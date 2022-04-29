Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з артилерії, "Градів" і "Смерчів", - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також нанесли один ракетний удар.

Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч", - розповів Синєгубов у ефірі національного марафону 29 квітня.

"Від вогню росіян постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.

Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.

Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.

За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 - отримали поранення.

Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку.

ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Тримаймося, віримо в Збройні Сили України і щодня наближаємо перемогу!" - повідомив Синєгубов в телеграмі.