Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из артиллерии, "Градов" и "Смерчей", - Синегубов

За минувшие сутки российские оккупационные войска по Харькову совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки мы насчитали 16 обстрелов, два из них – из РСЗО "Град" и "Смерч", - рассказал Синегубов в эфире национального марафона 29 апреля.

"От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602 микрорайон), Северная Салтовка.

Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, Покотиловке.

Сегодня утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.

За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.

Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку.

ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины и каждый день приближаем победу!" - сообщил Синегубов в телеграмме.