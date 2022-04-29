РУС
Войска РФ продолжают обстреливать Харьков из артиллерии, "Градов" и "Смерчей", - Синегубов

харків

За минувшие сутки российские оккупационные войска по Харькову совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки мы насчитали 16 обстрелов, два из них – из РСЗО "Град" и "Смерч", - рассказал Синегубов в эфире национального марафона 29 апреля.

"От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602 микрорайон), Северная Салтовка.

Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, Покотиловке.

Сегодня утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.

За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.

Также смотрите: Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку.

ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины и каждый день приближаем победу!" - сообщил Синегубов в телеграмме.

Харьков (7729) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (561)
А где же дроны камекадзе, на складе во львовской области?
29.04.2022 11:38 Ответить
Так тобі і розкажи , де знаходяться дрони камікадзе !
В надійному місці знаходяться !
29.04.2022 12:01 Ответить
И НЕ ГОВОРИ. ИЛИ ЛЬВОВ, ИЛИ КИЕВ. НА ХАРЬКОВ НАПЛЕВАТЬ.
29.04.2022 12:18 Ответить
Не раскачивай лодку, сейчас набегут Люся с ее подругой Лещенко и расскажут откуда Швец(Ткач) готовил фейки, что в результате проверки не обнаружено ни одного случая задержки либо воровства, у них даже карты есть, что всех 4-х позициях все чисто, у них совесть чиста.
29.04.2022 12:47 Ответить
Ну а что мешает обстреливать Белгород? вера непозволяет ?
29.04.2022 11:44 Ответить
Де ХІМЕРСИ, от ї б а шити ці Смерчі і гради біля Бєлгорода???Може вже хвате терпіти!??
29.04.2022 12:07 Ответить
Боже, бідний той Харків, гатять і гатять((
коли ми вже їм вгатимо як слід!
29.04.2022 13:09 Ответить
хоча я ось читаю на іншому ресурсі:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка со стороны Украины.
Были повреждены сети водо- и электроснабжения.

«Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Сейчас на месте работают оперативные службы», - добавил Богомаз.

В пятницу ВСУ также обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска в Курской области.

цікаво, чи це правда
29.04.2022 13:11 Ответить
 
 