Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уничтоженные квартиры, выбитые окна и поврежденные автомобили в одном киевском районе, который накануне обстреляли россияне.

На месте вчерашних обстрелов побывал корреспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото и видео Олег Богачук

Читайте также: Спасатели обнаружили тело погибшего в доме в Киеве, в который вчера попала российская ракета, - Кличко

Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 01
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 02
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 03
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 04
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 05
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 06
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 07
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 08
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 09
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 10
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 11
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 12
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 13
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 14
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 15
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 16
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 17
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 18
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 19
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 20
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 21
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 22
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 23
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 24
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 25
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 26
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 27
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 28
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 29
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 30
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 31
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 32
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 33
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 34
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 35
Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля 36

+10
Цельнолитые бетонные конструкции чудеса творят. Был бы панельник, сложился бы на 2/3.
29.04.2022 11:39 Ответить
+4
Ну, і хіба має право після цього московія на існування?!
29.04.2022 12:09 Ответить
+4
Царствие Небесное
29.04.2022 12:43 Ответить
Цельнолитые бетонные конструкции чудеса творят. Был бы панельник, сложился бы на 2/3.
29.04.2022 11:39 Ответить
Ще б будували надійно.... судячи по стелі 3 поверху прораб підторговував цементом або компанія поставщик бетону ... плюс арматування на сварці недобавляє міцності конструкції...
29.04.2022 12:22 Ответить
то профілі на яких гіпсокартон був. перекриття пошкоджене, але не зруйноване
29.04.2022 12:35 Ответить
Що є, то - є. моноліти, побудовані згідно нормативів, це міцні споруди. У панельному будинку були би набагато більші руйнування.
29.04.2022 12:22 Ответить
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Фото



В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Стирана-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.

Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.
29.04.2022 11:54 Ответить
Царствие Небесное
29.04.2022 12:43 Ответить
Выродки рашистские, неужели вы надеетесь что все ето вам забудется и простится
29.04.2022 12:02 Ответить
Звичайно що ні. Вони сподіваються, що нас переб'ють, а самі зі своїх свердловсків і засрансків переїдуть сюда жить. Кінчайте вже бачити в кацапах людей, це просто випалює вашу душу і ні до чого доброго не призводить. Ви ж не питаєте у тарганів, чи їм не соромно жерти вашу їжу по ночах? Вам не жаль бити тарганів тапками. Ось тут така сама історія, за єдиним винятком - тарган це просто боже створіння, яке не хоче нікому зла, а кацап - виродок, зовні трохи схожий на людину, який не хоче нікому добра.
29.04.2022 15:01 Ответить
Ну, і хіба має право після цього московія на існування?!
29.04.2022 12:09 Ответить
Кожного чека сокира
29.04.2022 12:18 Ответить
 
 