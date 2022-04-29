Мер окупованого Енергодара тепер працює із Запоріжжя

Дмитро Орлов продовжує працювати віддалено. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух запевняє, що більшість міських процесів управління можна організувати дистанційно.

Про це пише у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення. Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило", - зазначив він.

"Ситуація у місті напружена, бо майже 2 місяці територія міста знаходиться під окупацією. Шалений тиск здійснюється на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та директорів шкіл. Тиск посилюється з кожним днем", - повідомив міський голова Енергодара.

Крім Орлова, роботу в Запоріжжі також продовжать співробітники міської ради.