Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з артилерії, "Градів" і "Смерчів", - Синєгубов
За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також нанесли один ракетний удар.
Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч", - розповів Синєгубов у ефірі національного марафону 29 квітня.
"Від вогню росіян постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.
Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.
Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.
За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 - отримали поранення.
Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку.
ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Тримаймося, віримо в Збройні Сили України і щодня наближаємо перемогу!" - повідомив Синєгубов в телеграмі.
В надійному місці знаходяться !
откуда Швец(Ткач) готовил фейки, что в результате проверки не обнаружено ни одного случая задержки либо воровства, у них даже карты есть, что всех 4-х позициях все чисто, у них совесть чиста.
коли ми вже їм вгатимо як слід!
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.
Были повреждены сети водо- и электроснабжения.
«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы», - добавил Богомаз.
В пятницу ВСУ также обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска в Курской области.
цікаво, чи це правда