Мэр оккупированного Энергодара теперь работает из Запорожья
Дмитрий Орлов продолжает работать удалённо. Глава Запорожской ОВА Александр Старух уверяет, что большинство городских процессов управления можно организовать дистанционно.
Об этом пишет в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы видим такую тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, принуждая нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", - отметил он.
"Ситуация в городе напряженная, потому что почти 2 месяца территория города находится под оккупацией. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ. Давление усиливается с каждым днем", - сообщил городской голова Энергодара.
Кроме Орлова работу в Запорожье также продолжат сотрудники городского совета.
