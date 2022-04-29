45 974 72
В окупованому Донецьку горить нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Уночі пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі окупованого Донецька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованих у мережі кадрах, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.
За ними прилетів Байрактар - вони погрузились всі і втекли назад по чотирьом напрямкам..
Во тьме ночной, при свете дня
Горит какая-то *****
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
"СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум *** Ла".
После планового облёта территории "днр" тремя опознанными летающими объектами произошли 3 хлопка в Кировском районе Донецка, после чего начались ночные республиканские учения по пожаротушению. На специально построенном макете нефтебазы был организован бутафорский пожар. Ситуация под контролем. Глава республики Пенис Душилин так прокомментировал данное происшествие, сотрясая воздух кулаком: "УУУу-уу! Никто не пострадал, ничто не пострадало, пожара не было, нефетбазы не было, но мы обязательно отомстим укро-бандеровцам!"
У них на тому світі так підгорає все,що і на землі все запалюють!
Тепер Чонгарські мости!!
https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko
и вторая строится
А рашисты видят нефть
когда в окна смотрятся!