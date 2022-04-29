В оккупированном Донецке горит нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе оккупированного Донецка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.
Топ комментарии
+80 Юрий Власенко #466752
показать весь комментарий29.04.2022 08:18 Ответить Ссылка
+66 arye z.
показать весь комментарий29.04.2022 08:24 Ответить Ссылка
+55 Drechsler Duddington
показать весь комментарий29.04.2022 08:30 Ответить Ссылка
За ними прилетів Байрактар - вони погрузились всі і втекли назад по чотирьом напрямкам..
Во тьме ночной, при свете дня
Горит какая-то *****
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
____________________________________________________________________________________
"СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум *** Ла".
После планового облёта территории "днр" тремя опознанными летающими объектами произошли 3 хлопка в Кировском районе Донецка, после чего начались ночные республиканские учения по пожаротушению. На специально построенном макете нефтебазы был организован бутафорский пожар. Ситуация под контролем. Глава республики Пенис Душилин так прокомментировал данное происшествие, сотрясая воздух кулаком: "УУУу-уу! Никто не пострадал, ничто не пострадало, пожара не было, нефетбазы не было, но мы обязательно отомстим укро-бандеровцам!"
У них на тому світі так підгорає все,що і на землі все запалюють!
Тепер Чонгарські мости!!
https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko
и вторая строится
А рашисты видят нефть
когда в окна смотрятся!