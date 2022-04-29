УКР
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з артилерії, "Градів" і "Смерчів", - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також нанесли один ракетний удар.

Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч", - розповів Синєгубов у ефірі національного марафону 29 квітня.

"Від вогню росіян постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.

Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.

Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.

За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 - отримали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти майже безперервно обстрілювали Харківщину протягом дня: П'ять осіб загинули, 11 отримали поранення

Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку.

ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Тримаймося, віримо в Збройні Сили України і щодня наближаємо перемогу!" - повідомив Синєгубов в телеграмі.

А где же дроны камекадзе, на складе во львовской области?
29.04.2022 11:38 Відповісти
Так тобі і розкажи , де знаходяться дрони камікадзе !
В надійному місці знаходяться !
29.04.2022 12:01 Відповісти
И НЕ ГОВОРИ. ИЛИ ЛЬВОВ, ИЛИ КИЕВ. НА ХАРЬКОВ НАПЛЕВАТЬ.
29.04.2022 12:18 Відповісти
Не раскачивай лодку, сейчас набегут Люся с ее подругой Лещенко и расскажут откуда Швец(Ткач) готовил фейки, что в результате проверки не обнаружено ни одного случая задержки либо воровства, у них даже карты есть, что всех 4-х позициях все чисто, у них совесть чиста.
29.04.2022 12:47 Відповісти
Ну а что мешает обстреливать Белгород? вера непозволяет ?
29.04.2022 11:44 Відповісти
Де ХІМЕРСИ, от ї б а шити ці Смерчі і гради біля Бєлгорода???Може вже хвате терпіти!??
29.04.2022 12:07 Відповісти
Боже, бідний той Харків, гатять і гатять((
коли ми вже їм вгатимо як слід!
29.04.2022 13:09 Відповісти
хоча я ось читаю на іншому ресурсі:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.
Были повреждены сети водо- и электроснабжения.

«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы», - добавил Богомаз.

В пятницу ВСУ также обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска в Курской области.

цікаво, чи це правда
