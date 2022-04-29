В оккупированном Донецке горит нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

