышыш, закурить не будет? - Та скіки завгодно. Тільки обережно - шкодить здоровью і довкіллю.
29.04.2022 17:36
Мало
29.04.2022 19:51
Нефтебаза есть в Донецке
и вторая строится
А рашисты видят нефть
когда в окна смотрятся!
29.04.2022 19:53
Донбасята, нумо шашличок смажити
30.04.2022 08:35
 
 