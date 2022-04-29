Последствия обстрелов в Киеве 28 апреля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Уничтоженные квартиры, выбитые окна и поврежденные автомобили в одном киевском районе, который накануне обстреляли россияне.
На месте вчерашних обстрелов побывал корреспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото и видео Олег Богачук
В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Стирана-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
Об этом на своей странице в социальной сети https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217802845942842&set=a.3879212598783 Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко.