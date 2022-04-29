РУС
В оккупированном Донецке горит нефтебаза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

В оккупированном Донецке горит нефтебаза 01
В оккупированном Донецке горит нефтебаза 02

+80
А шо ж так , що Донецьк аж вісім років бомбили і нікуди не попали , а тут тільки три прильота, і в точку , щось не сходиться в ваших висерах москалики.
29.04.2022 08:18 Ответить
+66
ХА-ХА-ХА...!!!
____________________________________________________________________________________

"СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум *** Ла".
29.04.2022 08:24 Ответить
+55
29.04.2022 08:30 Ответить
Тетя молодец, все рассказала и сняла видео.
29.04.2022 08:14 Ответить
Нарешті українські групи в дії. Так,так не "куріть "цигарки в небезпечних зонах. ЗСУ попереджає
29.04.2022 08:14 Ответить
🔴⚫ Прилет был с 4 направлений - сейчас карту покажу! После 3-х хлопков мы увидели солдат НАТО. 🔴⚫
29.04.2022 08:15 Ответить
Солдати НАТО сірниками виробництва "пінський пдо" підпалили нафтобазу.
За ними прилетів Байрактар - вони погрузились всі і втекли назад по чотирьом напрямкам..
29.04.2022 08:38 Ответить
29.04.2022 08:15 Ответить
Ну вот и славненько. Воду им там уже ж отключили?
29.04.2022 08:17 Ответить
Погана назва "кіровской", як декомунізуються так і біди пройдуть.
29.04.2022 08:18 Ответить
А шо ж так , що Донецьк аж вісім років бомбили і нікуди не попали , а тут тільки три прильота, і в точку , щось не сходиться в ваших висерах москалики.
29.04.2022 08:18 Ответить
Чепушилу на осину. Не углядел.
29.04.2022 08:19 Ответить
А кто ето сдєлал? Ім говорілі, что куріть возлє лєгковоспламєнящих продуктов можєт прівєсті к пожару?
29.04.2022 08:21 Ответить
. .
29.04.2022 08:23 Ответить
29.04.2022 08:49 Ответить
Альтернативний слоган для пачки:

Во тьме ночной, при свете дня
Горит какая-то *****

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
29.04.2022 09:54 Ответить
29.04.2022 19:42 Ответить
Ну Слава Богу и ЗСУ, а то я как-то распереживался - ни одной новости с утра о пожарах на росии- а тут даунбабве порадовала
29.04.2022 08:24 Ответить
Oxxx, skoro piromanami tak stanem, i umenja takie ze chustva...
29.04.2022 09:06 Ответить
ХА-ХА-ХА...!!!
____________________________________________________________________________________

"СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум *** Ла".
29.04.2022 08:24 Ответить
29.04.2022 09:03 Ответить
Ім'я більше на корейське схоже. Може паспорт КНДР?
29.04.2022 09:58 Ответить
А вот на китайском: 金惠拉
29.04.2022 09:11 Ответить
Бавовна і задимлення
29.04.2022 08:27 Ответить
Підлога міста чула цей бавовна 💥

29.04.2022 09:18 Ответить
Шакшота хухеля.
29.04.2022 10:39 Ответить
Захотів путін асвабадіть... і звільнив! Придністров'є піде у Молдову, Карабах у Азербайджан, Осетія і Абхазія у Грузію, та й Крим...
29.04.2022 08:29 Ответить
29.04.2022 08:30 Ответить
Вывсёврёти, не так было. Вот официальная сводка:

После планового облёта территории "днр" тремя опознанными летающими объектами произошли 3 хлопка в Кировском районе Донецка, после чего начались ночные республиканские учения по пожаротушению. На специально построенном макете нефтебазы был организован бутафорский пожар. Ситуация под контролем. Глава республики Пенис Душилин так прокомментировал данное происшествие, сотрясая воздух кулаком: "УУУу-уу! Никто не пострадал, ничто не пострадало, пожара не было, нефетбазы не было, но мы обязательно отомстим укро-бандеровцам!"
29.04.2022 09:01 Ответить
Унитаз замедленного действия?Однако.
29.04.2022 12:00 Ответить
Яки не знищення зеленими гнидами нашої агентури (арешт за незаконне володіння зброєю), що мала можливість вільно пересуватися по окупованій території, там би вже неодноразово палала б не тільки нафтобаза...
29.04.2022 08:32 Ответить
*Якби
29.04.2022 10:07 Ответить
А група Шведа могла б і не такі фокуси збацати, ... Но главное что избежали ескалации и напр,жения в атнашениях..
29.04.2022 08:38 Ответить
Всё по плану у фюрера идет. Местные орки на 90% уже чернозем, солярка им не нужна уже, ну чтоб не везти обратно, то решили покурить.
29.04.2022 08:39 Ответить
Гарно горить.
29.04.2022 08:45 Ответить
Гори гори і все буде горіти що допомагає оркам вбивати українців. Тож орки,та не шановані зрадники готуйтесь до веселих подій.
29.04.2022 08:47 Ответить
Я дивуюсь ворог стер з лиця землі Волноваху майже знищив Маіуполь руйнує Харків ,а де відповідь по ОРДЛО це й розсадник тероризму і сепаратизму ,вдавати "наші люди " ні не наші вони нічого не робили що б бути нашими ,навпаки.
29.04.2022 08:48 Ответить
Мало того, ми ще їм і пенсії регулярно платимо.
29.04.2022 09:04 Ответить
УРА-А-А-А!!!
29.04.2022 08:49 Ответить
Видно окурок бросили мимо урны. Найти виновника и наградить
29.04.2022 08:50 Ответить
...і перевести на іншу кацапську (бажано дуже велику) нафтобазу з підвищенням зарплатні (щоб на більш дорогі сигарети вистачало)
29.04.2022 11:26 Ответить
Ночі у них "томные". Так укропы 8 лет бімбілі бімбас.
29.04.2022 08:54 Ответить
Маю надію, що це полум'я дарма не горить - хочь одне москальске ЧМО там здохло в корчах...
29.04.2022 08:55 Ответить
Три хлопка, два притопа, - гоп-ца-ца )))
29.04.2022 09:05 Ответить
вот так обстреливали обстреливали 8 лет бимбас, и наконец попали. пора бы уже и мальчика пушилина в коричневых трусиках распять. за сбычу мечт
29.04.2022 09:07 Ответить
А чому тільки сьогодні, а не раніше?
29.04.2022 09:09 Ответить
протестують, касаби
29.04.2022 09:12 Ответить
Похерела русня Донецк (жил там до войны, Донецк был если не вторым, то третьим городом в Украине после Киева и Львова), ватность головного мозга - это серьезный дефект, чем старше становлюсь, тем менее терпим к человеческой глупости и тупости, 99% всех проблем человечества именно по этой причине!
29.04.2022 09:14 Ответить
лишнехромосомность не лечится
29.04.2022 09:58 Ответить
Лечится. Есть много разных лекарственных препаратов: лапуа, хорноди, даже туламмо сгодится. Принимается пациентом минимум один раз в любое время суток. Побочных эффектов от передозировки нет. Гарантированно лечит ватность головного мозга, манкуртность и удаляет ненужные лишние хромосомы.
29.04.2022 12:53 Ответить
хехе
05.07.2022 15:11 Ответить
Якщо три хлопка було,то там пролітали моторола,гіві,захарченко!
У них на тому світі так підгорає все,що і на землі все запалюють!
29.04.2022 09:20 Ответить
Там має усе палати, щоб нікому і знімати було!
29.04.2022 09:33 Ответить
Нарешті!!!
Тепер Чонгарські мости!!
29.04.2022 09:57 Ответить
Пізно. В Крим як заходити і звільняти? Краще керченський утилізувати
29.04.2022 14:50 Ответить
"Нефтебаза" - это громко сказано. Емкости горят, не слишком большие. Но все равно неплохо.
29.04.2022 10:10 Ответить
С почином вас курильщики.
29.04.2022 10:10 Ответить
чепушила занервничал и покурил
29.04.2022 10:25 Ответить
Перед пожежею кажуть, люди чули потужну бавовну.
29.04.2022 10:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko

https://www.youtube.com/watch?v=1OUyKAKM0ko
29.04.2022 10:36 Ответить
29.04.2022 11:15 Ответить
Если это правда, то !!!!!!!
29.04.2022 19:50 Ответить
Що згорить, то не зогниє
29.04.2022 11:54 Ответить
Якось так ніжно і несміливо
29.04.2022 12:04 Ответить
Хорошие новости.
29.04.2022 12:06 Ответить
а МОЗ попереджало, що куріння може нашкодити здоров"ю...
29.04.2022 13:05 Ответить
Сышыш, закурить не будет? - Та скіки завгодно. Тільки обережно - шкодить здоровью і довкіллю.
29.04.2022 17:36 Ответить
Мало
29.04.2022 19:51 Ответить
Нефтебаза есть в Донецке
и вторая строится
А рашисты видят нефть
когда в окна смотрятся!
29.04.2022 19:53 Ответить
Донбасята, нумо шашличок смажити
30.04.2022 08:35 Ответить
 
 