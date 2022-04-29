Мэр оккупированного Энергодара теперь работает из Запорожья

Дмитрий Орлов продолжает работать удалённо. Глава Запорожской ОВА Александр Старух уверяет, что большинство городских процессов управления можно организовать дистанционно.

Об этом пишет в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим такую ​​тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, принуждая нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", - отметил он.

"Ситуация в городе напряженная, потому что почти 2 месяца территория города находится под оккупацией. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ. Давление усиливается с каждым днем", - сообщил городской голова Энергодара.

Кроме Орлова работу в Запорожье также продолжат сотрудники городского совета.