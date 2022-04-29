УКР
Мер окупованого Енергодара тепер працює із Запоріжжя

енергодар

Дмитро Орлов продовжує працювати віддалено. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух запевняє, що більшість міських процесів управління можна організувати дистанційно.

Про це пише у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення. Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило", - зазначив він.

"Ситуація у місті напружена, бо майже 2 місяці територія міста знаходиться під окупацією. Шалений тиск здійснюється на органи місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та директорів шкіл. Тиск посилюється з кожним днем", - повідомив міський голова Енергодара.

Також читайте: Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат

Крім Орлова, роботу в Запоріжжі також продовжать співробітники міської ради.

окупація (6824) мерія (51) Запорізька область (3975) Енергодар (265)
Вот что бывает когда забить на создание обороны вокруг города и боятся раздать теробороне оружие... Да, мэр Орлов? Сиди теперь как свадебный генерал в чужом городе
29.04.2022 10:07 Відповісти
Може він вже диверсант бо як це можливо, бути мером без міста?
29.04.2022 10:10 Відповісти
Он душой с городом а задом в Запорожье.
29.04.2022 11:54 Відповісти
 
 