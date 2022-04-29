РУС
Мэр оккупированного Энергодара теперь работает из Запорожья

Дмитрий Орлов продолжает работать удалённо. Глава Запорожской ОВА Александр Старух уверяет, что большинство городских процессов управления можно организовать дистанционно.

Об этом пишет в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим такую ​​тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, принуждая нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", - отметил он.

"Ситуация в городе напряженная, потому что почти 2 месяца территория города находится под оккупацией. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ. Давление усиливается с каждым днем", - сообщил городской голова Энергодара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

Кроме Орлова работу в Запорожье также продолжат сотрудники городского совета.

Вот что бывает когда забить на создание обороны вокруг города и боятся раздать теробороне оружие... Да, мэр Орлов? Сиди теперь как свадебный генерал в чужом городе
29.04.2022 10:07 Ответить
Може він вже диверсант бо як це можливо, бути мером без міста?
29.04.2022 10:10 Ответить
Он душой с городом а задом в Запорожье.
29.04.2022 11:54 Ответить
 
 